Torresmo é tema de festival em shopping de Fortaleza

Foto: TORRESMOFEST/DIVULGAÇÃO Torresmo de rolo é um dos pratos comercializados no festival

Um dos petiscos mais queridos pelos brasileiros, o torresmo ganha um festival de três dias no RioMar Fortaleza e segue para mais três dias no shopping RioMar Kennedy. Do dia 31 de julho ao 3 de agosto, a segunda edição do Torresmofest ocorre no shopping do bairro Papicu. No dia 7 de agosto, o evento chega ao RioMar Kennedy e vai até o dia 10.

Com torresmos a partir de R$ 35, o evento conta com mais de 20 expositores e um cardápio de variação de torresmos como a pururuca, o torresmo de rolo e o tradicional de boteco.

Outros itens também estarão à venda no festival: costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, hambúrgueres com torresmo ou shimeji, batatas recheadas e opções de doces artesanais e sobremesas. Além disso, o evento apresenta duas novas receitas: Churrasco Grego e Arroz Caldoso de Cupim.

Junto à gastronomia, o Torresmofest traz uma programação musical diferente para cada dia de evento. Covers das bandas Legião Urbana, U2, Charlie Brown Jr. e Queen, e Dedim Gouveia Jr. são algumas das atrações anunciadas. Os artistas Monique Pesosa, Caike Falcão e Lucas Neto também estão entre as atrações.

Torresmofest

Quando : quinta-feira, 31, a domingo, 3, das 12h às 22 horas

: quinta-feira, 31, a domingo, 3, das 12h às 22 horas Onde: RioMar Fortaleza - Estacionamento da Lagoa do Papicu (Rua Prisco Bezerra, 2410-2474 - Vicente Pinzon)