Programe-se: confira a agenda cultural deste fim de semana

Foto: Bruna Sussekind/ Divulgação Depois de explorar rap, hip hop e os ritmos brasileiros, Rubel volta à estética intimista do álbum de estreia

Rubel

O cantor e compositor Rubel se apresenta em Fortaleza nesta sexta-feira, 1º de agosto, em duas sessões, mas há ingressos somente para a sessão das 19 horas. Trazendo a turnê "Beleza" para a Capital, o show será em formato acústico, no qual irá apresentar suas canções de maior sucesso e as músicas favoritas dos fãs, como "Quando Bate Aquela Saudade" e "Partilhar".

Quando: sexta-feira, 1º de agosto, às 19 horas e às 21 horas



sexta-feira, 1º de agosto, às 19 horas e às 21 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)



Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: a partir de R$ 90; vendas no site Sympla

Ubuntu-Africa

O Teatro B. de Paiva recebe nesta sexta-feira, 1º de agosto, o espetáculo "Ubunto-Africa". O musical é estrelado pela artista musical, poeta e dançarina de danças tradicionais moçambicana Negra-Moz. A obra visa valorizar as mulheres africanas - tendo em conta os desafios que enfrentam no dia a dia e trazendo a ancestralidade - a necessidade de ter uma sociedade cada vez mais humana e solidária com o outro.

Quando: sexta-feira, 1º de agosto, às 19 horas

sexta-feira, 1º de agosto, às 19 horas Onde: Teatro B. de Paiva (rua Bóris, 90 - Centro)

Teatro B. de Paiva (rua Bóris, 90 - Centro) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no Sympla e bilheteria





Criolo

O rapper Criolo retorna a Fortaleza para show no Iguatemi Hall neste sábado, 2 de agosto. Ele apresenta a turnê "Criolo 50", que celebra seus 50 anos de idade. O repertório vai desde "Nó na Orelha" até "Convoque Seu Buda", além de sambas clássicos como os de "Espiral de Ilusões". Os ingressos estão à venda por valores a partir de R$ 90.

Quando: sábado, 2 de agosto, a partir das 19 horas

sábado, 2 de agosto, a partir das 19 horas Onde: Iguatemi Hall (Avenida Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Iguatemi Hall (Avenida Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 90; vendas no site Ingresse.com e na bilheteria do equipamento





Feira do Zé

É realizada na Casa José de Alencar neste sábado, 2 de agosto, mais uma edição da Feira do Zé. O evento valoriza a economia criativa e a cultura local, com expositores de diversos segmentos, como alimentação, moda, bijuterias e literatura. Há também apresentações musicais, aula de yoga, brincadeiras e contação de histórias. Há até oficina de chás naturais.

Quando: sábado, 2 de agosto, das 9h às 13 horas

sábado, 2 de agosto, das 9h às 13 horas Onde: Casa José de Alencar (Avenida Washington Soares, 6055 - Messejana)

Casa José de Alencar (Avenida Washington Soares, 6055 - Messejana) Gratuito

Mais informações: @casajosedealencaroficial





Olhos Negros

O cantor cearense Marcus Caffé se apresenta no Flores Artes Bistrô nesta quinta-feira, 31. O show é intitulado "Olhos Negros". Samba, samba canção, abolerados, tangos, bossa nova e jazz brasileiro são algumas das estéticas abordadas no show, que reúne obras de compositores inseridos na história da música brasileira a partir da década de 1930 até a atualidade.

Quando: quinta-feira, 31, às 20 horas

quinta-feira, 31, às 20 horas Onde: Flores Arte Bistrô (Rua Xavier de Castro, 68 - Praia de Iracema)

Flores Arte Bistrô (Rua Xavier de Castro, 68 - Praia de Iracema) Mais informações: @floresartebistro no Instagram





Música

Sob regência do maestro Arley França, a Orquestra Contemporânea Brasileira (OCB) se apresenta no Theatro Via Sul Fortaleza nesta quinta-feira, 31. Com foco no público infantil, o concerto é uma aula sobre o universo orquestral. O repertório reúne desde cantigas de roda tradicionais até sucessos de filmes da Disney. Músicas como "O Caderno" e "Aquarela" compõem a apresentação.

Quando: quinta-feira, 31, às 19 horas

quinta-feira, 31, às 19 horas Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 35; vendas apenas via WhatsApp, pelo contato (85) 99267.5373





Lampejo

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) recebe neste sábado, 2 de agosto, apresentação do espetáculo "Lampejo", do Coletivo Zanzulim. A peça refaz trajetórias migratórias entre Ceará e Amazônia durante o ciclo da borracha, analisando memórias de exploração e resistência. O trabalho navega entre passado e presente, refletindo sobre identidade e história.

Quando: sexta-feira, 1º de agosto, às 20 horas

sexta-feira, 1º de agosto, às 20 horas Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito; retirada de ingressos no site OutGo