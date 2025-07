Tributo Beatles Abbey Road realiza apresentação em Fortaleza

Foto: Gabriel Lopes/Divulgação Apresentação no Teatro RioMar reúne efeitos visuais, figurinos originais e sucessos para reviver o auge da beatlemania

Com mais de três décadas de estrada, a banda Beatles Abbey Road se apresenta neste domingo, 3, no Teatro RioMar Fortaleza. Considerado um dos tributos mais respeitados aos Beatles no mundo, o grupo paulista retorna à capital cearense com um espetáculo que recria, nos mínimos detalhes, a atmosfera dos anos 1960 e o auge da beatlemania.



Inspirada no álbum "Abbey Road" (1969), cuja capa traz os quatro integrantes atravessando uma rua em Londres, a banda já foi eleita três vezes consecutivas como o melhor cover do quarteto de Liverpool durante o Beatle Week, tradicional festival realizado na Inglaterra.

No Brasil e no exterior, o grupo cover soma mais de dois milhões de espectadores e ultrapassa a marca de um milhão de discos vendidos. A apresentação que chega a Fortaleza combina música ao vivo, cenografia, efeitos multimídia e figurinos que remetem fielmente aos usados por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.



Apresentação no Teatro RioMar reúne efeitos visuais, figurinos originais e grandes sucessos para reviver o auge da beatlemania Crédito: Gabriel Lopes/ Divulgação

O repertório percorre toda a trajetória dos Beatles. "Nos shows de teatro, a gente tenta resumir a carreira deles em cerca de duas horas, desde o início até o fim. As mudanças de repertório são pontuais, pequenas trocas que não descaracterizam a essência do show", explica Luís Gomes, que interpreta John Lennon na banda.



A seleção musical busca equilibrar os desejos dos fãs mais fiéis com as expectativas do público em geral. "A gente gostaria de tocar canções menos conhecidas, mas priorizamos os grandes sucessos. Músicas como 'Twist and Shout', 'She Loves You', 'Help', 'Yesterday' e 'Let it Be' sempre estão no repertório", completa Luís.



Beatles Abbey Road para além da música

Além da música, a Abbey Road investe em fidelidade estética. Os figurinos usados no palco são assinados por Mr. Green, o mesmo designer que produzia roupas para os Beatles originais.



A banda também reúne mais de 20 instrumentos, entre originais e réplicas idênticas, alguns datados da década de 1960. "Os detalhes fazem a diferença. Desde as roupas até os relógios e os anéis. Pode parecer bobagem, mas o público percebe", afirma o vocalista.



Esse cuidado é resultado de uma preparação minuciosa. Os músicos estudam vídeos, entrevistas, álbuns e apresentações do grupo britânico. "Interpretar um Beatle exige mais do que tocar e cantar. A gente tem que entender como cada um se comportava em cena. É quase um trabalho de ator. No meu caso, o maior desafio foi imitar a voz do John Lennon", relata Luís.



Ao longo da carreira, os integrantes acumulam experiências marcantes, como as participações em festivais em Liverpool. Mas, segundo Luís, a audiência brasileira tem um valor especial. "A interação com o público do Nordeste é sempre calorosa. A banda sem o público não é nada. E aqui, o público dá um show à parte".



Relatos pós-show também emocionam o grupo. "Muita gente nos diz que se sentiu transportada para a juventude. Outros contam que conheceram seus companheiros ouvindo Beatles. E, quando tocamos fora do país, encontramos fãs que viram os Beatles ao vivo. Escutar essas histórias é uma grande recompensa".



Mesmo quem não viveu a época original costuma se encantar com o espetáculo. De acordo com o vocalista, o envolvimento do público jovem surpreende.



"Crianças e adolescentes conhecem os discos, sabem as letras e se entregam ao show. Isso mostra o poder do legado dos Beatles, que segue vivo depois de mais de 60 anos".



Para quem se dedica a manter viva essa história no palco, a responsabilidade é constante. "Sabemos que nunca vamos chegar aos pés deles. Mas é um privilégio manter esse legado vivo para outras gerações", diz.



E se os Beatles assistissem à homenagem? "Acho que veriam com prazer. Estamos tentando perpetuar o que eles criaram. Isso, por si só, já é um grande elogio".

Beatles Abbey Road - Tributo aos Beatles

Quando : domingo, 3, às 20 horas

: domingo, 3, às 20 horas Onde : Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

: Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto : R$ 70 (plateia alta), R$ 80 (plateia baixa B) e R$ 90 (plateia baixa A)

: R$ 70 (plateia alta), R$ 80 (plateia baixa B) e R$ 90 (plateia baixa A) Mais informações: @beatlesabbeyroad ou no site Uhuu.com