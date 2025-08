Dia da Lasanha: veja os melhores lugares para celebrar a data em Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 29.07.25 Lasanha do restaurante FDOC Trattoria & Wine Bars (Fco Fontenele/O POVO)

Sabe aquele prato que tem gostinho de almoço de domingo em família, mas que também pode anunciar uma celebração de uma conquista ou, até mesmo, em sua versatilidade, cabe um encontro com a pessoa amada? Se você pensou em Lasanha, acertou o grande homenageado da semana.

No dia 29 de julho, foi comemorado o Dia Mundial da Lasanha, data que surgiu de maneira informal nos EUA e, aos poucos, conquistou outros países. A receita guarda cerca de dez séculos de história e passou por diversas adaptações ao longo do tempo.

Ainda com uma origem polêmica, historiadores apontam que a iguaria surgiu na Idade Média, na região de Nápoles, mas em outro formato. Eram usadas finas tiras de massa preparadas na água "al dente", ou seja, na textura ideal, e recheadas de queijo e legumes. O prato ganhou a versão feita no forno alguns anos depois na região da Emilia-Romagna, na Bolonha.

Apesar da ligação com a Itália, porém, os ingleses reivindicaram o mérito da criação do prato no começo do século XXI. Segundo eles, no país já existia um prato chamado loseyns, que estava no livro de receitas de 1390 e era usado pelos cozinheiros do Rei Ricardo II, algumas décadas antes.

Os britânicos alegam que a semelhança entre os pratos estaria na sua divisão por camadas, no entanto, a receita da realeza deixava de fora ingredientes como molho de tomate, queijo, carne e massa fresca.

Já no século XXI, a receita mantém sua popularidade, se rendendo até mesmo a novos sabores. Em Fortaleza, o restaurante DOC Trattoria & Wine Bar resgata os sabores da culinária italiana com um toque de sofisticação, trazendo uma nova apresentação à famosa Lasanha.

Localizada em um dos principais polos gastronômicos da Cidade, a Varjota, o espaço foi inaugurado em 2023. Carregando no ambiente tradição italiana, remete muito à identidade do avô de um dos sócios do empreendimento, Lissandro Turatti, com retratos da sua família em um dos salões.

Entre as opções do cardápio, o restaurante conta com uma variedade de lasanhas destacando as famosas Lasagnettas da casa. Feita combinando ragù à bolonhesa e bechamel, finalizada com molho de tomate, a Lasagnetta al Ragù Bolognese (R$82) resgata a receita clássica.

O estabelecimento ainda conta com Lasagnetta a la di Baccalà (R$110), que é formada por massa verde, recheio de bacalhau, bechamel, creme de alho-poró e tapenade de azeitonas pretas.

Já a Lasagnetta Tartufata alle Due Salse (R$94) também é outro sabor muito pedido com ragù de vitelo, fonduta de queijo grana padano, demi-glace e um toque trufado que, segundo aos proprietários do restaurante, é uma combinação pensada para paladares exigentes.

DOC Trattoria & Wine Bar

Funcionamento: segunda-feira à quinta-feira das 11 horas às 15 horas e 18 horas às 23 horas; sexta-feira das 11h às 00 horas; sábado das 8 horas às 00 horas; e domingo das 8 horas às 23 horas

DOC Trattoria & Wine Bar (R. Ana Bilhar, 1173 - Varjota) Instagram: @doctrattoriaewinebar





Casa Nostra

Seguindo proposta familiar, o Casa Nostra completa 38 anos em 2026, perpetuando os sabores italianos em Fortaleza. "O Casa Nostra se destaca pela excelente cozinha italiana e pelo padrão de qualidade mantido por todos esses anos", enfatiza Cristina Babadopulos, que administra o restaurante desde 1992.

Reconhecido pelos pratos elaborados com massa artesanal, o restaurante preserva a mesma receita da fundação da casa. Sendo um dos pratos mais vendidos do local, a lasanha clássica (R$ 61) é preparada com massa branca recheada com carne moída, muçarela, creme de ricota, molho bolonhesa e bechamel.

Localizado na divisa com a Aldeota, no Dionísio Torres, o espaço gastrônomico também traz em seu menu o Filetto alla Parmegiana, com escalope de filé a milanesa acompanhado de um molho de tomate, presunto e muçarela, servido com fetuccini caseiro (R$73).

Funcionamento: terça-feira à domingo, das 10 horas às 22h 30 min

terça-feira à domingo, das 10 horas às 22h 30 min Onde: Casa Nostra (Av. Senador Virgílio Távora, 1800 - Dionísio Torres)

Casa Nostra (Av. Senador Virgílio Távora, 1800 - Dionísio Torres) Instagram: @restaurantecasanostra

La bella Itália

O também veterano La bella Itália, com duas décadas de história, se propõe trazer um pedaço da itália a Fortaleza por meio dos sabores. "Buscamos a matéria-prima correta, com produtos importados, marcas selecionadas, e acompanhamos todo o processo também, alinhar as receitas", destaca Luca Lunghi, fundador do restaurante.

A casa, que completa 21 anos em agosto, conta com um menu que mescla o clássico e o contemporâneo em suas receitas. O prato Lasagna alla Bolognese ( R$ 78) é um dos principais sabores e, segundo o proprietário, o molho demora horas para ficar pronto e segue a receita tradicional da Bologna. Para contrapor o sabor é acrescentado o molho bechamel, que é intercalado na massa fresca que marca o sabor diferencial da iguaria.

Além dos sabores, o ambiente conta com uma decoração contemporânea e cheia de sofisticação.

Funcionamento: segunda-feira à quarta-feira 18 horas às 23h30min; quinta-feira a sábado, 11 horas às 15h30mon e 18 hora à 00 horas; domingo, 11 horas às 15h30min e 18 horas às 23h30min

segunda-feira à quarta-feira 18 horas às 23h30min; quinta-feira a sábado, 11 horas às 15h30mon e 18 hora à 00 horas; domingo, 11 horas às 15h30min e 18 horas às 23h30min Onde: Av. Almirante Barroso, 812 - Praia de Iracema

Av. Almirante Barroso, 812 - Praia de Iracema Instagram: @labellaitaliafortaleza

Armazém Capelo

Foi na busca pela massa ideal que Armazém Capelo ganhou vida, totalizando cerca de 12 anos trabalhando com massas artesanais. Além da fábrica, o espaço permite que o cliente consuma os pratos com sabores clássicos da cozinha italiana, como a tradicional Lasanha Bolognesa da Casa (a partir de R$ 49); a opção vegetariana com a Lasanha Quatro Formaggio (a partir de R$ 43,99) e a versão com gostinho brasileiro, a Lasanha de Frango (a partir R$ 40,99)

"A nossa lasanha é um dos nossos pratos que disparado mais sai. Temos a opção de fazer com a massa integral, com a massa tradicional, com a massa verde de espinafre, por encomenda também a massa verde de manjericão com alho. Na nossa lasanha, o grande diferencial em relação ao que normalmente é praticado no mercado é que a nossa massa não é pré-cozida", destaca Ignácio Capelo, sócio do estabelecimento

Para acompanhar as delícias, drinks que vão desde sucos naturais a bebidas alcoólicas.

Também tem berinjela desfiada, cogumelo paris, azeitonas pretas, pimentões vermelhos curtidos no azeite extra virgem e alho (R$24,90).