Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 8 de agosto (01/08)

Foto: Divulgação/IKP Espetáculo "O Céu do Bom Jardim"

Neste final de semana, o Teatro Dragão do Mar recebe o espetáculo "O Céu do Bom Jardim", realizado pela Companhia CorpoMudança, do Instituto Katiana Pena (IKP). Com dança e projeções tecnológicas, a montagem propõe um manifesto poético sobre o bairro Bom Jardim, periferia da capital cearense.

Quando: sexta-feira a domingo, 1º a 3 de agosto, às 19h30min

sexta-feira a domingo, 1º a 3 de agosto, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada). Ingressos no Sympla.com.br e na bilheteria

Florestapalooza

O Floresta Bar promove para esta sexta-feira, 30, o festival "Florestapalooza", com shows dos gêneros rock e indie em tributo a sucessos dos anos 2000. Se apresentam nesta noite Brenda Rio, cantando Avril Lavigne e Paramore; Evfallen, com Evanescence; e Repunkin, com Green Day. O DJ Izzy se apresenta nos intervalos de apresentação.

Quando: sexta-feira, 1º, com shows a partir das 19h30min

sexta-feira, 1º, com shows a partir das 19h30min Onde: Floresta Bar (Avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota)

Floresta Bar (Avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota) Quanto: R$ 38,50 (individual); valores promocionais disponíveis no Sympla

Nota de Cancelamento

Os humoristas cearenses Mateus Cidrão (foto) e Oliveirinha apresentam nesta sexta-feira, 1º, o espetáculo de humor "Nota de Cancelamento". Destacando ser "contraindicado para pessoas sensíveis a piadas mais ousadas", o show traz doces de comédia com um humor ácido e polêmicas políticas.

Quando: sexta-feira, 1º, às 20 horas

sexta-feira, 1º, às 20 horas Onde: Ai Dentu Comedy (Avenida Godofredo Maciel, 1155 - Maraponga)

Ai Dentu Comedy (Avenida Godofredo Maciel, 1155 - Maraponga) Quanto: a partir de R$ 33. Vendas em Sympla.com.br





Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 1º de julho (01/07)

Alma de Brasileiro

O comediante francês Paul Cabannes realiza nesta sexta-feira, 1º, mais um show em Fortaleza. Intitulado "Alma de Brasileiro", o novo espetáculo surgiu após o humorista ouvir de fãs com muita frequência que ele possuía "alma de brasileiro" devido a modos e expressões da cultura nacional.

Quando: sexta-feira, 1º, às 21 horas

sexta-feira, 1º, às 21 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 60. Vendas no site Uhuu.com





Performance

A atriz e arte-educadora Bruna Pessoa lança nesta sexta-feira, 1º, a performance "Hoje, a aula é livre", que propõe uma reflexão crítica sobre o modelo educacional brasileiro. O conteúdo é publicado no YouTube do Coletivo Tempo Aberto e inspirado na experiência de Bruna como professora da rede pública.

Quando: sexta-feira, 1º de agosto

sexta-feira, 1º de agosto Onde: canal do YouTube Tempo Aberto - youtube.com/@tempoaberto570

canal do YouTube Tempo Aberto - youtube.com/@tempoaberto570 Classificação: Livre