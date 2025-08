Crítico e jornalista do O POVO terá voto no 83º Globo de Ouro

Foto: FCO FONTENELE Arthur Gadelha, jornalista e crítico de cinema do O POVO

Em 2026, uma das mais importantes premiações de cinema do mundo — o Globo de Ouro — terá um representante do O POVO na decisão dos vencedores. A 83ª edição do prêmio conta com o jornalista e crítico de cinema Arthur Gadelha no corpo de votantes.

Diferente do Oscar, que tem mais de 11 mil votantes, o Globo de Ouro é uma premiação com formação mais exclusiva.

"Organizado pela Golden Globe Foundation, com ex-membros da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA), o corpo de jurados fixos reúne menos de 100 jornalistas e críticos de cinema, residentes em Los Angeles, para celebrar duas indústrias poderosas do entretenimento nos EUA: o cinema e a televisão, contemplando filmes, séries, telefilmes, minisséries e até podcasts”, explica Arthur.

O jornalista foi escolhido a partir de rigorosa seleção com envio de documentos comprobatórios, de portifólio e de textos sobre audiovisual publicados no O POVO.

Quem é Arthur Gadelha, cearense votante do 83º Globo de Ouro?

Arthur Gadelha é jornalista, crítico cinematográfico e tem formação em Cinema pelas escolas públicas Porto Iracema das Artes e Casa Amarela Eusélio Oliveira (UFC). Ele foi presidente por dois mandatos da Associação Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine) e é membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).

No O POVO, Arthur já realizou a cobertura jornalística de eventos como o Festival de Cannes, realizado na França; o Festival de Gramado, realizado no Rio Grande do Sul; e o Cine PE, realizado em Pernambuco.

Ele também integrou a equipe de produção de projetos como o Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema (CE) e Festival Guarnicê de Cinema (MA), e foi júri de eventos como For Rainbow – Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero, Noia – Festival do Audiovisual Universitário.

Globo de Ouro: quem são os votantes não-americanos?

A presença de votantes não-americanos na premiação, que chega perto do seu centenário, é recente. Somente desde 2022, o Globo de Ouro abre uma janela para que críticos de fora dos Estados Unidos participem da votação, como uma “forma de descentralizar a origem, a cultura e o olhar desses votos para a próxima edição do evento”, elucida o crítico.

Arthur argumenta: “É um espaço importante de ocupar, principalmente porque ajuda a construir uma percepção mais global dessa premiação ao torná-la mais plural e com menos vícios. É interessante vê-los interessados num olhar do Ceará, estado tão distante do eixo hegemônico Rio-São Paulo, reconhecendo inclusive a importância histórica do O POVO, um veículo tradicional e competente na discussão da arte no Brasil e no mundo”.

Neste ano, o Globo de Ouro premiou Fernanda Torres na categoria “Melhor Atriz em Filme Dramático” pelo longa-metragem “Ainda Estou Aqui”, o que influenciou, por exemplo, sua indicação ao Oscar e a visibilidade internacional.

Isso acontece porque a premiação é a primeira grande disputa norte-americana do ano, que começa a definir quais são os destaques cinematográficos da temporada.

Globo de Ouro: regulamento da votação

Assim como a incorporação de votantes não-americanos na premiação, o Globo de Ouro também mudou, neste ano, um dos seus regulamentos de votação. “Agora, uma das principais cláusulas exigidas pela associação é que seus votantes, os fixos e os internacionais, se comprometam em votar em todas as categorias”, explica Arthur.

“Parece óbvio, mas foi só em 2025 que os votantes do Oscar passaram a ser obrigados a assistirem todos os indicados e existem muitos relatos de pessoas que não assistiam e nem votavam em algumas categorias. Neste ano, por exemplo, a categoria de ‘Melhor Filme Internacional’, vencida por ‘Ainda Estou Aqui’, foi uma das categorias com mais abstenção”, relata o jornalista.

Confira as categorias de premiação do Globo de Ouro:

Melhor Filme de Drama



Melhor Atriz em Drama



Melhor Ator em Drama



Melhor Filme de Comédia ou Musical



Melhor Atriz em Comédia ou Musical



Melhor Ator em Comédia ou Musical



Melhor Direção



Melhor Atriz Coadjuvante



Melhor Ator Coadjuvante



Melhor Trilha Sonora Original



Melhor Canção Original



Melhor Filme de Animação



Maior Sucesso em Bilheteria



Melhor Série de Drama



Melhor Atriz em Série de Drama



Melhor Ator em Série de Drama



Melhor Série de TV Limitada ou Telefilme



Melhor Atriz em Série de TV Limitada ou Telefilme



Melhor Ator em Série de TV Limitada ou Telefilme



Melhor Atriz Coadjuvante em Séries



Melhor Ator Coadjuvante em Séries



Melhor stand-up para TV

