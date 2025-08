Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 1º de agosto (01/08)

Foto: Hanna Rodrigues /Divulgação Estreia no Cineteatro São Luiz neste sábado, 31, o espetáculo "O Quintal Encantado", que marca os 40 anos da Cia Prisma de Artes

A Cia Prisma de Artes apresenta neste sábado, 2, o espetáculo "O Quintal Encantado". Catarina é uma menina que adora ler, escrever e conversar com os bichinhos do quintal da vovó Catarineta. Por ser considerada "diferente", é alvo de zombarias e exclusão. Com linguagem lúdica, músicas originais e brincadeiras, o espetáculo estimula o público a refletir sobre a importância da empatia e do respeito à diversidade.

Quando: sábado, 2, às 17 horas

sábado, 2, às 17 horas Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito; ingressos retirados no OutGo





Circo do Tirú

Segue em cartaz o Circo do Tirú, no complexo Beach Park. O espetáculo "Nordestinamente - Em Busca do Primeiro Palhaço" leva ao picadeiro uma homenagem aos grandes nomes da história e do humor nordestino. São mais de 40 artistas entre orquestra ao vivo, cantores, bailarinos e artistas circenses. O espetáculo tem duração aproximada de duas horas, com intervalo.

Quando: sábado, 2, às 16 horas e 19h15min

sábado, 2, às 16 horas e 19h15min Onde: Av. dos Oceanos, 9 - Porto das Dunas, Aquiraz

Av. dos Oceanos, 9 - Porto das Dunas, Aquiraz Quanto: a partir de R$100; vendas no site Guichê Web





Tim Maia

O cantor Tim Maia é homenageado neste sábado, 2, com tributo do artista CJota Soul. O cantor leva ao público da Praça de Alimentação do Grand Shopping os grandes sucessos do compositor carioca. O repertório passeia por clássicos como "Vale Tudo", "Primavera", "Descobridor dos Sete Mares" e "Você". A apresentação é uma viagem sonora por grandes hits do soul music brasileiro.

Quando: sábado, 2, às 18h30min

sábado, 2, às 18h30min Onde: Grand Shopping Messejana (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana)

Grand Shopping Messejana (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana) Gratuito





Neo Tropical

Neste sábado, 2, a edição especial "Solare — Despedida das Férias", da festa Neo Tropical, marca os 30 anos de carreira do DJ Rodrigo Lobbão e reúne outros nomes da cena eletrônica local. Participam do line-up o DJ Léo Reis, co-curador e residente da festa; Márcio Maahs, curador da Órbita Blue; e Julie Gadelha, que mistura funky, house e disco.

Quando: sábado, 2, das 16 horas à meia-noite

sábado, 2, das 16 horas à meia-noite Onde: Órbita Blue (Av. Clóvis Arrais Maia, 3879 - Praia do Futuro)

Órbita Blue (Av. Clóvis Arrais Maia, 3879 - Praia do Futuro) Quanto: R$ 12 (couvert)