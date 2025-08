CCBNB promove programação gratuita de Hip Hop em agosto

Foto: Victor Vec/Divulgação Projeto também promove ações pontuais ao longo do ano

Durante os dias 14 e 16 de agosto, o Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), em Fortaleza, promove mais uma edição do "Ação Hip Hop", programa formativo que leva o estilo de dança para o ambiente escolar.

Em alusão ao Dia do Estudante, celebrado no Brasil no dia 11 de agosto, o evento oferece workshops, palestras e apresentações com artistas locais do hip hop, sob a curadoria e coordenação da Sonhares Company - Espaço de Inspiração e Transformação.

No dia 14 de agosto, uma quinta-feira, as escolas EEEP Maria José Medeiros e EEEP Juarez Távora receberão o projeto, com o intuito de inserir conteúdos transversais desenvolvidos sob os pilares da arte-educação.

Já no sábado, 16, a segunda etapa da formação acontece com a visita dos estudantes ao CCBNB. Na ocasião, será realizada uma roda de conversa com o ator Haroldo Guimarães, às 15h, seguida pela batalha de MCs, às 17h, e o encerramento do programa, às 20 horas.

Realizado há 12 anos, evento difunde a cultura do hip hop por Fortaleza

O "Ação Hip Hop" é um evento realizado pelo CCBNB (Centro Cultural Banco do Nordeste), em parceria com a Sonhares Company, que promove encontros de danças urbanas e outras expressões do movimento hip hop.

Realizado há 12 anos, o evento busca valorizar a cultura hip hop, com diversas atividades como batalhas de dança, encontros de grafite e formação cultural.

Além do programa formativo realizado com alunos, o projeto promove ações pontuais ao longo do ano, como os Encontros de Grafite, que dialogam com artistas e a comunidade local de diversos bairros.

Projeto Ação Hip Hop

Quando: quinta-feira, 14, e sábado, 16 de agosto

quinta-feira, 14, e sábado, 16 de agosto Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Mais informações: @ccbnb_fortaleza

@ccbnb_fortaleza Gratuito

