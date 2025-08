Horóscopo: previsões dos signos para hoje, segunda-feira, 4 de agosto (4/8)

ÁRIES

O céu da semana favorece a participação em ações com o coletivo, pois Marte ingressa na área dos relacionamentos, sendo necessário conter os impulsos para evitar atritos. Modere a exposição social e valorize vínculos verdadeiros.

TOURO

O céu da semana pede posturas mais práticas, pois Marte ingressa no setor do cotidiano. Trabalhe em colaboração com as pessoas ao seu redor para alcançar seus objetivos mais urgentes.

GÊMEOS

O céu da semana reforça seu lado extrovertido e criativo com Marte passando pela área dos prazeres, favorecendo sua relação com grupos e também possíveis atritos. Tente alinhar interesses pensando no bem-estar coletivo.

CÂNCER

O céu da semana movimenta a vida doméstica com Marte ingressando na área familiar, o que exige uma postura ativa, mas também conciliadora com quem convive com você, para evitar atritos. Reorganize rotinas e valorize o que traz bem-estar.

LEÃO

O céu da semana desperta atitudes mais assertivas na defesa de seus interesses, pois Marte entra na área da comunicação. Busque equilíbrio entre interesses individuais e coletivos para favorecer ações conjuntas e evitar conflitos desnecessários.

VIRGEM

O céu da semana estimula atitudes práticas e organizadas com Marte no setor material, promovendo maior eficiência nas rotinas. As relações próximas se fortalecem, permitindo maior sintonia e ajustes diante de eventuais divergências.

LIBRA

O céu da semana lhe incentiva a agir com mais firmeza em defesa dos seus interesses, pois Marte entra em seu signo. Aproveite para organizar melhor sua rotina e fortalecer relações com quem convive com você.

ESCORPIÃO

O céu da semana realça a necessidade de revisar sua maneira de lidar com os desafios, pois Marte ingressa na área de crise. Fortaleça o cuidado com as questões financeiras e práticas do cotidiano, promovendo mais equilíbrio na rotina.

SAGITÁRIO

O céu da semana estimula sua generosidade, pois Marte transita pela área das amizades, incentivando ações em grupos que vão além do círculo social. Demonstre abertura para compartilhar ideias e acolher quem faz parte da sua vida.

CAPRICÓRNIO

O céu da semana estimula um envolvimento mais direto na condução das tarefas e nos projetos ligados aos seus objetivos, pois Marte ativa a área profissional. Encare os desafios como oportunidade de aprimoramento e revisão de metas.

AQUÁRIO

O céu da semana fortalece sua confiança em sua trajetória, promovendo uma postura mais firme diante dos projetos. Valorize a cooperação no cotidiano, ajustando rotinas para lidar com os desafios, já que a Lua se aproxima da fase cheia em seu signo.

PEIXES

O céu da semana intensifica seus instintos e sua disposição para agir em busca dos seus interesses imediatos, pois Marte ingressa na área íntima. Tente desenvolver melhor suas habilidades profissionais sem deixar de lado o tempo de descanso.