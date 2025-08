O SANTO: São João Maria Vianney

Nasceu no ano de 1786, em Dardilly, França. Desde a infância, dizia que queria ser sacerdote. Aos 20 anos, foi para o seminário de Écully e encontrou dificuldades por causa de sua falta de instrução. Em 1815, foi ordenado sacerdote, porém, com um impedimento: não poderia ser confessor, já que não era considerado capaz de guiar consciências. Três anos depois, conseguiu a liberação para exercer o apostolado plenamente. Então, foi designado vigário geral na cidade de Ars-sur-Formans, conhecida pelos vícios, bebedeiras, bailes, trabalhos aos domingos e blasfêmias, realidade que ele reverteu. A sua vida sacerdotal durou 40 anos. Ele morreu em 1859, com 73 anos. João Maria Batista Vianney foi canonizado pelo papa Pio XI, em 1925, mas já era venerado como santo.