Programe-se: confira agenda cultural desta segunda-feira, 4 de agosto

Foto: KILLER FILMES/DIVULGAÇÃO Estrelado por Dakota Johnson, Pedro Pascal e Chris Evans, o filme "Amores Materialistas" se apossa dos clichês de trio amoroso para se sustentar na ironia

Segue em cartaz em cinemas de Fortaleza o filme "Amores Materialistas", com Chris Evans, Dakota Johnson e Pedro Pascal. Na comédia romântica, Lucy é uma casamenteira de Nova York que se vê dividida entre Harry, um empresário romântico e misterioso e John, um ex-namorado que ainda está tentando equilibrar sua vida, mas desperta uma antiga paixão na mulher.

Quando e onde: Ingresso.com





Ideal Clube

Seguem abertas até 29 de agosto as inscrições o XXV Prêmio Estadual Ideal Clube de Literatura. Podem concorrer escritores cearenses, residentes em qualquer parte do Brasil, e autores de outros Estados que residem no Ceará. No certame, o gênero contemplado é o conto e a premiação total é de R$ 20 mil. O prêmio tem chancela da Academia Cearense de Letras (ACL).

Quando: inscrições até 29 de agosto

inscrições até 29 de agosto Onde: idealclube.com.br/premio-literario-2025





Ney Matogrosso

Está em pré-venda o livro "Ney Matogrosso: O Bicho do Mato", biografia infantil de Ney Matogrosso escrita por Chris Fuscaldo e Camilo Solano. Com ilustrações de Isabela Sultani, a obra celebra 50 anos de carreira do artista e conta a história do menino que cresceu entre árvores, frutas e animais, descobrindo o poder de sua voz e transformando seu jeito único em uma das trajetórias mais marcantes da música brasileira.

Lançamento: final de agosto

final de agosto Onde comprar: garotafm.com.br/livro/ney-matogrosso-o-bicho-do-mato/

garotafm.com.br/livro/ney-matogrosso-o-bicho-do-mato/ Quanto: R$ 50





No Radar

Com sessões nos dias 16 e 17 de agosto, o espetáculo "A Última Sessão de Freud", inspirado no texto do premiado autor americano Mark St. Germain, está com ingressos à venda. A obra é estrelada por Odilon Wagner. A trama apresenta um encontro fictício entre Sigmund Freud, o pai da psicanálise, e o poeta C.S. Lewis, dois intelectuais que influenciaram o século 20.

Quando: sábado, 16, e domingo, 17 de agosto, às 20 horas

sábado, 16, e domingo, 17 de agosto, às 20 horas Onde: Teatro Riomar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro Riomar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 25; vendas no site Uhuu





Circo

O estacionamento do shopping RioMar Kennedy abriga a estrutura do Circo Porto Rico. Com mais de 20 anos de história, o circo é opção para entretenimento em família em espaço que comporta mais de mil pessoas sentadas. A atração leva ao público números de acrobacias, palhaçadas e outras interações que podem surpreender todas as idades. O circo possui entrada para deficientes físicos.

Quando: segunda-feira, 4, às 20 horas

segunda-feira, 4, às 20 horas Onde: Estacionamento do RioMar Kennedy (av. Sargento Hermínio, 3100 - Presidente Kennedy)

Estacionamento do RioMar Kennedy (av. Sargento Hermínio, 3100 - Presidente Kennedy) Quanto: a partir de R$ 20; vendas em circoportorico.com