Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 5 de agosto

Quem nasce sob esta influência reúne as mais belas qualidades da alma e da personalidade. Será conhecido por seu ótimo caráter, pela amabilidade e por sua bondade para com todas as pessoas. Suportará todos os problemas sem reclamar, tem a consciência clara e sabe sempre quando e como agir. Eterno lutador, será um estímulo positivo para cada um e para a coletividade.

O SANTO Dedicação Da Basílica De Santa Maria Maior

Segundo uma lenda, um casal romano rico pediu luzes à Virgem para saber como empregar sua fortuna. Em sonhos, recebeu uma mensagem de que Maria queria que lhe fosse construída uma igreja sobre o monte Esquilino, que, entre os dias 4 e 5 de agosto, estaria coberto de neve. Chamada também Basílica de Nossa Senhora das Neves, a construção da igreja teve início no papado de Libério, e foi consagrada pelo papa Sixto III. É a primeira basílica do Ocidente dedicada à Virgem Maria e nela se encontra um relicário com um fragmento da manjedoura do Menino Jesus. Na basílica, encontram-se os primeiros e mais ricos mosaicos alusivos a Nossa Senhora. A construção e dedicação desta basílica é uma forma de reconhecer a grandeza da Virgem Maria como mãe de Deus