Programe-se: confira agenda cultural desta terça-feira, 5 de agosto (05/08)

Foto: Laura Guerreiro/Divulgação Está disponível no Museu da Indústria a exposição "Caminhos do Café No Ceará - Memória, Inovação, Mundo do Trabalho"

Ceará - Memória, Inovação, Mundo do Trabalho". A mostra leva o público a uma viagem pela origem, expansão e inovação do café. A narrativa parte da Etiópia, berço do café no mundo, passa pela Europa, chega até as Américas e ao Ceará.

Quando: terça-feira a sábado, das 9h às 17 horas, com entrada até às 16h30min; domingos, das 9h às 13 horas, com entrada até às 12h30min

Onde: Museu da Indústria (rua Dr. João Moreira, 143 - Centro)

Gratuito

O Ritual

Segue em cartaz em cinemas de Fortaleza o filme "O Ritual". Dois padres, um questionando sua fé e outro lidando com um passado problemático, devem deixar suas diferenças de lado para realizar um exorcismo difícil e perigoso em uma mulher possuída. A obra é estrelada por nomes como Anthony Hopkins, Alice Braga, Marta Gastini, Chris Marquette e Andrea Calligari.

Ondas formativas

Encerram nesta terça-feira, 5, as inscrições para o projeto "Ondas Formativas - Workshop DJ e Vinil". A ação faz parte da programação de formação do Centro Cultural Belchior (CCBel), localizado na Praia de Iracema, e é ministrada pelo DJ Modos Rudes. A aula acontece no sábado, 9, às 14 horas. O plano ainda integra outras quatro oficinas: "Retratos na Música, Samba de Terreiro", "Cultura Ballroom: O Palco das Estrelas" e "Vivência de violão: como tocar, sentir e cantar Belchior".

Inscrições e mais infos: l1nk.dev/ondasformativas

Fifolc

Estão abertas as inscrições para o XI Festival Internacional de Folclore do Ceará (Fifolc). Podem se inscrever grupos de projeção folclórica cearenses, nacionais e internacionais.Ao todo, 14 grupos participam da edição deste ano, sendo 12 grupos entre cearenses e nacionais e 2 grupos internacionais e/ou de etnia. O festival reúne apresentações artísticas, formações, oficinas e seminário. A edição é realizada em novembro, com data a ser definida.

Quando: inscrições até 31 de agosto

inscrições até 31 de agosto Onde: festivaldefolcloredoceara.com.br (mediante preenchimento de formulário)

Exposição

Instalada no prédio sede da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), a exposição "Alece 190 anos: a Casa do Povo" continua aberta para visitação. A mostra apresenta a história do parlamento cearense e sua atuação ao longo de quase dois séculos na construção política, social e econômica do Ceará.