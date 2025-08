Confira a agenda cultural desta quarta-feira, 6 de agosto (6/8)

Foto: Juan Alberth/Divulgação Ângela Lopes e orquestra celebram Carmem Miranda

Em referência aos 70 anos desde a morte de Carmen Miranda, nesta quarta-feira, 6, a cantora Ângela Lopes (foto) e a Orquestra Popular do Nordeste (OPN) apresentam uma homenagem à "Pequena Notável". No palco, Ângela apresenta novas versões de canções que se destacaram na história da música brasileira.

Quando : quarta-feira, 6, às 20 horas

: quarta-feira, 6, às 20 horas Onde : Teatro B. de Paiva. Hub Porto Dragão (Rua Boris, 90 - Praia de Iracema)

: Teatro B. de Paiva. Hub Porto Dragão (Rua Boris, 90 - Praia de Iracema) Quanto : R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) Vendas em Sympla.com.br





Cumplicidades

Os artistas cearenses Edinho Vilas Boas e Edmar Gonçalves apresentam, nesta quarta-feira, 6, o show "Cumplicidades" no Cineteatro São Luiz. Unindo canções autorais e clássicos da MPB, a apresentação dos dois artistas integra a programação do projeto "Dentro do Som", que objetiva aproximar artistas e público, com todos compartilhando o espaço do palco.

Quando : quarta-feira, 6, às 19 horas

: quarta-feira, 6, às 19 horas Onde : Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)

: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto : R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) Vendas em Sympla.com.br e na bilheteria do evento





Curso de Palhaçarias e Comicidades

Estão abertas as inscrições para a 4ª turma do Curso de Palhaçarias e Comicidades da Escola Pública de Circo da Vila das Artes, com um processo formativo que compreende conteúdos técnicos, artísticos e teóricos. As aulas acontecem em setembro deste ano no período noturno e têm duração de um ano.

Quando : até 15 de agosto

: até 15 de agosto Inscrições online em www.viladasartesfortaleza.com.br



Artes, culturas e tecnologias

O projeto Escola Livre Terreiro em Movimento prorrogou até 31 de agosto, um domingo, as inscrições para o curso gratuito de iniciação à Formação em Artes, Cultura e Áreas Técnicas. As inscrições estão disponiveis no perfil do Instagram. São 40 vagas destinadas a moradores da região do Cariri cearense, sendo oito exclusivas para alunos em situação de vulnerabilidade social, que receberão incentivo mensal de R$ 400.

Quando : até 31 de agosto

: até 31 de agosto Inscrições online disponíveis no perfil do Instagram @escolalivreterreiro





Em cartaz

É exibido no Cinema do Dragão do Mar nesta quarta-feira, 6, o filme de aventura "O Brilho do Diamante Secreto", de Hélène Cattet e Bruno Forzani. A trama se passa na glamourosa cidade Côte d'Azur e acompanha um espião aposentado de 70 anos que vive em um hotel de luxo, imerso em lembranças, fantasias e alucinações.

Quando : quarta-feira, 6, às 13h40min

: quarta-feira, 6, às 13h40min Onde : Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto : R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia-entrada)

: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia-entrada) Vendas em Ingresso.com e na bilheteria do equipamento