Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 6 de agosto

Áries 21/03 a 20/04 Marte na área de relacionamentos favorece parcerias em torno de objetivos em comum. No entanto, sua tensão com Netuno e Saturno pede cautela. Evite se deixar levar por conflitos, buscando compreender os diferentes pontos de vista. Priorize a empatia e o diálogo para construir acordos sólidos.

Touro 21/04 a 20/05 Sua disposição para lidar com a rotina se eleva com a presença de Marte no setor do cotidiano, despertando um senso estratégico para transformar desafios em oportunidades. Evite agir por impulso e procure refletir com calma antes de tomar decisões relevantes, evitando riscos desnecessários.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Marte no setor social estimula sua conexão com os grupos, ao mesmo tempo em que acentua tensões ligadas às transformações do coletivo, visto a tensão com Plutão. Procure agir com diplomacia, demonstrando abertura para evitar conflitos.

Câncer 21/06 a 22/07 Sua atitude fica mais proativa e estratégica frente as exigências da vida privada. No entanto, evite assumir uma postura autoritária com as pessoas ao seu redor. A diplomacia e o cuidado ao se posicionar podem ajudar a manter um ambiente mais harmônico, pois Marte entra em tensão com Saturno e Netuno.

Leão 23/07 a 22/08 Sua comunicação se torna mais assertiva com a presença de Marte na área comunicativa, favorecendo a defesa de ideias capazes de estimular mudanças significativas na coletividade. No entanto, evite impor suas opiniões, sabendo ouvir e respeitar o espaço alheio, devido à tensão entre Marte, Saturno e Netuno.

Virgem 23/08 a 22/09 Marte no setor material favorece conquistas ligadas ao trabalho e às finança, com atitudes estratégicas. No entanto, procure avaliar melhor os riscos e evite agir por impulso, sobretudo se houver a chance de prejuízos que comprometam suas finanças.

Libra 23/09 a 22/10 Marte em seu signo fortalece sua capacidade de ação e persuasão, além de favorecer a liderança. Evite posturas autoritárias que possam comprometer suas relações, mantendo o diálogo aberto e respeitando diferentes opiniões.

Escorpião 23/10 a 21/11 Marte na área de crise destaca sua força de vontade e capacidade estratégica, impulsionando você a assumir o controle das situações para superar os desafios. No entanto, procure não se deixar levar pelo imediatismo e reconheça a importância de saber esperar quando necessário.

Sagitário 22/11 a 21/12 Marte na área de amizades fortalece sua ligação com o coletivo, favorecendo conexões sinceras e trocas constantes. Porém, é importante manter limites claros. Saiba preservar seus próprios interesses e sua individualidade, pois Marte está em tensão com Saturno e Netuno.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Marte no setor profissional, se harmoniza com Plutão favorecendo suas ambições e capacidade de organização, tornando os objetivos mais claros. Respeite seu ritmo e os limites do corpo para não sobrecarregar demais sua saúde física e mental.

Aquário 21/01 a 18/02 Marte na área espiritual fortalece seus ideais de vida e desperta disposição para defendê-los com firmeza, enquanto você também busca maneiras de transformar a própria trajetória. Mas tenha cuidado para que sua postura assertiva não seja interpretada como autoritária pelas pessoas ao seu redor.