O cantor Caio Prado homenageia a família Caymmi com o show "Caio Canta Caymmi". Em evento realizado neste sábado, 9, na Estação das Artes, o artista interpreta canções de Dorival, Dori, Danilo e Nana Camymmi. As músicas ganham nova versão com roupagem urbana, em ritmos que dialogam com o amapiano e afrobeat. O momento terá participação de Mateus Fazeno Rock e bate-papo com Caio, realizado no final do espetáculo, às 21h15min.
Quando: sábado, 9, às 20 horas
Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Gratuito