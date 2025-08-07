Foto: Divulgação Filme "A Melhor Mãe do Mundo" estreia em 7 de agosto de 2025 nos cinemas brasileiros

Estreia nesta quinta-feira, 7, "A Melhor Mãe do Mundo", novo filme de Anna Muylaert ("Que horas ela volta?", 2015). O longa-metragem acompanha a trajetória de Gal, interpretada pela atriz Shirley Cruz, uma mulher que trabalha como catadora de materiais recicláveis. Ela possui dois filhos e um marido abusivo. No elenco, os espectadores podem aguardar cenas com Katiuscia Canoro, Seu Jorge e Luedji Luna. A produção venceu a categoria de Melhor Filme no Festival Cine PE neste ano.

