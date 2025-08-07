Evento "Culturaê" reúne artistas de diferentes linguagens na Caixa Cultural

Foto: credito legenda

Um projeto para celebrar o encontro entre diferentes linguagens e trajetórias no universo da arte e da cultura. É desta forma que se apresenta o evento "Culturaê - Papo de Artista", realizado na Caixa Cultural Fortaleza na sexta-feira, 8, e no sábado, 9. Na programação, oficinas criativas e conversas propõem o intercâmbio entre diferentes artistas.

Nomes como Falcão, Caio Blat, Aline Bei, MV Bill e Dinah Moraes estão confirmados. O evento é gratuito e valoriza temas como urbanidade, tradição, memória e pertencimento por meio de encontros entre artistas locais e nacionais. Música, literatura, teatro, cultura urbana e artes visuais são expressões contempladas.

A ideia para o projeto surgiu a partir do desejo de "transpor os nichos onde cada arte se enclausurava", como afirma Emmanuel Mirdad, criador, sócio e coordenador geral do "Culturaê - Papo de Artista". Em sua visão, muitos fazedores de cultura ficam "cada um no seu nicho, sem muita interação ou presença em eventos de outras artes". Assim, pensou na iniciativa como um evento para reunir esses artistas em uma troca conduzida por um profissional com expertise em diversas linguagens.

"O objetivo principal é promover um encontro exclusivo, que nunca ocorreu antes, para que artistas de linguagens diversas possam conversar sobre temas em comum (ou não), as múltiplas facetas do fazer artístico, histórias peculiares das suas experiências, curiosidades, bastidores, reflexões e aprendizados, criando um ambiente intimista, uma fraternidade entre as artes, para deleite do público", afirma Emmanuel.

Entre os convidados estão nomes como Nina Rizzi (literatura), Dinah Moraes (humor), Francis Wilker (teatro), Caio Blat (audiovisual), MV Bill (música) e David Lee (moda).

A curadoria para selecionar os participantes levou em consideração o tema do evento, antecipando celebração pelos 300 anos de Fortaleza. Cada mesa é nomeada com um trecho do hino da Cidade.

"Por exemplo, a mesa 'das ondas que o sol ilumina' nos fez pensar as urbanidades litorâneas, algo que é muito presente no trabalho do estilista David Lee, mas nem sempre é evocado em entrevistas com MV Bill, que em várias canções fala desta circunstância. Fortaleza e Rio de Janeiro ficam, assim, bem mais próximas do que parecem", revela Renato Cordeiro, curador e mediador do "Culturaê - Papo de Artista".

Na avaliação de Cordeiro, um dos destaques do evento são os holofotes para Fortaleza, que está sempre contemplada nas mesas, como na mesa "Para a Glória", que reúne os fortalezenses Francis Wilker e Dinah Moraes - ambos levando a capital cearense para repercussão nacional a partir de suas áreas de trabalho.

Diante disso, quais possibilidades artísticas surgem a partir da interação entre participantes de diferentes linguagens? Renato enfatiza como as artes "inspiram umas às outras o tempo todo" e o primeiro benefício é cada artista perceber que "não está só em suas inquietações".

"Caio Blat é um ator que constantemente bebe da literatura, Aline Bei é uma escritora que tem formação no teatro. Mas e se a gente colocar Blat para falar com uma dançarina como Circe Macena, e Bei para sentar à mesa com a empresária Neuma Figueirêdo, que está à frente da Casacor, evento de referência da arquitetura?", reflete.

Ele prossegue: "Acredito que o primeiro benefício é cada artista perceber que não está só em suas inquietações, que são de interesse de qualquer pessoa, passando por assuntos como reconhecimento, esperanças, família, relação com o espaço urbano e tradições".

Por falar em relação com o espaço urbano, uma das mesas é "Das ondas que o sol ilumina", com MV Bill (música, do Rio de Janeiro) e David Lee (moda, do Ceará), nesta sexta-feira, 8, às 17 horas.

"Acredito que vai ser um papo bem interessante. O público pode esperar falas sobre meu processo criativo, minha autoria, minha visão de mundo relacionada ao que acredito e que faço junto do meu trabalho, da minha marca. Vai ser muito legal ter outro artista com a visão dele, falando das particularidades que envolvem ambos os campos", antecipa David Lee em entrevista ao O POVO.

Para o cearense, moda e música são uma dupla que está "há bastante tempo em vigor": "Sempre visto artistas. Temos ligação com o Don L, também de Fortaleza, e já vestimos ele, ele já desfilou na São Paulo Fashion Week. Mas acho que, para além disso, são campos artísticos em que temos uma autoral. No meu caso, a moda autoral parte de um campo do que eu posso propor como visão de mundo. A música também tem isso, só que a partir das palavras, da sonoridade".

Outro diálogo ocorre no sábado, 9, na mesa "Junto à sombra dos muros do forte", às 17 horas. A escritora Aline Bei (São Paulo) e a arquiteta Neuma Figueirêdo (Ceará) participam do momento. Bei envolve seu último lançamento, "Uma delicada coleção de ausências", em uma discussão sobre como a casa também pode ser um lugar importante.

Ela pode ser um espaço de intimidade, de construção de subjetividades, mas que também pode "fechar as personagens em segredos": "É como se aquilo que acontece dentro de casa fosse somente da ordem da intimidade, da família, que muitas vezes deveria se tornar uma discussão pública quanto às relações entre pai e mãe, ausências e violências que acontecem nesses espaços de intimidade".





Programação completa

Sexta, 8

9h - Oficina "Brincar e Criar Fortalezas"

Com Nina Rizzi (literatura, SP/CE)

Atividade exclusiva para grupo fechado de alunos selecionados do Ensino Fundamental I de Fortaleza.

17h - "Das Ondas que o Sol Ilumina"

[Urbanidades litorâneas]

Com MV Bill (música, RJ) e David Lee (moda, CE)

19h - "Não se Apagam no seu Coração"

[Tradições, reinvenções e permanências]

Com Caio Blat (audiovisual, SP) e Circe Macena (dança, CE)

Sábado, 9

15h - "Para a Glória"

[Reconhecimentos e lutas]

Com Dinah Moraes (humor, CE) e Francis Wilker (teatro, CE)

17h - "Junto à sombra dos muros do forte"

[Cidade e intimidade]

Com Aline Bei (literatura, SP) e Neuma Figueirêdo (arquitetura, CE)

Domingo, 10

10h - Especial Dia dos Pais | "Por uma paternidade catilogente e um amor inoxidável"

Com Falcão (humor/música, CE) - Ação exclusiva para clientes da Caixa. Basta apresentar algum cartão, aplicativo ou documento que comprove o relacionamento com a Caixa.





Culturaê - Papo de artista

Quando : sexta-feira, 8, às 9h, às 17h e às 19 horas; sábado, 9, às 15h e às 17 horas; domingo, 10, às 10 horas

: sexta-feira, 8, às 9h, às 17h e às 19 horas; sábado, 9, às 15h e às 17 horas; domingo, 10, às 10 horas Onde : Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito , com retirada de ingresso presencial uma hora antes do início da atividade

, com retirada de ingresso presencial uma hora antes do início da atividade Mais informações: @caixaculturalfortaleza



