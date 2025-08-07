Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 7 de agosto

21/03 a 20/04
Lua e Júpiter sinalizam obstáculos temporários, comprometendo a rotina e exigindo novas alternativas. Flexibilizar o modo de agir e rever os padrões pode contribuir para fazer escolhas práticas e mais alinhadas ao momento.
21/04 a 20/05
A tensão entre Lua e Júpiter evidencia conflitos nas relações, pedindo mais diplomacia e atenção com a forma de se comunicar. Foque no essencial e preserve sua autonomia, adotando uma postura emocional mais reservada.
21/05 a 20/06
Demandas materiais ganham força com a tensão entre Lua e Júpiter, exigindo uma gestão cuidadosa dos recursos para evitar excessos. Desenvolva um pensamento estratégico e use a diplomacia para ter uma comunicação mais eficaz.
21/06 a 22/07
Altos e baixos marcam as relações frente à tensão entre Lua e Júpiter, comprometendo tanto o convívio quanto a colaboração nas rotinas. Transmitir clareza e maturidade emocional é um caminho necessário para lidar melhor com as demandas em grupo.
23/07 a 22/08
A tensão entre Lua, Plutão e Mercúrio, aliada à harmonia com Marte e Urano, traz desafios cotidianos que exigem análise e adaptação. Mantenha a praticidade mesmo sob pressão, usando essa energia para encontrar soluções criativas e objetivas.
23/08 a 22/09
O encontro entre Lua e Plutão evidencia os conflitos no coletivo, exigindo moderação e flexibilidade. Priorize momentos de recolhimento para organizar as ideias e planejar ações com clareza, transformando desafios em oportunidades de crescimento pessoal.
23/09 a 22/10
A tensão entre a Lua e Júpiter indica desafios para organizar suas tarefas e conciliar a vida familiar e profissional. Exigindo senso de prioridade e dedicação. Procure se relacionar de forma adequada com as pessoas ao seu redor, sabendo negociar para que tudo flua melhor.
23/10 a 21/11
A tensão entre Lua e Júpiter exige uma comunicação cuidadosa para evitar desentendimentos. Tente se dedicar ao que é urgente e organizar as tarefas de modo eficaz com quem convive ao seu redor.
22/11 a 21/12
As limitações materiais se destacam com a tensão entre Lua e Júpiter. Para evitar imprevistos, adote uma postura mais econômica. Estar em contato com pessoas confiáveis pode abrir caminhos para ações mais consistentes.
22/12 a 20/01
As relações enfrentam desequilíbrios, afetando o ritmo da rotina devido à tensão entre Lua e Júpiter. Flexibilidade e abertura para novos acordos são importantes. Ter uma postura estratégica é essencial para lidar com os desafios sem comprometer a convivência.
21/01 a 18/02
Os desafios podem comprometer sua autoconfiança e gerar momentos de estresse, como indica a tensão entre a Lua e Júpiter. Tente aliviar a mente de especulações desnecessárias e assuma o controle da sua vida com determinação e estratégia para manter o equilíbrio.
19/02 a 20/03
Desafios nas interações sociais exigem mais recolhimento com Lua e Júpiter em tensão. Evite exposições desnecessárias e escolha bem com quem dividir o seu tempo, visto o encontro entre Lua e Plutão.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência tem classe, é elegante, nobre e altruísta em seus relacionamentos, devido ao seu domínio espírito/instinto. Seu bom astral é contagiante. É poderoso, inteligente e com sua profunda capacidade de análise, consegue catalogar tudo que lhe chega às mãos, cortando aquilo que não interessa. Sua conduta honesta, será uma proteção contra as fraquezas e as influências negativas.
O SANTO
Os anos que se seguiram de 250 até 260 foram uns dos mais terríveis e, ao mesmo tempo, gloriosos do Cristianismo: terríveis, devido à fúria dos imperadores Décio e Valeriano; e gloriosos, por conta da têmpera dos mártires. Papa Sisto II foi um desses homens que soube transformar o terrível em glória. Governou a Igreja durante de 257 a 258. Foi decapitado pela polícia durante uma cerimônia clandestina que ele celebrava num cemitério da via Ápia. Foram, ao mesmo tempo, executados seis dos sete diáconos que o rodeavam. Só pouparam algum tempo o diácono Lourenço, seu tesoureiro, a quem deixaram quatro dias para entregar os bens da Igreja. Assim se procedia desde que o imperador Valeriano ( 260) estabelecera a pena de morte contra bispos, padres e diáconos da religião cristã.