Letícia Spiller e Marcelo Serrado estreiam espetáculo em Fortaleza

Foto: Sâmia Emerenciano / Divulgação Intitulado "Avesso do Avesso", o espetáculo é realizado no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza

Estrelado pelos atores Letícia Spiller e Marcelo Serrado, o espetáculo "Avesso do Avesso" estreia em Fortaleza neste final de semana, com apresentações no Cineteatro São Luiz.

A montagem aborda a química da dupla em diversas situações, dando destaque a percepções como amor, a convivência e o tempo. As cenas, que destacam o humor e exploram a convivência de casais reais, mostram os atores como casais envolvidos em crises afetivas, dilemas contemporâneos e situações inusitadas, como a vivência do swing e a situação de um transplante cardíaco.

O espetáculo marca também o retorno de Letícia e Marcelo aos palcos como dupla, visto que eles já contracenaram nas novelas "Quatro por Quatro" — atualmente em reprise no Globoplay —, "Sabor da Paixão" e "O Sétimo Guardião".

Assistida por mais de 25 mil pessoas, segundo informação divulgada em sua sinopse, a peça é apoiada pelo Projeto Conexões, que, por meio de espetáculos e ações formativas, estreia neste ano como uma plataforma de circulação, formação e fruição artística, voltada ao fortalecimento das artes cênicas no Nordeste.

Conexões é idealizado pelo produtor Bruno Barros e tem realização do Instituto Siará Cultural. "O projeto é uma iniciativa que visa a circulação de espetáculos não apenas no eixo Rio-São Paulo, mas em todo o Brasil, especialmente pelas regiões do Nordeste. Temos uma atuação muito significativa no Ceará, em Fortaleza. E entre os objetivos do projeto não estão apenas a circulação de grandes espetáculos, mas também a valorização dos grupos locais", explica o criador.

"A ideia do Conexão é justamente criar pontes, fortalecer vínculos e viabilizar o acesso aos espetáculos em locais onde, sem um apoio, talvez eles não chegassem. Além disso, temos um núcleo pedagógico muito forte, que busca oferecer formação a jovens, principalmente aqueles ligados a instituições públicas de ensino", adiciona Bruno.

(Raquel Aquino, Sofia Herrero/Especial para O POVO)



