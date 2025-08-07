Logo O POVO+
Programe-se: confira agenda cultural desta quinta-feira, 6 de agosto (06/08)
Vida & Arte

Programe-se: confira agenda cultural desta quinta-feira, 6 de agosto (06/08)

O primeiro fim de semana de agosto está repleto de eventos que vão levar a todos a aproveitarem a Cidade. Com shows, apresentações teatrais e exposições, confira a agenda para curtir em boa companhia.
Foto: CHRISTIAN CRAVO/Divulgação "Tempo de Sophia" (2017), pigmento natural sobre papel de bambu, 75,0 x 50,0 cm, CHRISTIAN CRAVO, 1974

Nesta quinta-feira, 7, a partir das 19 horas, a Galeria Multiarte inaugura a exposição “Christian Cravo - Anima”. Localizada no bairro Aldeota, o espaço cultural apresenta 30 fotografias do artista baiano, entre imagens de familiares e paisagens do território africano. Aberto de segunda a sexta-feira, das 19h às 19 horas; e aos sábados, das 10h às 16 horas, e com visitação gratuita até o dia 27 de setembro, a programação da mostra também contará com mediações, encontros e eventos relacionados à obra de Cravo.

  • Quando: a partir de quinta-feira, 7, às 19 horas
  • Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19 horas; sábados, das 10h às 16 horas; até 27 de setembro de 2025
  • Onde: Galeria Multiarte (rua Barbosa de Freitas, 1727 - Aldeota)
  • Gratuito
Tribo de Jah celebra 40 anos de carreira com show em Fortaleza no mês de agosto
Tribo de Jah 40 anos

Um dos grupos de maior destaque na cena do reggae do Brasil, a Tribo de Jah se apresenta em Fortaleza nesta sexta-feira, 8, na Kingston 085. Formada em 1985 por Fauzi Beydoun (vocal), Netto Enes (guitarra), Aquiles Rabelo (baixo), Pedro Beydoun (vocal e guitarra) e Rafael Senegal (teclados), a banda dona dos sucessos “Reggae na Estrada”, “Morena Raiz”, “Regueiros Guerreiros” e “Uma Onda que Passou” celebra 40 anos de carreira. Na ocasião, o cantor maranhense João Beydoun fará a apresentação de abertura.

  • Quando: sexta-feira, 8, às 21 horas
  • Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 40; vendas no Sympla
Resgatando clássicos, a banda Roupa Nova retorna a Fortaleza no dia 9 de agosto, com apresentação no Iguatemi Hall
Roupa Nova

O grupo Roupa Nova se apresenta em Fortaleza neste sábado, 9, no Iguatemi Hall. Uma das bandas de maior destaque nacional desde a década de 1960, o Roupa Nova marcou o público com suas canções românticas presentes nas novelas exibidas na TV aberta. No repertório, o público pode aguardar os sucessos “Linda demais”, “Dona” e “Meu Universo é Você”. Os ingressos estão à venda no site Ingresse.com, com valores da mesa por R$ 500.

  • Quando: sábado, 9, às 19 horas
  • Onde: Iguatemi Hall (avenida Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)
  • Quanto: R$ 500 (mesa); vendas no Ingresse.com

Tributo a Rita Lee

A Banda Jardim Suspenso celebra 15 anos de trajetória em 2025. Como celebração à data, o grupo decidiu realizar o show “Fruto Proibido - 50 Anos + Clássicos de Rita Lee”, que também comemora a efeméride do disco. O evento acontece nesta sexta-feira, 8, no Teatro Chico Anysio, localizado no bairro Benfica. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla custando R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

  • Quando: sexta-feira, 8, às 19h30min
  • Onde: Teatro Chico Anysio (Av. da Universidade, 2175 - Benfica)
  • Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada); vendas no Sympla
Filme
Filme "A Melhor Mãe do Mundo" estreia em 7 de agosto de 2025 nos cinemas brasileiros

A Melhor Mãe do Mundo

Estreia nesta quinta-feira, 7, “A Melhor Mãe do Mundo”, novo filme de Anna Muylaert (“Que horas ela volta?”, de 2015). O longa-metragem acompanha a trajetória de Gal, interpretada pela atriz Shirley Cruz, uma mulher que trabalha como catadora de materiais recicláveis, possui dois filhos e um marido abusivo. No elenco, os espectadores podem aguardar cenas com Katiuscia Canoro, Seu Jorge e Luedji Luna. O filme está em cartaz no cinema do shopping RioMar Fortaleza, no bairro Papicu.

  • Quando e onde: Ingresso.com

Chaplin para Crianças

Neste sábado, 9, o Grupo Catavento apresenta o espetáculo infantil “Chaplin para Crianças” no auditório da AABB Fortaleza, localizada no bairro Dionísio Torres. Com cenas inspiradas nos filmes clássicos do artista britânico, a apresentação une técnicas de teatro, palhaçaria, pantomima e musical. Aberto para toda a família, os ingressos estão disponíveis à venda no site Sympla, com valores de R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira).

  • Quando: sábado, 9, às 17 horas
  • Onde: AABB Fortaleza (avenida Barão de Studart, 2917 - Dionísio Torres)
  • Quanto: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira); vendas no Sympla
