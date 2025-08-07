Programe-se: confira agenda cultural desta quinta-feira, 6 de agosto (06/08)

Foto: CHRISTIAN CRAVO/Divulgação "Tempo de Sophia" (2017), pigmento natural sobre papel de bambu, 75,0 x 50,0 cm, CHRISTIAN CRAVO, 1974

Nesta quinta-feira, 7, a partir das 19 horas, a Galeria Multiarte inaugura a exposição “Christian Cravo - Anima”. Localizada no bairro Aldeota, o espaço cultural apresenta 30 fotografias do artista baiano, entre imagens de familiares e paisagens do território africano. Aberto de segunda a sexta-feira, das 19h às 19 horas; e aos sábados, das 10h às 16 horas, e com visitação gratuita até o dia 27 de setembro, a programação da mostra também contará com mediações, encontros e eventos relacionados à obra de Cravo.

Tribo de Jah 40 anos

Um dos grupos de maior destaque na cena do reggae do Brasil, a Tribo de Jah se apresenta em Fortaleza nesta sexta-feira, 8, na Kingston 085. Formada em 1985 por Fauzi Beydoun (vocal), Netto Enes (guitarra), Aquiles Rabelo (baixo), Pedro Beydoun (vocal e guitarra) e Rafael Senegal (teclados), a banda dona dos sucessos “Reggae na Estrada”, “Morena Raiz”, “Regueiros Guerreiros” e “Uma Onda que Passou” celebra 40 anos de carreira. Na ocasião, o cantor maranhense João Beydoun fará a apresentação de abertura.

Roupa Nova

O grupo Roupa Nova se apresenta em Fortaleza neste sábado, 9, no Iguatemi Hall. Uma das bandas de maior destaque nacional desde a década de 1960, o Roupa Nova marcou o público com suas canções românticas presentes nas novelas exibidas na TV aberta. No repertório, o público pode aguardar os sucessos “Linda demais”, “Dona” e “Meu Universo é Você”. Os ingressos estão à venda no site Ingresse.com, com valores da mesa por R$ 500.

Tributo a Rita Lee

A Banda Jardim Suspenso celebra 15 anos de trajetória em 2025. Como celebração à data, o grupo decidiu realizar o show “Fruto Proibido - 50 Anos + Clássicos de Rita Lee”, que também comemora a efeméride do disco. O evento acontece nesta sexta-feira, 8, no Teatro Chico Anysio, localizado no bairro Benfica. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla custando R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

A Melhor Mãe do Mundo

Estreia nesta quinta-feira, 7, “A Melhor Mãe do Mundo”, novo filme de Anna Muylaert (“Que horas ela volta?”, de 2015). O longa-metragem acompanha a trajetória de Gal, interpretada pela atriz Shirley Cruz, uma mulher que trabalha como catadora de materiais recicláveis, possui dois filhos e um marido abusivo. No elenco, os espectadores podem aguardar cenas com Katiuscia Canoro, Seu Jorge e Luedji Luna. O filme está em cartaz no cinema do shopping RioMar Fortaleza, no bairro Papicu.

Chaplin para Crianças

Neste sábado, 9, o Grupo Catavento apresenta o espetáculo infantil “Chaplin para Crianças” no auditório da AABB Fortaleza, localizada no bairro Dionísio Torres. Com cenas inspiradas nos filmes clássicos do artista britânico, a apresentação une técnicas de teatro, palhaçaria, pantomima e musical. Aberto para toda a família, os ingressos estão disponíveis à venda no site Sympla, com valores de R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira).