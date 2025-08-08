Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 8 de agosto

21/03 a 20/04
O encontro entre Lua e Plutão fortalece parcerias estratégicas, potencializando tanto oportunidades quanto sua capacidade de superar obstáculos. É importante saber distinguir os vínculos verdadeiros, evitando exposição excessiva e desgastes desnecessários.
21/04 a 20/05
O encontro entre Lua e Plutão leva você a analisar seus projetos com mais profundidade, unindo estratégia e inovação para otimizar recursos. Com a Lua em sua fase cheia, é importante evitar posturas controladoras e abrir espaço para colaborações no dia a dia.
21/05 a 20/06
O encontro entre Lua e Plutão intensifica sua visão crítica, favorecendo estratégias que renovam sua vida. Mantenha suas convicções, mas evite transmiti-las como se fossem verdades únicas, como sinaliza a Lua em sua fase cheia.
21/06 a 22/07
A inteligência emocional se une à sua flexibilidade para lidar com os desafios, visto o encontro entre Lua e Plutão. O momento exige atenção ao uso dos bens materiais, buscando equilíbrio para evitar excessos, já que a Lua na fase cheia entre em tensão com Sol e Mercúrio.
23/07 a 22/08
A convivência com pessoas de senso crítico ajuda você a repensar questões importantes, incentivando mudanças, como mostra o encontro entre Lua e Plutão. No entanto, mantenha sua autonomia e evite ceder o controle das decisões, pois a Lua Cheia entra em tensão com Sol e Mercúrio.
23/08 a 22/09
Demandas mais complexas exigem sua dedicação na gestão do cotidiano, levando-lhe a sair da rotina e explorar abordagens criativas. Faça análises criteriosas para evitar decisões arriscadas, pois a Lua Cheia em tensão com Sol e Mercúrio exige equilíbrio e discernimento.
23/09 a 22/10
Com Lua e Plutão no setor dos prazeres, seu senso crítico se aguça e você tende a buscar vivências que tragam mais significado e força interior. O desafio do momento está em equilibrar seus desejos com os interesses coletivos, já que a Lua Cheia entra em tensão com Sol e Mercúrio e acentua possíveis divergências.
23/10 a 21/11
Lua e Plutão se encontram e promovem um fortalecimento emocional que impulsiona sua determinação diante das suas ambições. No entanto, o momento exige precaução com os investimentos financeiros.
22/11 a 21/12
Nesta fase, seu senso crítico e assertividade se destacam, permitindo que você defenda seus interesses imediatos. No entanto, a Lua Cheia em tensão com o Sol e Mercúrio pede que você não se deixe levar pelo autoritarismo. Saiba ouvir outros pontos de vista para evitar atritos.
22/12 a 20/01
O encontro entre Lua e Plutão ajuda você a ter mais critério nas finanças, voltando sua atenção para o que é essencial. Isso favorece uma gestão mais consciente. A fase também pede revisões para lidar com possíveis imprevistos.
21/01 a 18/02
O encontro entre Lua e Plutão eleva seu senso estratégico estimulando atitudes transformadoras que favorecem seus objetivos. Mantenha-se firme nos propósitos, mas evite que o individualismo comprometa suas relações.
19/02 a 20/03
Sua capacidade de superar obstáculos cresce, com inteligência emocional e visão estratégica como grandes aliados. Organize sua rotina para ter equilíbrio físico e mental, já que a Lua na fase cheia em tensão com Sol e Mercúrio.
O ANJO
Ajuda a achar objetos roubados ou perdidos. Dá franqueza, generosidade, opiniões suscetíveis de mudança. Domina fama, fortuna e heranças; tem influência protetora sobre jurisconsultos, magistrados, advogados. O gênio contrário domina processos, testamentos e legados que se fazem em detrimento dos herdeiros legítimos; influi sobre os que causam ruína das famílias, provocando enormes despesas e processos intermináveis.
O SANTO
Nasceu em Caleruega, Espanha, em 1170. Pertencia a uma família nobre, católica e rica. Dedicou-se aos estudos e, aos 24 anos, começou a fazer parte dos Canônicos da Catedral de Osma. Logo, foi convidado a auxiliar o rei Afonso VII nos trabalhos diplomáticos do seu governo e também para representar a Santa Sé. Na Idade Média, havia a heresia dos albigenses, no sul da França, e o papa Inocêncio III enviou Domingos e dom Diego para enfrenta-los e propagar o evangelho. Com a morte de Diego, Domingos de Gusmão permaneceu sozinho na missão. Em 1215, fundou a Ordem dos Frades Pregadores. São Domingos de Gusmão morreu em 6 de agosto de 1221, com 51 anos, no convento de Bolonha. Foi canonizado pelo papa Gregório IX, que o havia conhecido pessoalmente após 13 anos da sua morte.