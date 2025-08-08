Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 8 de agosto

Áries 21/03 a 20/04 O encontro entre Lua e Plutão fortalece parcerias estratégicas, potencializando tanto oportunidades quanto sua capacidade de superar obstáculos. É importante saber distinguir os vínculos verdadeiros, evitando exposição excessiva e desgastes desnecessários.

Touro 21/04 a 20/05 O encontro entre Lua e Plutão leva você a analisar seus projetos com mais profundidade, unindo estratégia e inovação para otimizar recursos. Com a Lua em sua fase cheia, é importante evitar posturas controladoras e abrir espaço para colaborações no dia a dia.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O encontro entre Lua e Plutão intensifica sua visão crítica, favorecendo estratégias que renovam sua vida. Mantenha suas convicções, mas evite transmiti-las como se fossem verdades únicas, como sinaliza a Lua em sua fase cheia.

Câncer 21/06 a 22/07 A inteligência emocional se une à sua flexibilidade para lidar com os desafios, visto o encontro entre Lua e Plutão. O momento exige atenção ao uso dos bens materiais, buscando equilíbrio para evitar excessos, já que a Lua na fase cheia entre em tensão com Sol e Mercúrio.

Leão 23/07 a 22/08 A convivência com pessoas de senso crítico ajuda você a repensar questões importantes, incentivando mudanças, como mostra o encontro entre Lua e Plutão. No entanto, mantenha sua autonomia e evite ceder o controle das decisões, pois a Lua Cheia entra em tensão com Sol e Mercúrio.

Virgem 23/08 a 22/09 Demandas mais complexas exigem sua dedicação na gestão do cotidiano, levando-lhe a sair da rotina e explorar abordagens criativas. Faça análises criteriosas para evitar decisões arriscadas, pois a Lua Cheia em tensão com Sol e Mercúrio exige equilíbrio e discernimento.

Libra 23/09 a 22/10 Com Lua e Plutão no setor dos prazeres, seu senso crítico se aguça e você tende a buscar vivências que tragam mais significado e força interior. O desafio do momento está em equilibrar seus desejos com os interesses coletivos, já que a Lua Cheia entra em tensão com Sol e Mercúrio e acentua possíveis divergências.

Escorpião 23/10 a 21/11 Lua e Plutão se encontram e promovem um fortalecimento emocional que impulsiona sua determinação diante das suas ambições. No entanto, o momento exige precaução com os investimentos financeiros.

Sagitário 22/11 a 21/12 Nesta fase, seu senso crítico e assertividade se destacam, permitindo que você defenda seus interesses imediatos. No entanto, a Lua Cheia em tensão com o Sol e Mercúrio pede que você não se deixe levar pelo autoritarismo. Saiba ouvir outros pontos de vista para evitar atritos.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O encontro entre Lua e Plutão ajuda você a ter mais critério nas finanças, voltando sua atenção para o que é essencial. Isso favorece uma gestão mais consciente. A fase também pede revisões para lidar com possíveis imprevistos.

Aquário 21/01 a 18/02 O encontro entre Lua e Plutão eleva seu senso estratégico estimulando atitudes transformadoras que favorecem seus objetivos. Mantenha-se firme nos propósitos, mas evite que o individualismo comprometa suas relações.