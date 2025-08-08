Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 8 de agosto (08/08)

Foto: Isabelle Montenegro Lacerda/ Divulgação Grupo Comédia Cearense recria a peça "O Beijo no Asfalto" após 60 anos

O grupo Comédia Cearense estreia nesta sexta-feira, 8, uma nova temporada do clássico "O Beijo no Asfalto", de Nelson Rodrigues Agora com apresentações no Dragão do Mar, o espetáculo abordar hipocrisias sociais, manipulação midiática, limites da moralidade, machismo, manipulação da informação, misoginia, homofobia, abuso de autoridade e assédio moral.

Quando: sexta-feira, 8, às 19h30min

sexta-feira, 8, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)

R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada) Ingressos em Sympla.com.br e na bilheteria do equipamento

Arctic Monkeys

A banda Cold Kongs apresenta nesta sexta-feira, 8, um show especial em tributo ao grupo Arctic Monkeys. O repertório inclui todos os grandes clássicos já lançados, desde "Do I Wanna Know?" até "505!". Completando a noite, o DJ Indie On Fire leva o som do indie rock com músicas de The Strokes, Franz Ferdinand, The Killers, entre outros.

Quando: sexta-feira, 8, às 21 horas

sexta-feira, 8, às 21 horas Onde: Vibe 085 (Av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Vibe 085 (Av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 33

R$ 33 Vendas pelo Sympla.com.br

Botando Pilha

O humorista Carioca apresenta nesta sexta-feira, 8, o seu novo show "Botando Pilha", que traz personagens inéditos e uma performance criativa no palco. O artista é conhecido por seu humor ácido.

Quando: sexta-feira, 8, às 20 horas

sexta-feira, 8, às 20 horas Onde: Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 Seis Bocas)

Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 40

a partir de R$ 40 Vendas em Uhuul.com (assinantes do OP possuem desconto de 40% no ingresso de valor inteiro na bilheteria e no site com o cupom OPOVO40)

Amor à moda antiga

O Hytti Pub, localizado no bairro Edson Queiroz, recebe mais uma edição do show "Amor à moda antiga", da cantora cearense Bruna Ene. Com clássicos do sertanejo, do brega e do forró, a artista promete fazer o coração do público "bater mais forte" com seu repertório romântico.

Quando: sexta-feira, 18, às 21 horas

sexta-feira, 18, às 21 horas Onde: Hytti Pub (Av. Washington Soares, 720 - Loja 02 - Edson Queiroz)

Hytti Pub (Av. Washington Soares, 720 - Loja 02 - Edson Queiroz) Quanto: R$ 66; vendas pelo Sympla

Combustível

Estreia nesta sexta-feira, 8, o espetáculo "Combustível", na Casa Absurda. A história da peça é situada em um período hipotético da nova "Idade do Gelo", provocada pela ação humana conjugada pela própria natureza. Nesse contexto, surge um professor sozinho em uma biblioteca, que reflete sobre tudo o que era combustível já foi queimado, mas não os livros.