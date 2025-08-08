Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 8 de agosto (08/08)

O grupo Comédia Cearense estreia nesta sexta-feira, 8, uma nova temporada do clássico "O Beijo no Asfalto", de Nelson Rodrigues Agora com apresentações no Dragão do Mar, o espetáculo abordar hipocrisias sociais, manipulação midiática, limites da moralidade, machismo, manipulação da informação, misoginia, homofobia, abuso de autoridade e assédio moral.
Arctic Monkeys
A banda Cold Kongs apresenta nesta sexta-feira, 8, um show especial em tributo ao grupo Arctic Monkeys. O repertório inclui todos os grandes clássicos já lançados, desde "Do I Wanna Know?" até "505!". Completando a noite, o DJ Indie On Fire leva o som do indie rock com músicas de The Strokes, Franz Ferdinand, The Killers, entre outros.
Botando Pilha
O humorista Carioca apresenta nesta sexta-feira, 8, o seu novo show "Botando Pilha", que traz personagens inéditos e uma performance criativa no palco. O artista é conhecido por seu humor ácido.
Amor à moda antiga
O Hytti Pub, localizado no bairro Edson Queiroz, recebe mais uma edição do show "Amor à moda antiga", da cantora cearense Bruna Ene. Com clássicos do sertanejo, do brega e do forró, a artista promete fazer o coração do público "bater mais forte" com seu repertório romântico.
Combustível
Estreia nesta sexta-feira, 8, o espetáculo "Combustível", na Casa Absurda. A história da peça é situada em um período hipotético da nova "Idade do Gelo", provocada pela ação humana conjugada pela própria natureza. Nesse contexto, surge um professor sozinho em uma biblioteca, que reflete sobre tudo o que era combustível já foi queimado, mas não os livros.