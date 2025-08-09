Cine Miau leva sessões de cinema gratuito para crianças no MIS

Foto: CINE MIAU/ DIVULGAÇÃO O filme "Capitão Tocha" será exibido neste sábado, 9, no MIS

Misturando cinema e educação, a Mostra Internacional Infantil de Audiovisual chega à 7ª edição. Neste sábado, 9, o 7º Cine Miau - Mostra Internacional Infantil de Audiovisual tem sessão gratuita, às 18 horas, no Museu da Imagem e do Som (MIS). O projeto visa levar a sétima arte para as crianças e, na edição deste ano, a ideia é atingir todas as infâncias, desde os primeiros meses de vida.

O projeto chegou à capital cearense na última quinta-feira, 7, e realizou sessões para estudantes de escolas públicas no Cineteatro São Luiz. O diretor da Mostra, Osiel Gomes, explica que o Cine Miau existe para implementar o pensamento crítico nas crianças.

Além da exibição dos filmes, há a realização de debates sobre as obras e os professores recebem o Caderno Miau, um e-book que contém ferramentas que podem auxiliar a estimular em sala de aula processos de diálogos a partir da experiência dos alunos com os conteúdos audiovisuais.

O Cine Miai continuará em Fortaleza na quarta-feira, 13, e quinta-feira, 14, para mais sessões no Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ) e no Cinema Dragão, destinadas a alunos da rede pública.

Osiel Gomes conta que a mostra surgiu por sentir uma falta de movimentos culturais e educacionais voltados para o público infantil. Ele é um dos idealizadores do Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará (TIC), que já está indo para sua 13ª edição. "Eu percebi a lacuna no audiovisual, pensei que as crianças precisam ter contato com essa arte também", diz.

"O cinema acaba sendo um lazer para poucos", explica por entender que há um custo alto para uma família levar os filhos ao cinema. "Tem o transporte, os ingressos e a pipoca", então assim como surgiu o TIC, foi criado o Cine Miau.

O diretor do projeto relata que" os adultos saem da sala de cinema e aquela história continua porque queremos compartilhar e conversar sobre, as crianças também precisam disso". A mostra de audiovisual reúne 20 curtas-metragens de 12 países que abordam diversos temas.

A sessão de exibição deste sábado, 9, no MIS, contará com abafadores para crianças com hipersensibilidade e serão exibidos quatro filmes de curta-metragem. Osiel também explica que existe uma preocupação para haver uma diversidade de linguagens audiovisuais. "A gente pensa que, porque é criança, tem que ser tudo animação, mas, não, nós trazemos também documentários e filmes em live action".

Todas as atividades têm acesso gratuito e contam com a participação do mascote oficial do projeto, o DJ Miau, que abre as sessões com música e interação com o público. Para as crianças se sentirem mais à vontade nas sessões, "e alegrar, é um momento familiar e de muita festa", conta Osiel.

Além da capital, a 7ª edição do Cine Miau passará por mais três municípios cearenses: Pacajus, Sobral e Morada Nova. O projeto também passará pela Paraíba e pela primeira vez chegará a Minas Gerais.

7º Cine Miau

Quando: sábado, 9, às 18 horas

sábado, 9, às 18 horas Onde: Museu da Imagem e do Som (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Museu da Imagem e do Som (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito

Mais informações: www.cinemiau.com.br

www.cinemiau.com.br Instagram: @cine.miau



