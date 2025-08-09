Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 9 de agosto

Áries 21/03 a 20/04 A instabilidade coletiva sugerida pela tensão entre Sol e Lua exige atenção ao se expor, pois seu lado reativo ganha força, o que pode intensificar possíveis conflitos. Mesmo diante de provocações mantenha a serenidade. A Lua Cheia pede equilíbrio e bom senso.

Touro 21/04 a 20/05 Sol e Lua indicam desafios ligados à organização do cotidiano, pois a Lua Cheia acentua o imediatismo, em contraste com o tempo disponível para realizar suas tarefas. Evite sobrecargas, definindo prioridades para conduzir seus interesses.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Esta fase pode trazer inquietações causadas pela diferença entre seus desejos e a realidade à sua volta. Veja os momentos mais lentos como oportunidades para recarregar energias e cuidar de si, como pede a Lua Cheia.

Câncer 21/06 a 22/07 Sol e Lua no circuito material revelam limitações financeiras e desafios práticos. Controle os gastos, estabeleça prioridades e mantenha a organização. É preciso desenvolver autocontrole para lidar com imprevistos e situações tensas.

Leão 23/07 a 22/08 Com o Sol em seu signo, sua sensibilidade diante das necessidades de quem está por perto cresce, o que se soma ao cuidado com seu bem-estar. A solidariedade é bem-vinda, desde que respeite seus próprios limites, como alerta a Lua Cheia.

Virgem 23/08 a 22/09 Sol e Lua se opõem entre as áreas da saúde e de crise, evidenciando a necessidade de manter o equilíbrio e hábitos saudáveis. A organização da rotina se mostra essencial para lidar bem com os imprevistos durante esta fase.

Libra 23/09 a 22/10 O dia é marcado pela tensão entre Sol e Lua na área social, revelando conflitos que afetam o convívio. É importante manter certa distância de situações desgastantes e não se isolar por completo neste momento.

Escorpião 23/10 a 21/11 Conflitos internos podem surgir com a tensão entre Sol e Lua, o que revela dificuldades para conciliar o desejo por acolhimento e descanso com as suas obrigações. Organizar as prioridades com equilíbrio ajuda a lidar melhor com as demandas, pois é tempo de Lua Cheia.

Sagitário 22/11 a 21/12 Sol e Lua revelam um período de inquietação que pode levar a buscas impulsivas por distrações sem sentido. Em vez de agir sem critério, concentre-se no que realmente faz diferença para sua vida. A Lua Cheia favorece posturas mais objetivas e conscientes agora.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Nesta fase, a tensão entre o Sol e a Lua exige maior atenção às suas finanças. A tendência a gastos sem critérios pode levar a dívidas e problemas futuros. Cultivar autocontrole e respeitar seus limites é essencial. Aproveite o momento com atividades que caibam no orçamento.

Aquário 21/01 a 18/02 Sol e Lua se opõem entre a área de relacionamentos e seu signo, pedindo mais esforço para equilibrar interesses dentro das parcerias. É fundamental que você atue de forma conciliadora e demonstre respeito pelo espaço do outro, como sinaliza a Lua em sua fase cheia.