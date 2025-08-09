Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 9 de agosto

21/03 a 20/04
A instabilidade coletiva sugerida pela tensão entre Sol e Lua exige atenção ao se expor, pois seu lado reativo ganha força, o que pode intensificar possíveis conflitos. Mesmo diante de provocações mantenha a serenidade. A Lua Cheia pede equilíbrio e bom senso.
21/04 a 20/05
Sol e Lua indicam desafios ligados à organização do cotidiano, pois a Lua Cheia acentua o imediatismo, em contraste com o tempo disponível para realizar suas tarefas. Evite sobrecargas, definindo prioridades para conduzir seus interesses.
21/05 a 20/06
Esta fase pode trazer inquietações causadas pela diferença entre seus desejos e a realidade à sua volta. Veja os momentos mais lentos como oportunidades para recarregar energias e cuidar de si, como pede a Lua Cheia.
21/06 a 22/07
Sol e Lua no circuito material revelam limitações financeiras e desafios práticos. Controle os gastos, estabeleça prioridades e mantenha a organização. É preciso desenvolver autocontrole para lidar com imprevistos e situações tensas.
23/07 a 22/08
Com o Sol em seu signo, sua sensibilidade diante das necessidades de quem está por perto cresce, o que se soma ao cuidado com seu bem-estar. A solidariedade é bem-vinda, desde que respeite seus próprios limites, como alerta a Lua Cheia.
23/08 a 22/09
Sol e Lua se opõem entre as áreas da saúde e de crise, evidenciando a necessidade de manter o equilíbrio e hábitos saudáveis. A organização da rotina se mostra essencial para lidar bem com os imprevistos durante esta fase.
23/09 a 22/10
O dia é marcado pela tensão entre Sol e Lua na área social, revelando conflitos que afetam o convívio. É importante manter certa distância de situações desgastantes e não se isolar por completo neste momento.
23/10 a 21/11
Conflitos internos podem surgir com a tensão entre Sol e Lua, o que revela dificuldades para conciliar o desejo por acolhimento e descanso com as suas obrigações. Organizar as prioridades com equilíbrio ajuda a lidar melhor com as demandas, pois é tempo de Lua Cheia.
22/11 a 21/12
Sol e Lua revelam um período de inquietação que pode levar a buscas impulsivas por distrações sem sentido. Em vez de agir sem critério, concentre-se no que realmente faz diferença para sua vida. A Lua Cheia favorece posturas mais objetivas e conscientes agora.
22/12 a 20/01
Nesta fase, a tensão entre o Sol e a Lua exige maior atenção às suas finanças. A tendência a gastos sem critérios pode levar a dívidas e problemas futuros. Cultivar autocontrole e respeitar seus limites é essencial. Aproveite o momento com atividades que caibam no orçamento.
21/01 a 18/02
Sol e Lua se opõem entre a área de relacionamentos e seu signo, pedindo mais esforço para equilibrar interesses dentro das parcerias. É fundamental que você atue de forma conciliadora e demonstre respeito pelo espaço do outro, como sinaliza a Lua em sua fase cheia.
19/02 a 20/03
A tensão entre Sol e Lua pode gerar oscilações emocionais que comprometem a condução das rotinas e das relações. Buscar momentos de recolhimento pode aliviar pressões sobre você e quem convive ao seu lado, já que a Lua Cheia pode deixar tudo mais intenso e reativo.
O ANJO
Este gênio domina sobre a geração e os fenômenos da natureza; protege os que querem regenerar-se. As pessoas nascidas sob sua influência se distinguem pela sabedoria. O gênio contrário domina o ateísmo, a propaganda de escritos perigosos e influi sobre as críticas e disputas literárias. Quem nasce sob esta influência será premiado pelo poder do mundo angelical.
O SANTO
Edith nasceu em Breslávia, Polônia, em 1891, filha de judeus. O pai morreu quando ela ainda não tinha dois anos e a mãe educou as crianças dentro da religião judaica. A conversão aconteceu em 1921, quando ela leu a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila. Recebeu o batismo e a crisma, contra a vontade dos pais, sem renegar as raízes judaicas. Tornou-se professora e irmã carmelita em Colônia com o nome de Teresa Benedita da Cruz. A perseguição nazista aos judeus intensificou-se e Edith foi transferida para o Carmelo de Echt, na Holanda, que foi invadido por Hitler. Edith e mais 244 judeus católicos foram levados para Auschwitz. Edith Stein morreu, em agosto de 1942, na câmara de gás.