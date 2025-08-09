Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 9 de agosto (09/08)

Foto: RioMar Fortaleza/divulgação Parque temático do Mundo Bita está disponível no RioMar Fortaleza

Está disponível no Shopping RioMar Fortaleza o Parque Brincar de Música, atração temática do Mundo Bita. Inspirado nos personagens da animação, o espaço propõe uma imersão por meio de cenários dos clipes e atividades sensoriais. A criançada também poderá aproveitar piscina de bolas gigantes. Crianças menores de 5 anos devem entrar com o acompanhante.

Quando: segunda a sábado, das 10 às 22 horas; domingos e feriados, das 13 às 21 horas

Onde: RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: a partir de R$ 60





A segunda edição do SolLua Portal acontece neste sábado, 9, das 16 às 19 horas. O sarau artístico reúne poetas, escritores e músicos cearenses com curadoria de Sara Síntique. Entre os convidados, estão o cantor Daniel Medina e a escritora Maria Vitória. O evento terá intérprete de libras.

Quando: sábado, 9, das 16 às 19 horas

Onde: Fundação Waldemar Alcântara (rua Júlia Vasconcelos, 100 - São João do Tauape)

Gratuito





Chaplin para Crianças

O Grupo Catavento apresenta o talento de Charles Chaplin no espetáculo "Chaplin para Crianças". As cenas misturam técnicas de teatro, palhaçaria e musical. Neste sábado, 9, o público infantil poderá conhecer cenas inesquecíveis.

Quando: sábado, 9, às 17 horas

Onde: Teatro AABB (av. Barão de Studart, 2917 - Dionísio Torres)

Quanto: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira); vendas no Sympla





Samba 90 Graus

O Samba 90 Graus acontece neste sábado, 9, no Centro de Eventos. O projeto reúne três nomes conhecidos do pagode dos anos 1990: Netinho de Paula, Chrigor e Márcio Art. O repertório integra clássicos do gênero, como os medleys das canções "Sem Abuso /Maneiras" e "Essal Tal Liberdade /É Tarde Demais /Marrom Bombom". A turnê percorre o território nacional em 2025.

Quando: sábado, 9, às 20 horas

Onde: Centro de Eventos (av. Washignton Soares, 999 - Edson Queiroz)

Quanto: entre R$ 90 (pista) e R$ 1.200 (mesa); ingressos no Sympla




