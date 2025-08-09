Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 9 de agosto (09/08)

Está disponível no Shopping RioMar Fortaleza o Parque Brincar de Música, atração temática do Mundo Bita. Inspirado nos personagens da animação, o espaço propõe uma imersão por meio de cenários dos clipes e atividades sensoriais. A criançada também poderá aproveitar piscina de bolas gigantes. Crianças menores de 5 anos devem entrar com o acompanhante.
SolLua Portal
A segunda edição do SolLua Portal acontece neste sábado, 9, das 16 às 19 horas. O sarau artístico reúne poetas, escritores e músicos cearenses com curadoria de Sara Síntique. Entre os convidados, estão o cantor Daniel Medina e a escritora Maria Vitória. O evento terá intérprete de libras.
Chaplin para Crianças
O Grupo Catavento apresenta o talento de Charles Chaplin no espetáculo "Chaplin para Crianças". As cenas misturam técnicas de teatro, palhaçaria e musical. Neste sábado, 9, o público infantil poderá conhecer cenas inesquecíveis.
Samba 90 Graus
O Samba 90 Graus acontece neste sábado, 9, no Centro de Eventos. O projeto reúne três nomes conhecidos do pagode dos anos 1990: Netinho de Paula, Chrigor e Márcio Art. O repertório integra clássicos do gênero, como os medleys das canções "Sem Abuso /Maneiras" e "Essal Tal Liberdade /É Tarde Demais /Marrom Bombom". A turnê percorre o território nacional em 2025.