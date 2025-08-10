Programe-se: confira a agenda cultural deste domingo, 10 de agosto (10/08)

Foto: Hadassa Souza/Divulgação Yoga no Quintal

O North Shopping Jóquei segue com programação fixa nos domingos de agosto com o Yoga no Quintal, um momento para quem busca equilíbrio e bem-estar no começo da manhã. Quem orienta o momento é o instrutor Yuri Dourado.

Quando: domingo, 10, às 7h30min

domingo, 10, às 7h30min Onde: Quintal do Nortão - North Shopping Fortaleza (av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy)

Quintal do Nortão - North Shopping Fortaleza (av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy) Gratuito

Parque Arvorar

O Parque Arvorar, do grupo Beach Park, está com funcionamento ampliado até o fim deste mês. A estrutura conta com três aviários, trilhas suspensas, passarelas nas copas das árvores e uma "casa do passarim".

Quando: quarta-feira a domingo, das 9 às 17 horas

quarta-feira a domingo, das 9 às 17 horas Onde: rua Paulo Sá - João de Castro - Vila Terra Brasilis, Aquiraz

rua Paulo Sá - João de Castro - Vila Terra Brasilis, Aquiraz Quanto: R$ 129 (crianças) e R$ 139 (adultos)







Cidade da Criança

Fechada desde julho, a Cidade da Criança reabre após reformas neste domingo, 10. O espaço traz atividades voltadas para a primeira infância, como a sala multiuso da rede Cine , uma sala tecnológica e um espaço cultural que traz a história do parque. Lá, acontecerão sessões de cinema gratuitas.

Quando: a partir de domingo, 10

a partir de domingo, 10 Onde: av. Visconde do Rio Branco, 922 - Centro

av. Visconde do Rio Branco, 922 - Centro Gratuito





Dia dos Pais

Para celebrar o Dia dos Pais, o restaurante e espaço cultural Esquina Brasil/Nega Teresa recebe apresentação da Bagucinha do Silvinho neste domingo, 10. Além do repertório de forró, sertanejo, piseiro w samba, o local dispõe de uma feijoada especial e promoção de chopp em dobro das 11 às 15 horas.

Quando: domingo, 10, a partir das 11 horas

domingo, 10, a partir das 11 horas Onde: Esquina Brasil/Nega Teresa (av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)

Esquina Brasil/Nega Teresa (av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres) Quanto: R$ 10 (couvert)





As Vizinhas

O Teatro RioMar Fortaleza recebe uma apresentação nova da peça "As Vizinhas", com elenco formado por Carri Costa, Solange Teixeira e Diego Mesquita. Na montagem, uma recém-divorciada e uma funcionária pública passam a conviver no mesmo condomínio. Elas passam a se tolerar de qualquer jeito, o que resulta em intrigas, fofocas e gargalhadas.

Quando: domingo, 10, às 20 horas

domingo, 10, às 20 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 30 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria



