Programe-se: confira a agenda cultural deste domingo, 10 de agosto (10/08)

O North Shopping Jóquei segue com programação fixa nos domingos de agosto com o Yoga no Quintal, um momento para quem busca equilíbrio e bem-estar no começo da manhã. Quem orienta o momento é o instrutor Yuri Dourado.
Parque Arvorar
O Parque Arvorar, do grupo Beach Park, está com funcionamento ampliado até o fim deste mês. A estrutura conta com três aviários, trilhas suspensas, passarelas nas copas das árvores e uma "casa do passarim".
Cidade da Criança
Fechada desde julho, a Cidade da Criança reabre após reformas neste domingo, 10. O espaço traz atividades voltadas para a primeira infância, como a sala multiuso da rede Cine , uma sala tecnológica e um espaço cultural que traz a história do parque. Lá, acontecerão sessões de cinema gratuitas.
Dia dos Pais
Para celebrar o Dia dos Pais, o restaurante e espaço cultural Esquina Brasil/Nega Teresa recebe apresentação da Bagucinha do Silvinho neste domingo, 10. Além do repertório de forró, sertanejo, piseiro w samba, o local dispõe de uma feijoada especial e promoção de chopp em dobro das 11 às 15 horas.
As Vizinhas
O Teatro RioMar Fortaleza recebe uma apresentação nova da peça "As Vizinhas", com elenco formado por Carri Costa, Solange Teixeira e Diego Mesquita. Na montagem, uma recém-divorciada e uma funcionária pública passam a conviver no mesmo condomínio. Elas passam a se tolerar de qualquer jeito, o que resulta em intrigas, fofocas e gargalhadas.