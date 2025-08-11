Cearenses fazem show em festival de blues no Rio Grande do Norte

Foto: Reprodução/ Juscelino Blow O festival é Patrimônio Cultural Turístico Imaterial do Rio Grande do Norte

Já imaginou ouvir Caetano Veloso e Jorge Aragão em blues? No show "Rodrigo Suricato - The Blues Rock Experience", o líder da banda Barão Vermelho apresenta esse repertório ao lado do cearense Caike Falcão e sua banda. A apresentação ocorre na sexta-feira, 15, em Pipa, no Rio Grande do Norte.

O show de Rodrigo Suricato, acompanhado do guitarrista cearense Caike Falcão, do baterista brasiliense Juscelino Blow e do baixista cearense Caio Hitzschky, é uma das atrações do Fest Bossa & Jazz. O evento tem início na quinta-feira, 14, e vai até o domingo, 17, com mais de 40 shows na programação gratuita.

"É um festival mágico, porque ele é um festival que conversa com a cidade. Tem vários polos, palcos, espalhados pela cidade, em praças, em restaurantes, em shoppings… Então é muita coisa que abraça a cidade, a cidade abraça o festival", diz Caike, que participa pela terceira vez. O evento é Patrimônio Cultural Turístico Imaterial do RN.

Existente há 16 anos, o festival tem a proposta de impulsionar o trabalho de artistas da música instrumental, da bossa nova, do jazz e do blues. Veterano no evento, Caike Falcão ofereceu à produção um show de Ricardo Suricato, com quem já havia trabalhado outras vezes.

Show Rodrigo Suricato - The Blues Rock Experience

Quando: sexta-feira, 15, às 22 horas

Onde: Praça Polo do Pescador (Avenida Baía dos Golfinhos, Tibau do Sul - RN)

Gratuito

Mais informações: @festbossajazz