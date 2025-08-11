Logo O POVO+
Confira a agenda cultural desta segunda-feira, 11 de agosto (11/8)
Confira a agenda cultural desta segunda-feira, 11 de agosto (11/8)

Confira a agenda cultural desta segunda-feira, 11 de agosto (11/8)
Vila das Artes abre inscrições para curso de artes circenses
Foto: Aurélio Alves Vila das Artes abre inscrições para curso de artes circenses

A Vila das Artes disponibiliza inscrições para a 2ª edição do Núcleo de Pesquisa em Artes Circenses, parte das atividades da Escola Pública de Circo. A formação será realizada de 21 de agosto a 18 de dezembro, sempre às quintas-feiras, das 19h às 21 horas. As aulas irão abordar os seguintes eixos: tecnologias assertivas para o circo; narrativas de corpos dissidentes e acessibilidades poéticas. A ação será mediada por Geórgia Vitrilis e João Paulo Lima.

 

FORTALEZA, CE, BRASIL, 18-03.2022: Catedral Metropolitana de Fortaleza, vista aerea. em epoca de COVID-19. (Foto:Aurelio Alves/ Jornal O POVO)
FORTALEZA, CE, BRASIL, 18-03.2022: Catedral Metropolitana de Fortaleza, vista aerea. em epoca de COVID-19. (Foto:Aurelio Alves/ Jornal O POVO)

Fortaleza de Fé

Já pensou em conhecer Fortaleza por uma nova perspectiva? Essa é a proposta do "Fortaleza de Fé: nossa história pelos templos e tempos". A atividade permite que o público conheça as igrejas católicas do centro da Cidade com mediação dos professores Sandoval Matoso e Lucas Costa. Com o valor de R$ 70, a inscrição conta com tour pelas principais igrejas, ônibus refrigerados, água e brindes surpresas.

  • Quando: sábado, 30 de agosto, com concentração às 7h30
  • Onde: Ponto de partida na Praça Luiza Távora (av. Santos Dumont, 1589 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 70

A Hora do Mal

Os cinemas de Fortaleza seguem com exibição do filme "A Hora do Mal", de Zach Cregger. O longa de suspense e terror, protagonizado por Josh Brolin e Julia Gamer, acompanha o desaparecimento de 17 crianças de uma mesma casa. O caso, entretanto, não tem sinal de sequestro ou arrombamento. A cidade se mobiliza para resolver o mistério do que pode ter acontecido na noite.

  • Salas e horários: Ingresso.com

 

No Meireles, o Giz Cozinha Boêmia é opção para aproveitar a noite de segunda-feira em Fortaleza
No Meireles, o Giz Cozinha Boêmia é opção para aproveitar a noite de segunda-feira em Fortaleza

Sarau do Giz

Toda segunda-feira acontece o tradicional "Sarau do Giz", no Giz Cozinha Boêmia, localizado no bairro Meireles. O momento conta com roda de choro com improviso e reúne músicos da cultura cearense. O público também pode aproveitar o cardápio do local, que tem happy hour das até às 20 horas. Entre as opções do cardápio, estão petiscos como Polvo Grelhado (R$ 72) e Porco em Tiras (R$ 39).

  • Quando: segunda-feira, 11, a partir das 19 horas
  • Onde: Giz Cozinha Boêmia (rua Professor Dias da Rocha, 579 - Meireles)
  • Mais informações: linktr.ee/gizcozinhaboemia

Segunda de Samba

O samba já é consolidado no início da semana na capital cearense. No Quintal do Samba, a programação de segunda-feira é dedicada ao gênero. O estabelecimento garante música com artistas como grupo Samba Premium, Amigos do Samba, Sambaê e Simples Refrão.

  • Quando: segunda-feira, 11, das 17h às 00 hora
  • Onde: Quintal do Samba (rua Paulino Nogueira, 91 - Benfica)
  • Entrada gratuita 
