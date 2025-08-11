Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 11 de agosto

Áries 21/03 a 20/04 O céu da semana favorece ajustes de ideias para organizar a vida e corrigir possíveis falhas, inclusive no aspecto financeiro. O ambiente doméstico tende a ser fonte de bem-estar e de crescimento, já que Vênus e Júpiter continuam conjuntos no setor familiar.

Touro 21/04 a 20/05 O céu da semana realça sua postura solidária e generosa, favorecendo relações harmoniosas. No entanto, com a Lua em sua fase minguante, evite exposição e priorize suas demandas. Valorize os prazeres que alimentam sua mente.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O céu da semana fortalece sua ambição e senso de responsabilidade, ajudando na organização da rotina de trabalho e na correção de falhas. A criatividade se revela útil para manter a sustentabilidade nas finanças, pois Vênus e Júpiter seguem juntos no setor material.

Câncer 21/06 a 22/07 O céu da semana estimula reflexões sobre sua trajetória, favorecendo o alinhamento entre desejos e realidade. Buscar momentos de prazer no cotidiano ajuda a manter a autoestima elevada, como sugerem Vênus e Júpiter, que seguem juntos em seu signo.

Leão 23/07 a 22/08 O céu da semana traz clareza sobre os laços verdadeiros de amizade, ajudando a filtrar os vínculos. A criatividade se torna uma ferramenta poderosa para lidar com obstáculos, pois Vênus e Júpiter seguem juntos na área de crise.

Virgem 23/08 a 22/09 O céu da semana evidencia uma fase de amadurecimento nos vínculos, promovendo ajustes e colaboração mútua nos projetos em curso. Valorize as parcerias e compartilhe conquistas, pois Vênus e Júpiter seguem na área das amizades.

Libra 23/09 a 22/10 O céu da semana estimula ações voltadas ao bem-estar, incluindo práticas de autocuidado. Suas habilidades podem ser exercidas de forma prazerosa, e os resultados tendem a crescer, com Vênus e Júpiter na área do trabalho.

Escorpião 23/10 a 21/11 O céu da semana indica um momento de evolução pessoal por meio das trocas com o meio social, permitindo ajustes nos vínculos. Prazeres mais discretos se destacam agora, com Vênus e Júpiter juntos na área da espiritualidade.

Sagitário 22/11 a 21/12 O céu da semana favorece o cuidado com o lar, promovendo melhorias no ambiente e nas relações com as pessoas do seu convívio. Prazeres seletos ganham espaço nessa vivência e favorecem laços de cumplicidade, com Vênus e Júpiter juntos no setor no setor íntimo.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O céu da semana favorece o aperfeiçoamento da comunicação com as pessoas do seu convívio e a gestão da rotina. Momentos compartilhados e apoio mútuo ajudam a nutrir vínculos saudáveis, com Vênus e Júpiter juntos no setor dos relacionamentos.

Aquário 21/01 a 18/02 O céu da semana ajuda a reorganizar seu orçamento doméstico, alinhando os gastos da rotina e momentos de lazer. As obrigações diárias se mostram prazerosas, pois Vênus e Júpiter seguem juntos no setor do cotidiano.