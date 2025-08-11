Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 11 de agosto

21/03 a 20/04
O céu da semana favorece ajustes de ideias para organizar a vida e corrigir possíveis falhas, inclusive no aspecto financeiro. O ambiente doméstico tende a ser fonte de bem-estar e de crescimento, já que Vênus e Júpiter continuam conjuntos no setor familiar.
21/04 a 20/05
O céu da semana realça sua postura solidária e generosa, favorecendo relações harmoniosas. No entanto, com a Lua em sua fase minguante, evite exposição e priorize suas demandas. Valorize os prazeres que alimentam sua mente.
21/05 a 20/06
O céu da semana fortalece sua ambição e senso de responsabilidade, ajudando na organização da rotina de trabalho e na correção de falhas. A criatividade se revela útil para manter a sustentabilidade nas finanças, pois Vênus e Júpiter seguem juntos no setor material.
21/06 a 22/07
O céu da semana estimula reflexões sobre sua trajetória, favorecendo o alinhamento entre desejos e realidade. Buscar momentos de prazer no cotidiano ajuda a manter a autoestima elevada, como sugerem Vênus e Júpiter, que seguem juntos em seu signo.
23/07 a 22/08
O céu da semana traz clareza sobre os laços verdadeiros de amizade, ajudando a filtrar os vínculos. A criatividade se torna uma ferramenta poderosa para lidar com obstáculos, pois Vênus e Júpiter seguem juntos na área de crise.
23/08 a 22/09
O céu da semana evidencia uma fase de amadurecimento nos vínculos, promovendo ajustes e colaboração mútua nos projetos em curso. Valorize as parcerias e compartilhe conquistas, pois Vênus e Júpiter seguem na área das amizades.
23/09 a 22/10
O céu da semana estimula ações voltadas ao bem-estar, incluindo práticas de autocuidado. Suas habilidades podem ser exercidas de forma prazerosa, e os resultados tendem a crescer, com Vênus e Júpiter na área do trabalho.
23/10 a 21/11
O céu da semana indica um momento de evolução pessoal por meio das trocas com o meio social, permitindo ajustes nos vínculos. Prazeres mais discretos se destacam agora, com Vênus e Júpiter juntos na área da espiritualidade.
22/11 a 21/12
O céu da semana favorece o cuidado com o lar, promovendo melhorias no ambiente e nas relações com as pessoas do seu convívio. Prazeres seletos ganham espaço nessa vivência e favorecem laços de cumplicidade, com Vênus e Júpiter juntos no setor no setor íntimo.
22/12 a 20/01
O céu da semana favorece o aperfeiçoamento da comunicação com as pessoas do seu convívio e a gestão da rotina. Momentos compartilhados e apoio mútuo ajudam a nutrir vínculos saudáveis, com Vênus e Júpiter juntos no setor dos relacionamentos.
21/01 a 18/02
O céu da semana ajuda a reorganizar seu orçamento doméstico, alinhando os gastos da rotina e momentos de lazer. As obrigações diárias se mostram prazerosas, pois Vênus e Júpiter seguem juntos no setor do cotidiano.
19/02 a 20/03
O céu da semana favorece experiências acolhedoras, seja a sós ou com pessoas queridas que ajudem a preservar sua tranquilidade. Seu carisma também ganha destaque, já que Vênus e Júpiter seguem juntos no setor dos prazeres.
O ANJO
Protege nas operações misteriosas; dá bom sucesso nas empresas; domina sobre a Química, Física e a Medicina; dá saúde e longa vida. Faz bons curadores e torna-os célebres por curas maravilhosas, devidas ao conhecimento das leis ocultas da natureza. O gênio contrário causa o desespero e o suicídio. Gosta das mudanças porque são renovadoras e está sempre reformulando seu modo de pensar.
O SANTO
Nasceu em Assis, Itália, no ano de 1193. Em 1212, quando tinha 19 anos, foi encontrar Francisco de Assis na igreja de Santa Maria dos Anjos. Ela cortou os cabelos e vestiu um hábito de lã, pronunciou os votos perpétuos de pobreza, castidade e obediência. No convento de São Damião, Clara deu início a uma nova vida religiosa. Seguindo as orientações de Francisco, em 1216, Clara aceitou para a sua ordem as regras beneditinas e o título de abadessa. Porém, conseguiu o "privilégio da pobreza" do papa Inocêncio III, mantendo o carisma franciscano. Em 1226, Francisco de Assis morreu, e Clara acompanhou o funeral dele sem sair do quarto, já que estava doente. Ela via as imagens como se projetadas na parede, por isso foi proclamada "patrona da Televisão". Faleceu no dia 11 de agosto de 1253, aos 60 anos.