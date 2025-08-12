Confira a agenda cultural desta terça-feira, 12 de agosto (12/8)

Foto: Aurelio Alves Vista aérea da Catedral Metropolitana

Já pensou em conhecer Fortaleza por uma nova perspectiva? Essa é a proposta do "Fortaleza de Fé: nossa história pelos templos e tempos". A atividade permite que o público conheça as igrejas católicas do centro da Cidade com mediação dos professores Sandoval Matoso e Lucas Costa. Com o valor de R$ 70, a inscrição conta com tour pelas principais igrejas, ônibus refrigerados, água e brindes surpresa.

Quando : sábado, 30 de agosto, com concentração às 7h30min

: sábado, 30 de agosto, com concentração às 7h30min Onde : Ponto de partida na Praça Luiza Távora (av. Santos Dumont, 1589 - Aldeota)

: Ponto de partida na Praça Luiza Távora (av. Santos Dumont, 1589 - Aldeota) Quanto: R$ 70





Exposição

A abertura da exposição "Odoyá! Salve a Mãe de Todas as Cabeças!" acontece nesta quarta-feira, 13, no Centro Cultural Belchior (CCBel). Com curadoria do antropólogo e pesquisador Jean dos Anjos, a mostra reúne trabalhos de Flávia Almeida, Beto Skeff, Éden Barbosa, Luiz Alves, Manuel Filh, Allan Taissuke e Jean dos Anjos. As fotos conduzem o público ao que acontece durante a Festa de Iemanjá com representações de oferendas, rituais e danças.

Quando : abertura na quarta-feira, 13, às 18 horas

: abertura na quarta-feira, 13, às 18 horas Onde : Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)

: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema) Gratuito





Jornada da arte

Esta terça-feira, 12, marca o inicío do Festival Internacional de Arte Naif (Fian). A programação inicia com roda de conversa com o tema "Entre Cores e Sonhos: a Jornada da Arte Naif Rumo aos Espaços de Reconhecimento". A atividade terá a presença de Adriano Dias, André Cunha, Con Silva e Valeria Grille. As inscrições devem ser feitas no site www.caixacultural.gov.br.

Quando : terça-feira, 12, às 18h30min

: terça-feira, 12, às 18h30min Onde : Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito



Cor dos Olhos

Estão disponíveis os ingressos para o show de estreia da banda Cor dos Olhos, formada por Caio Evangelista, Nicholas Magalhães e Rafael Martins. O repertório será formado por composições presentes no disco homônimo do grupo, lançado em julho. O trabalho reúne onze faixas que transitam entre pop rock e MPB. Os ingressos estão disponíveis no Sympla e na bilheteria do equipamento.

Quando : sexta-feira, 30 de agosto, às 20 horas

: sexta-feira, 30 de agosto, às 20 horas Onde : Anfiteatro Dragão do mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Anfiteatro Dragão do mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira); vendas no Sympla e na bilheteria do equipamento





Jam session

Terça-feira é dia de palco aberto no Flores Arte Bistrô, localizado na Praia de Iracema. É o dia da semana no qual acontecem os Jam Sessions, noites reservadas aos encontros e improvisos. O público também pode aproveitar o Wine O'Clock, três horas de vinho a vontade a partir de R$ 79,90.