Confira a agenda cultural desta terça-feira, 12 de agosto (12/8)

Já pensou em conhecer Fortaleza por uma nova perspectiva? Essa é a proposta do "Fortaleza de Fé: nossa história pelos templos e tempos". A atividade permite que o público conheça as igrejas católicas do centro da Cidade com mediação dos professores Sandoval Matoso e Lucas Costa. Com o valor de R$ 70, a inscrição conta com tour pelas principais igrejas, ônibus refrigerados, água e brindes surpresa.
Exposição
A abertura da exposição "Odoyá! Salve a Mãe de Todas as Cabeças!" acontece nesta quarta-feira, 13, no Centro Cultural Belchior (CCBel). Com curadoria do antropólogo e pesquisador Jean dos Anjos, a mostra reúne trabalhos de Flávia Almeida, Beto Skeff, Éden Barbosa, Luiz Alves, Manuel Filh, Allan Taissuke e Jean dos Anjos. As fotos conduzem o público ao que acontece durante a Festa de Iemanjá com representações de oferendas, rituais e danças.
Jornada da arte
Esta terça-feira, 12, marca o inicío do Festival Internacional de Arte Naif (Fian). A programação inicia com roda de conversa com o tema "Entre Cores e Sonhos: a Jornada da Arte Naif Rumo aos Espaços de Reconhecimento". A atividade terá a presença de Adriano Dias, André Cunha, Con Silva e Valeria Grille. As inscrições devem ser feitas no site www.caixacultural.gov.br.
Cor dos Olhos
Estão disponíveis os ingressos para o show de estreia da banda Cor dos Olhos, formada por Caio Evangelista, Nicholas Magalhães e Rafael Martins. O repertório será formado por composições presentes no disco homônimo do grupo, lançado em julho. O trabalho reúne onze faixas que transitam entre pop rock e MPB. Os ingressos estão disponíveis no Sympla e na bilheteria do equipamento.
Jam session
Terça-feira é dia de palco aberto no Flores Arte Bistrô, localizado na Praia de Iracema. É o dia da semana no qual acontecem os Jam Sessions, noites reservadas aos encontros e improvisos. O público também pode aproveitar o Wine O'Clock, três horas de vinho a vontade a partir de R$ 79,90.