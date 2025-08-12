Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 12 de agosto

Áries 21/03 a 20/04 Lua, Saturno e Netuno em seu signo favorecem uma postura mais reflexiva, contribuindo com um planejamento eficiente para alcançar seus propósitos de vida. Defenda seus interesses, sem recorrer a posturas inflexíveis ou imposições.

Touro 21/04 a 20/05 O encontro entre Lua, Saturno e Netuno no setor de crise potencializa sua introspecção e ajuda a enfrentar obstáculos com clareza, traçando objetivos mais realistas. No entanto, é importante que você contenha seus impulsos para evitar conflitos, devido à tensão provida por Marte.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O encontro entre Lua, Saturno e Netuno fortalece sua conexão com as pessoas à sua volta e amplia seu engajamento em causas coletivas, potencializado pela sintonia com Mercúrio. No entanto, é importante que você evite se envolver em conflitos por influência de grupos.

Câncer 21/06 a 22/07 Ideais elevados orientam sua atuação profissional, levando você a buscar aprimoramento na área em que atua, como indica o encontro entre Lua, Saturno e Netuno. Procure conciliar suas metas com as demandas da vida em família, evitando desequilíbrios no dia a dia.

Leão 23/07 a 22/08 A fase favorece o amadurecimento dos seus ideais, ajudando você a definir objetivos mais compatíveis com sua realidade. Mantenha uma postura mais diplomática e menos reativa, considerando a tensão promovida por Marte.

Virgem 23/08 a 22/09 A conexão entre Lua, Saturno e Netuno no setor íntimo incentiva uma jornada interior de autodescoberta, facilitando a superação de hábitos limitantes. Evite alimentar disputas nas relações mais próximas. O diálogo pode ser o melhor caminho para lidar com questões delicadas.

Libra 23/09 a 22/10 Seus relacionamentos estão entrando em uma fase de maior comprometimento e compreensão das necessidades coletivas. Isso facilita acordos importantes, graças à harmonia entre a Lua, Saturno e Netuno com Mercúrio. Mantenha a serenidade em momentos tensos.

Escorpião 23/10 a 21/11 Lua, Saturno e Netuno se encontram no setor do cotidiano e favorece um período voltado ao aprimoramento das rotinas com mais compromisso e disciplina, mas sem abrir mão da empatia e sensibilidade, fundamentais para lidar com as pessoas à sua volta. Evite excessos e cuide da saúde.

Sagitário 22/11 a 21/12 Seu círculo de amizades passa por uma fase de crescimento coletivo que fortalece os vínculos. Diante de situações tensas, evite adotar uma postura defensiva, conforme alerta a tensão promovida por Marte.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O encontro entre Lua, Saturno e Netuno favorece mais presença e dedicação às demandas domésticas e familiares. Organizar a rotina pode ajudar a dar conta de tudo sem se esgotar. Estabeleça prioridades e mantenha uma rotina equilibrada para evitar cansaço excessivo.

Aquário 21/01 a 18/02 O encontro entre Lua, Saturno e Netuno no setor das ideias favorece o equilíbrio entre razão e intuição, ampliando sua percepção para analisar situações com precisão. Procure exercitar a diplomacia e evite atitudes que possam alimentar conflitos nas relações.