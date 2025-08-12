Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 12 de agosto

21/03 a 20/04
Lua, Saturno e Netuno em seu signo favorecem uma postura mais reflexiva, contribuindo com um planejamento eficiente para alcançar seus propósitos de vida. Defenda seus interesses, sem recorrer a posturas inflexíveis ou imposições.
21/04 a 20/05
O encontro entre Lua, Saturno e Netuno no setor de crise potencializa sua introspecção e ajuda a enfrentar obstáculos com clareza, traçando objetivos mais realistas. No entanto, é importante que você contenha seus impulsos para evitar conflitos, devido à tensão provida por Marte.
21/05 a 20/06
O encontro entre Lua, Saturno e Netuno fortalece sua conexão com as pessoas à sua volta e amplia seu engajamento em causas coletivas, potencializado pela sintonia com Mercúrio. No entanto, é importante que você evite se envolver em conflitos por influência de grupos.
21/06 a 22/07
Ideais elevados orientam sua atuação profissional, levando você a buscar aprimoramento na área em que atua, como indica o encontro entre Lua, Saturno e Netuno. Procure conciliar suas metas com as demandas da vida em família, evitando desequilíbrios no dia a dia.
23/07 a 22/08
A fase favorece o amadurecimento dos seus ideais, ajudando você a definir objetivos mais compatíveis com sua realidade. Mantenha uma postura mais diplomática e menos reativa, considerando a tensão promovida por Marte.
23/08 a 22/09
A conexão entre Lua, Saturno e Netuno no setor íntimo incentiva uma jornada interior de autodescoberta, facilitando a superação de hábitos limitantes. Evite alimentar disputas nas relações mais próximas. O diálogo pode ser o melhor caminho para lidar com questões delicadas.
23/09 a 22/10
Seus relacionamentos estão entrando em uma fase de maior comprometimento e compreensão das necessidades coletivas. Isso facilita acordos importantes, graças à harmonia entre a Lua, Saturno e Netuno com Mercúrio. Mantenha a serenidade em momentos tensos.
23/10 a 21/11
Lua, Saturno e Netuno se encontram no setor do cotidiano e favorece um período voltado ao aprimoramento das rotinas com mais compromisso e disciplina, mas sem abrir mão da empatia e sensibilidade, fundamentais para lidar com as pessoas à sua volta. Evite excessos e cuide da saúde.
22/11 a 21/12
Seu círculo de amizades passa por uma fase de crescimento coletivo que fortalece os vínculos. Diante de situações tensas, evite adotar uma postura defensiva, conforme alerta a tensão promovida por Marte.
22/12 a 20/01
O encontro entre Lua, Saturno e Netuno favorece mais presença e dedicação às demandas domésticas e familiares. Organizar a rotina pode ajudar a dar conta de tudo sem se esgotar. Estabeleça prioridades e mantenha uma rotina equilibrada para evitar cansaço excessivo.
21/01 a 18/02
O encontro entre Lua, Saturno e Netuno no setor das ideias favorece o equilíbrio entre razão e intuição, ampliando sua percepção para analisar situações com precisão. Procure exercitar a diplomacia e evite atitudes que possam alimentar conflitos nas relações.
19/02 a 20/03
O encontro entre Lua, Saturno e Netuno traz clareza sobre questões financeiras e necessidades práticas, incentivando uma postura mais organizada para melhorar o uso dos seus recursos e evitar desperdícios. Priorize negociações harmoniosas.
O ANJO
Se você faz parte dessa categoria deve estar se perguntando: "Então eu não tenho anjo?". A princípio não, pois você já tem uma essência angelical muito forte, em decorrência de atos humanitários, através dos quais sua própria vida foi doada em benefício de um grupo, mas você pode escolher o anjo que será o seu guardião. Devem aprender a vibrar positivamente, ter mais coragem e não se conformar com as opiniões correntes das massas.
O SANTO
Nasceu em Dijon, em 23 de janeiro de 1572, em uma família da alta nobreza da Borgonha. Logo perdeu a mãe e cresceu sob o cuidado do pai. Casou-se com Cristóvão II, barão de Chantal, e teve seis filhos. Os dois primeiros morreram ao nascer, ficando Celso Benigno, Maria Amata, Francesca e Carlotta. Quando Cristoforo se ausenta do castelo, Giovanna deixa suas roupas elegantes e se dedica aos pobres. Transforma seu lar num hospital para acolher mães e crianças em dificuldade e encarrega-se da construção de um novo forno para poder distribuir pão a todos. Fica viúva com 29 anos. Quando Francisco de Sales, Joana se viu sozinha no comando da nova família religiosa da visitação. Fundou 87 casas da visitação. Faleceu em 13 de dezembro de 1641 no mosteiro de Moulins.