Confira a agenda cultural desta quarta-feira, 13 de agosto (13/8)

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 21.03.25 Na foto: Max Petterson participa do programa Pause com Clovis Holanda (Fco Fontenele/O POVO)

O ator e youtuber cearense Max Petterson apresenta em Fortaleza o show "Vai dar certo... quando eu terminar". O novo espetáculo tem a proposta de ser um rascunho; incompleto. Como divulgou o ator nas redes sociais, o show é "o embrião" da sua nova turnê. A estreia ocorre nos dias 11 e 12 setembro no Theatro Via Sul Shopping e os ingressos já estão à venda.

Quando : quinta e sexta-feira, 11 e 12 de setembro, às 20 horas

: quinta e sexta-feira, 11 e 12 de setembro, às 20 horas Onde : Theatro Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas, 350)

: Theatro Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas, 350) Quanto : R$ 50, vendas em Uhuu.com

: R$ 50, vendas em Uhuu.com Mais informações: @maxpetterson

Dança florestal

A Vila das Artes está com inscrições abertas para o curso "Dança Florestal", com a artista Natália Coehl. As aulas se apresentam como um convite "a escutar o corpo em diálogo com a natureza", com técnicas inspiradas na locomoção animal e na improvisação e na capoeira. As práticas propõem despertar uma linguagem corporal conectada ao ambiente natural.

Quando : 20, 22, 25, 27, 29 e 30 de agosto, das 18h às 21 horas

: 20, 22, 25, 27, 29 e 30 de agosto, das 18h às 21 horas Inscrições online em www.viladasartesfortaleza.com.br até às 18 horas desta quinta-feira, 14

em até às 18 horas desta quinta-feira, 14 Gratuito



ANTÔNIO PORTEIRO

Em celebração ao artista Antônio Poteiro, a Caixa Cultural Fortaleza recebe a exposição "Antônio Poteiro, A Luz Inaudita do Cerrado".

Quando : até 2 de novembro; com visitação de terça-feira a sábado, das 10h às 20 horas, e aos domingos, das 10h às 19 horas.

: até 2 de novembro; com visitação de terça-feira a sábado, das 10h às 20 horas, e aos domingos, das 10h às 19 horas. Onde : Caixa Cultural Fortaleza (Avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

: Caixa Cultural Fortaleza (Avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito

Mais informações: @caixaculturalfortaleza





Yoga ao Pôr do Sol

A Pinacoteca do Ceará oferece nesta quarta-feira, 13, um espaço de relaxamento para a prática meditativa Hatha Yoga, com a professora Gleici Barbosa. A proposta é promover um momento de pausa no meio da semana para o público, com evento que acontece no pátio do museu voltado para pessoas de todas as idades. Além disso, o momento também é de apreciação do pôr do sol e tem previsão de início às 17 horas, com 20 vagas por ordem de chegada. Os participantes que levarem seus próprios tapetes também serão acomodados.

Quando : nesta quarta-feira, 13 às 17 horas

: nesta quarta-feira, 13 às 17 horas Onde : Pinacoteca do Ceará (R. 24 de Maio, 34 - Centro)

: Pinacoteca do Ceará (R. 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito

Mais informações: @pinacotecadoceara



Pequenos Invasores

Segue em cartaz nos cinemas de Fortaleza a nova animação de ficção científica, “Pequenos Invasores”. O desenho retrata Norman, um adolescente comum que gosta de alienígenas e se preocupa bastante com o futuro do planeta. A sua aventura começa quando três alienígenas microscópicos responsáveis por manter a paz do mundo caem em seu chá gelado e ficam presos no seu cérebro.