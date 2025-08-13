Confira a agenda cultural desta quarta-feira, 13 de agosto (13/8)

O ator e youtuber cearense Max Petterson apresenta em Fortaleza o show "Vai dar certo... quando eu terminar". O novo espetáculo tem a proposta de ser um rascunho; incompleto. Como divulgou o ator nas redes sociais, o show é "o embrião" da sua nova turnê. A estreia ocorre nos dias 11 e 12 setembro no Theatro Via Sul Shopping e os ingressos já estão à venda.
Dança florestal
A Vila das Artes está com inscrições abertas para o curso "Dança Florestal", com a artista Natália Coehl. As aulas se apresentam como um convite "a escutar o corpo em diálogo com a natureza", com técnicas inspiradas na locomoção animal e na improvisação e na capoeira. As práticas propõem despertar uma linguagem corporal conectada ao ambiente natural.
ANTÔNIO PORTEIRO
Em celebração ao artista Antônio Poteiro, a Caixa Cultural Fortaleza recebe a exposição "Antônio Poteiro, A Luz Inaudita do Cerrado".
Yoga ao Pôr do Sol
A Pinacoteca do Ceará oferece nesta quarta-feira, 13, um espaço de relaxamento para a prática meditativa Hatha Yoga, com a professora Gleici Barbosa. A proposta é promover um momento de pausa no meio da semana para o público, com evento que acontece no pátio do museu voltado para pessoas de todas as idades. Além disso, o momento também é de apreciação do pôr do sol e tem previsão de início às 17 horas, com 20 vagas por ordem de chegada. Os participantes que levarem seus próprios tapetes também serão acomodados.
Pequenos Invasores
Segue em cartaz nos cinemas de Fortaleza a nova animação de ficção científica, “Pequenos Invasores”. O desenho retrata Norman, um adolescente comum que gosta de alienígenas e se preocupa bastante com o futuro do planeta. A sua aventura começa quando três alienígenas microscópicos responsáveis por manter a paz do mundo caem em seu chá gelado e ficam presos no seu cérebro.