Confira a agenda cultural desta quarta-feira, 13 de agosto (13/8)
Confira a agenda cultural desta quarta-feira, 13 de agosto (13/8)

Confira a agenda cultural desta quarta-feira, 13 de agosto (13/8)
O ator e youtuber cearense Max Petterson apresenta em Fortaleza o show "Vai dar certo... quando eu terminar". O novo espetáculo tem a proposta de ser um rascunho; incompleto. Como divulgou o ator nas redes sociais, o show é "o embrião" da sua nova turnê. A estreia ocorre nos dias 11 e 12 setembro no Theatro Via Sul Shopping e os ingressos já estão à venda.

  • Quando: quinta e sexta-feira, 11 e 12 de setembro, às 20 horas
  • Onde: Theatro Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas, 350)
  • Quanto: R$ 50, vendas em Uhuu.com
  • Mais informações: @maxpetterson

Dança florestal

A Vila das Artes está com inscrições abertas para o curso "Dança Florestal", com a artista Natália Coehl. As aulas se apresentam como um convite "a escutar o corpo em diálogo com a natureza", com técnicas inspiradas na locomoção animal e na improvisação e na capoeira. As práticas propõem despertar uma linguagem corporal conectada ao ambiente natural.

  • Quando: 20, 22, 25, 27, 29 e 30 de agosto, das 18h às 21 horas
  • Inscrições online em www.viladasartesfortaleza.com.br até às 18 horas desta quinta-feira, 14
  • Gratuito
Em cartaz de 13 de agosto a 2 de novembro, exposição reúne mais de 50 obras entre pinturas e esculturas de Antônio Poteiro
ANTÔNIO PORTEIRO

Em celebração ao artista Antônio Poteiro, a Caixa Cultural Fortaleza recebe a exposição "Antônio Poteiro, A Luz Inaudita do Cerrado".

  • Quando: até 2 de novembro; com visitação de terça-feira a sábado, das 10h às 20 horas, e aos domingos, das 10h às 19 horas.
  • Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)
  • Gratuito
  • Mais informações: @caixaculturalfortaleza

 

Yoga ao Pôr do Sol na Pinacoteca
Yoga ao Pôr do Sol

A Pinacoteca do Ceará oferece nesta quarta-feira, 13, um espaço de relaxamento para a prática meditativa Hatha Yoga, com a professora Gleici Barbosa. A proposta é promover um momento de pausa no meio da semana para o público, com evento que acontece no pátio do museu voltado para pessoas de todas as idades. Além disso, o momento também é de apreciação do pôr do sol e tem previsão de início às 17 horas, com 20 vagas por ordem de chegada. Os participantes que levarem seus próprios tapetes também serão acomodados.

  • Quando: nesta quarta-feira, 13 às 17 horas
  • Onde: Pinacoteca do Ceará (R. 24 de Maio, 34 - Centro)
  • Gratuito
  • Mais informações: @pinacotecadoceara
Filme
Filme "Pequenos Invasores"

Pequenos Invasores

Segue em cartaz nos cinemas de Fortaleza a nova animação de ficção científica, “Pequenos Invasores”. O desenho retrata Norman, um adolescente comum que gosta de alienígenas e se preocupa bastante com o futuro do planeta. A sua aventura começa quando três alienígenas microscópicos responsáveis por manter a paz do mundo caem em seu chá gelado e ficam presos no seu cérebro.

  • Quando e onde: Ingresso.com
