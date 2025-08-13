Filme 'O Último Azul' tem pré-estreia marcada em Fortaleza

Foto: Guillermo Garza/Desvia/Divulgação Com Rodrigo Santoro e Denise Weinberg, "O Último Azul" terá exibição em 27 de agosto

O novo filme de Rodrigo Santoro, "O Último Azul", ganhou data de pré-estreia em várias cidades do Brasil. Em Fortaleza, o longa-metragem está marcado para ser apresentado na quarta-feira, 27 de agosto, às 19 horas, no Cinema do Dragão. Informações sobre acesso e entradas ainda serão divulgadas.

Dirigido pelo pernambucano Gabriel Mascaro, o longa venceu o Grande Prêmio do Júri, o Urso de Prata, no Festival de Berlim 2025. As exibições do filme estão marcadas para ocorrer entre os dias 19 e 31 deste mês em várias capitais. Em todas as cidades, após a exibição, haverá debate com o diretor.

Ambientado em uma Amazônia distópica, "O Último Azul" acompanha Tereza (Denise Weinberg), de 77 anos, que se recusa a se mudar para as colônias de idosos construídas pelo governo. Ela, então, parte em uma aventura em um barco que muda sua vida.

Além de Fortaleza, o longa vai estrear no dia 19 de agosto, em São Paulo (SP); no dia 21 de agosto, no Rio de Janeiro (RJ); nos dias 22, 23 e 24 de agosto, em Recife (PE); no dia 25 de agosto, em Manacapuru (AM); no dia 26 de agosto, em Manaus (AM); no dia 28 de agosto, em Salvador (BA); no dia 30 de agosto, em Curitiba (PR); e no dia 31 de agosto, em Belo Horizonte (MG).





Pré-estreia de "O Último Azul" em Fortaleza

Quando:quarta-feira, 27 de agosto, às 19 horas

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Mais informações em breve