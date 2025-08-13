Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 13 de agosto

Áries 21/03 a 20/04 Os laços mais próximos ficam fragilizados com a Lua em tensão com Vênus e Júpiter, pedindo mais gentileza na convivência e respeito ao espaço alheio. Cultivar momentos prazerosos pode ajudar a aliviar o peso da rotina.

Touro 21/04 a 20/05 Dificuldades para lidar com contratempos podem gerar reações emocionais que comprometem sua imagem. O acolhimento no ambiente familiar ajuda a recuperar o equilíbrio, visto a harmonia entre o Sol e a Lua.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Com a Lua na área das amizades, seu lado acolhedor e solidário se destaca. No entanto, é importante impor limites para não comprometer sua estabilidade financeira. Sol e Lua em harmonia favorecem trocas culturais, inclusive nas redes virtuais.

Câncer 21/06 a 22/07 Frustrações no trabalho podem ganhar força com a tensão entre Lua, Vênus e Júpiter, causando atrasos e atitudes exageradas que prejudicam sua imagem. Dedicar-se às tarefas do dia a dia pode ser uma boa maneira de manter o equilíbrio e seguir com foco.

Leão 23/07 a 22/08 O dia favorece a busca por crescimento pessoal, com base em seus princípios e na sua identidade. Tente encarar os desafios com objetividade e racionalidade, pois a carga emocional elevada pode trazer desgastes.

Virgem 23/08 a 22/09 A harmonia entre Sol e Lua ajuda a manter o equilíbrio emocional mesmo diante dos desafios, ajudando a encontrar saídas viáveis. Evite se deixar levar pela instabilidade alheia, pois isso pode tornar os obstáculos ainda mais difíceis de contornar.

Libra 23/09 a 22/10 Os relacionamentos pedem atenção especial, despertando sua empatia e habilidade social. No trabalho, evite se envolver em disputas e preserve sua reputação com atitudes equilibradas, priorizando o que é relevante para a harmonia das relações.

Escorpião 23/10 a 21/11 Sua postura fica mais disposta, favorecendo a gestão das rotinas. Dificuldades podem surgir e exigir controle emocional. Por isso, priorize o autocuidado e se permita fazer pausas que ajudem a manter o bem-estar diante das exigências.

Sagitário 22/11 a 21/12 Prazeres cotidianos ganham espaço com a Lua em harmonia com o Sol, permitindo bons momentos com pessoas queridas. Porém, evite se expor demais e preserve sua privacidade. Controle os gastos para evitar desequilíbrios.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Você busca mais tranquilidade com a Lua em harmonia com o Sol, favorecendo o bem-estar e a organização do lar. Conflitos podem surgir, por isso, é importante manter uma postura flexível e ponderada para lidar com as tensões de forma respeitosa e equilibrada.

Aquário 21/01 a 18/02 Sua comunicação ganha força e confiança, contribuindo para sua imagem pública. No meio íntimo, no entanto, é importante ter cautela ao expressar sentimentos e insatisfações. Evite expor suas frustrações de forma impulsiva.