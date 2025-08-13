Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 13 de agosto

21/03 a 20/04
Os laços mais próximos ficam fragilizados com a Lua em tensão com Vênus e Júpiter, pedindo mais gentileza na convivência e respeito ao espaço alheio. Cultivar momentos prazerosos pode ajudar a aliviar o peso da rotina.
21/04 a 20/05
Dificuldades para lidar com contratempos podem gerar reações emocionais que comprometem sua imagem. O acolhimento no ambiente familiar ajuda a recuperar o equilíbrio, visto a harmonia entre o Sol e a Lua.
21/05 a 20/06
Com a Lua na área das amizades, seu lado acolhedor e solidário se destaca. No entanto, é importante impor limites para não comprometer sua estabilidade financeira. Sol e Lua em harmonia favorecem trocas culturais, inclusive nas redes virtuais.
21/06 a 22/07
Frustrações no trabalho podem ganhar força com a tensão entre Lua, Vênus e Júpiter, causando atrasos e atitudes exageradas que prejudicam sua imagem. Dedicar-se às tarefas do dia a dia pode ser uma boa maneira de manter o equilíbrio e seguir com foco.
23/07 a 22/08
O dia favorece a busca por crescimento pessoal, com base em seus princípios e na sua identidade. Tente encarar os desafios com objetividade e racionalidade, pois a carga emocional elevada pode trazer desgastes.
23/08 a 22/09
A harmonia entre Sol e Lua ajuda a manter o equilíbrio emocional mesmo diante dos desafios, ajudando a encontrar saídas viáveis. Evite se deixar levar pela instabilidade alheia, pois isso pode tornar os obstáculos ainda mais difíceis de contornar.
23/09 a 22/10
Os relacionamentos pedem atenção especial, despertando sua empatia e habilidade social. No trabalho, evite se envolver em disputas e preserve sua reputação com atitudes equilibradas, priorizando o que é relevante para a harmonia das relações.
23/10 a 21/11
Sua postura fica mais disposta, favorecendo a gestão das rotinas. Dificuldades podem surgir e exigir controle emocional. Por isso, priorize o autocuidado e se permita fazer pausas que ajudem a manter o bem-estar diante das exigências.
22/11 a 21/12
Prazeres cotidianos ganham espaço com a Lua em harmonia com o Sol, permitindo bons momentos com pessoas queridas. Porém, evite se expor demais e preserve sua privacidade. Controle os gastos para evitar desequilíbrios.
22/12 a 20/01
Você busca mais tranquilidade com a Lua em harmonia com o Sol, favorecendo o bem-estar e a organização do lar. Conflitos podem surgir, por isso, é importante manter uma postura flexível e ponderada para lidar com as tensões de forma respeitosa e equilibrada.
21/01 a 18/02
Sua comunicação ganha força e confiança, contribuindo para sua imagem pública. No meio íntimo, no entanto, é importante ter cautela ao expressar sentimentos e insatisfações. Evite expor suas frustrações de forma impulsiva.
19/02 a 20/03
Com a Lua em tensão com Vênus e Júpiter no setor financeiro, é preciso cuidado com o consumismo como forma de compensar frustrações. Isso pode colocar as finanças em risco. Voltar-se para a gestão da rotina ajuda a restaurar o equilíbrio e fortalecer sua autoconfiança.
O ANJO
Dá Espírito sutil, grande sagacidade, paixão pelas ciências e artes, capacidade de empreender e executar coisas dificílimas; muita energia, atividade e talento. O mau gênio influi sobre os preguiçosos e turbulentos, provocando ira e agressão. Bate de frente com pessoas esxplosivas, impulsivas, impetuosas e agressivas. Sabe lidar com extravagância, momentos constrangedores e vingança.
O SANTO
Dulce Lopes Pontes nasceu em 26 de maio de 1914, em Salvador, Bahia. Batizada com o nome de Maria Rita, ficou órfã de mãe aos 6 anos. No porão, acolhia crianças, adultos e idosos pobres. Enquanto cursava o mestrado, ingressou na Ordem Terceira Franciscana. Em 1934, fez os votos religiosos e adotou o nome de Dulce, em memória de sua mãe. Fundou o primeiro movimento operário cristão em Salvador, o Sindicato Operário de São Francisco e o Clube dos Trabalhadores da Bahia. Depois, inaugurou escolas, abrigo, asilo e hospitais. Os últimos meses da vida da beata foram caracterizados pela doença. Piorou em novembro de 1990. João Paulo II foi a Salvador visitar as obras de Irmã Dulce e disse várias vezes: "Este é o sofrimento dos inocentes. Igual ao de Jesus". Morreu em 13 de março de 1992.