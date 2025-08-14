Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 14 de agosto

Áries 21/03 a 20/04 Os aspectos tensos entre Lua, Mercúrio e Plutão mostram que é hora de rever as finanças e cortar excessos para lidar com gastos inesperados. Alguns sacrifícios vão ser necessários, mas isso não quer dizer que você deva abrir mão do que lhe traz bem-estar no dia a dia.

Touro 21/04 a 20/05 Lidar com as responsabilidades nesta fase pode ser um teste de resistência, deixando você vulnerável ao esgotamento físico e mental. Distribua as obrigações de forma consciente com quem convive, criando uma rede de apoio mútuo que preserve seu bem-estar.

Gêmeos 21/05 a 20/06 A tensão entre Lua, Mercúrio e Plutão indica um momento pouco favorável para se expor, pedindo discrição sobre mudanças que vêm acontecendo em sua vida. As insatisfações que surgem agora merecem ser compreendidas, para que você consiga promover mudanças internas de forma mais consciente.

Câncer 21/06 a 22/07 A tensão entre Lua, Mercúrio e Plutão pode gerar conflitos de opinião e atritos desgastantes no convívio social, pedindo mais cautela. Prefira ambientes tranquilos e mesmo em grupos pequenos, evite polêmicas desnecessárias.

Leão 23/07 a 22/08 A área profissional pede mais atenção com as estratégias adotadas. A tensão envolvendo Lua, Mercúrio e Plutão aponta obstáculos que exigem revisão de planos. Reavalie os objetivos e lide com os desafios de forma ponderada, abrindo espaço para ajustes. Adote uma postura diplomática.

Virgem 23/08 a 22/09 As pressões do momento podem gerar angústia diante de obstáculos pessoais, frente aos encontros tensos envolvendo Lua, Mercúrio e Plutão. Tente ver dificuldades como oportunidades de amadurecimento. Evite se apegar a idealizações e se concentre em estruturar um caminho concreto para sua vida.

Libra 23/09 a 22/10 A tensão entre Lua, Mercúrio e Plutão reforça a importância de organizar sua rotina com cuidado, criando bases sólidas para enfrentar imprevistos que desafiam sua estabilidade. Sua habilidade para analisar as situações com calma será essencial para lidar com imprevistos e decisões importantes.

Escorpião 23/10 a 21/11 A tensão entre Lua, Mercúrio e Plutão pode gerar atritos tanto no ambiente doméstico quanto profissional, especialmente em situações que tiram as pessoas das suas zonas de conforto. Priorize a flexibilidade e o diálogo, buscando soluções que atendam ao coletivo.

Sagitário 22/11 a 21/12 As relações próximas passam por turbulências, com riscos de atitudes inflexíveis e individualistas que comprometem o trabalho em equipe. Evite alimentar discussões desnecessárias e procure se comunicar com bom senso para manter o equilíbrio.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Tensões sociais podem se intensificar, especialmente em debates sobre questões delicadas. Para manter os vínculos preservados, talvez seja necessário se afastar de algumas discussões. Conviver bem também envolve saber aceitar opiniões diferentes das suas.

Aquário 21/01 a 18/02 Desentendimentos podem surgir nas relações próximas, exigindo flexibilidade para lidar com opiniões opostas. Defenda seus valores com cordialidade, mantendo espaço para encontrar soluções que contemplem todos os envolvidos.