Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB) lança, nesta quinta-feira, 14, o livro "Cultura é poder" na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece). Na obra, a parlamentar reflete a cultura como direito e patrimônio vivo, abordando questões de exclusão social e racismo. O evento é gratuito e aberto ao público, com início às 18 horas, e sujeito à capacidade do local. O livro estará à venda na Livraria Substânsia, estabelecimento localizado no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, com valor de R$ 72.
Baile Tropical
Neste sábado, 16, o Náutico Atlético Cearense é palco do Baile Tropical, show que faz parte da turnê da dupla Luau, formada por Fernando Pivelli e PH Moraes. Celebrando o encontro dos artistas com o público cearense, o evento contará com apresentações de Jezi e DJ Táigaro. A dupla traz no repertório canções autorais e releituras.
Festival Breeza
Acontece na Praia do Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, a nova edição do Festival Breeza. O público poderá curtir apresentações de diversos ritmos, como funk, forró e samba. Os ingressos podem ser adquiridos no ST Ingressos com valores diversos.
Samba das Alencarinas
O grupo feminino Samba das Alencarinas se apresenta neste domingo, 17, no Mangangá Pub. Formado por Alê Eloi, Talita Luz, Ianka Oliveira e Gabi Cavalcante, o coletivo apresenta o projeto "Subipassambá", que dá destaque ao protagonismo feminino e LGBTQIAPN no samba. O momento irá contar com as participações de Paulo Marinho e Ercília Lima. Há lista gratuita para pessoas trans.
Festa de Iemanjá
O Theatro José de Alencar segue com programação em celebração à festa de Iemanjá, comemorada no dia 15 de agosto em Fortaleza. Realizado na quinta-feira, 14, às 17 horas, o Coco das Goiabeiras Rainha do Mar faz a apresentação no calçadão do equipamento. Na sequência, às 19 horas, o Pátio Nobre do TJA recebe Ercília Lima.
Show de humor
O Esquina Brasil/Nega Teresa é palco para uma apresentação de comédia nesta quinta-feira, 14. Os humoristas Edgar Quintanilha e Kaio Freitas apresentam o espetáculo de stand-up comedy "Versáteis", que une "glamour, barraco e glitter". O público poderá gargalhar de situações reais e contos que parecem ficção.
Forró das mulheres
Neste sábado, 16, a Arena Castelão é palco para apresentações de mulheres do forró cearense. Reunindo Márcia Fellipe, Eliane, Solange Almeida (foto), Samyra Show, Mara Pavanelly e Galícia, o Festival Forró & Mulher estreia com a proposta de fortalecer a presença feminina no gênero.