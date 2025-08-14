Logo O POVO+
Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana
Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Deputada Jandira Feghali lança livro
Foto: Ricardo Filho/Divulgação Deputada Jandira Feghali lança livro "Cultura é poder" na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece)

A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB) lança, nesta quinta-feira, 14, o livro "Cultura é poder" na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece). Na obra, a parlamentar reflete a cultura como direito e patrimônio vivo, abordando questões de exclusão social e racismo. O evento é gratuito e aberto ao público, com início às 18 horas, e sujeito à capacidade do local. O livro estará à venda na Livraria Substânsia, estabelecimento localizado no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, com valor de R$ 72.

  • Quando: quinta-feira, 14, às 18 horas
  • Onde: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - - Centro)
  • Valor do livro: R$ 72
  • Entrada gratuita

Baile Tropical

Neste sábado, 16, o Náutico Atlético Cearense é palco do Baile Tropical, show que faz parte da turnê da dupla Luau, formada por Fernando Pivelli e PH Moraes. Celebrando o encontro dos artistas com o público cearense, o evento contará com apresentações de Jezi e DJ Táigaro. A dupla traz no repertório canções autorais e releituras.

  • Quando: sábado, 16, às 16h20min
  • Onde: Náutico Atlético Cearense (avenida Abolição, 2727 - Meireles)
  • Quanto: a partir de R$ 90
  • Ingressos: OutGo

 

Diego Facó lança EP visual em Fortaleza
Diego Facó lança EP visual em Fortaleza

Festival Breeza

Acontece na Praia do Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, a nova edição do Festival Breeza. O público poderá curtir apresentações de diversos ritmos, como funk, forró e samba. Os ingressos podem ser adquiridos no ST Ingressos com valores diversos.

  • Quando: quinta-feira, 14, a sábado, 16
  • Onde: Breeza House Cumbuco (Praia de Cumbuco)
  • Quanto: a partir de R$ 100 (meia-entrada)
  • Ingressos: ST Ingressos

 

Samba das Alencarinas

O grupo feminino Samba das Alencarinas se apresenta neste domingo, 17, no Mangangá Pub. Formado por Alê Eloi, Talita Luz, Ianka Oliveira e Gabi Cavalcante, o coletivo apresenta o projeto "Subipassambá", que dá destaque ao protagonismo feminino e LGBTQIAPN no samba. O momento irá contar com as participações de Paulo Marinho e Ercília Lima. Há lista gratuita para pessoas trans.

  • Quando: domingo, 17, a partir das 13 horas
  • Onde: Mangangá Pub (rua Gal. Bezerril, 373, 3º andar - Centro)
  • Quanto: R$ 10
  • Mais informações: @sambadasalencarinas

 

Festa de Iemanjá

O Theatro José de Alencar segue com programação em celebração à festa de Iemanjá, comemorada no dia 15 de agosto em Fortaleza. Realizado na quinta-feira, 14, às 17 horas, o Coco das Goiabeiras Rainha do Mar faz a apresentação no calçadão do equipamento. Na sequência, às 19 horas, o Pátio Nobre do TJA recebe Ercília Lima.

  • Quando: quinta-feira, 14, às 17 horas
  • Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
  • Gratuito

 

Edgar Quintanilha e Kaio Freitas apresentam show de humor
Edgar Quintanilha e Kaio Freitas apresentam show de humor "Versáteis" no Esquina Brasil

Show de humor

O Esquina Brasil/Nega Teresa é palco para uma apresentação de comédia nesta quinta-feira, 14. Os humoristas Edgar Quintanilha e Kaio Freitas apresentam o espetáculo de stand-up comedy "Versáteis", que une "glamour, barraco e glitter". O público poderá gargalhar de situações reais e contos que parecem ficção.

  • Quando: quinta-feira, 14, às 20 horas
  • Onde: Esquina Brasil/Nega Teresa (avenida Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)
  • Quanto: a partir de R$ 5
  • Ingressos: Sympla
  • Mais informações: @esquinabrasilfortaleza e @nanegateresa
Solange Almeida grava especial junino em Fortaleza com grandes nomes do forró
Solange Almeida grava especial junino em Fortaleza com grandes nomes do forró

Forró das mulheres

Neste sábado, 16, a Arena Castelão é palco para apresentações de mulheres do forró cearense. Reunindo Márcia Fellipe, Eliane, Solange Almeida (foto), Samyra Show, Mara Pavanelly e Galícia, o Festival Forró & Mulher estreia com a proposta de fortalecer a presença feminina no gênero.

  • Quando: sábado, 16, às 18h
  • Onde: Arena Castelão (avenida Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)
  • Quanto: a partir de R$ 50
  • Vendas: site Meu Bilhete e lojas Homem do Sapato e Casa do Celular
