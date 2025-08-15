Coloridos e doces: macarons encantam pela aparência e pelo sabor

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-08-2025: Comes&Bebes sobre Macarrons, doce francês. Na foto, os doces da Petit Surprise. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Redondos, coloridos e vibrantes. Se você já passou em alguma confeitaria que exibem macarons na vitrine, eles devem ter chamado a sua atenção. Para além da aparência convidativa, o doce é carregado de simbologia, tradição e história.

Com aproximadamente 5cm de diâmetro, a iguaria, da forma como é conhecida atualmente, se popularizou em diversas regiões da França, sendo considerada patrimônio gastronômico no país das chiques cafeterias.

Apesar da popularidade em terras francesas, o doce teve a sua origem na Itália. O nome macaron é derivado da palavra "maccherone" ou "macaroni", que significa massa fina em português. Somente no século XVI, a iguaria migrou para o país que o popularizou.

Antes o biscoito era servido de maneira simples, sem recheio e no início do século XIX recebeu uma adaptação do confeiteiro Pierre Desfontaines, que resolveu unir dois biscoitos e recheá-los com cremes especiais.

A receita normalmente leva massa de merengue, farinha de amêndoas, açúcar de confeiteiro, açúcar branco e clara de ovo. A chefe de confeitaria francesa Anna Beatriz Montenegro explica o motivo da escolha de ingredientes do doce.

"De um ponto de vista técnico, o macaron é um Petit fours, que é uma pequena sobremesa que se acompanha de um café. A intenção dele é realmente ter vários sabores, tanto presentear como comer. O verdadeiro macaron é feito com farinha de amêndoas. Justamente por ser a oleaginosa, mas suave, para a massa não roubar o sabor do recheio", ressalta.

A iguaria exige uma atenção especial para ir ao forno, a chefe confessa que na faculdade em que ela ensina, a receita é a mais temida entre os alunos.

"O macaron leva a base do suspiro, que o faz ele mais leve, derretendo a boca, mas ao contrário do suspiro, ele tem a oleaginosa na massa. Então a gente chama isso de processo macaronage, que é literalmente envolver amêndoa no merengue", destaca.

Ela acrescenta: "Quando ele cresce no forno, ele cresce com aquele pezinho que é o típico do macaron, que você vê entre os recheios e isso é que é o grande diferencial dele. As pessoas chamam ele de doce temperamental, às vezes dá certo, às vezes não dá", conclui.

Anna Beatriz Montenegro é proprietária e chef da cafeteria Petite Surprise, que é especializada em confeitaria francesa. Há cerca de quatro anos ela lançou a marca enquanto ainda cursava Direito, mas com a expansão de vendas, em 2023 ela abriu a loja física.

Entre macarons, a empresária comentou que a loja conta com os sabores de limão siciliano, Nutella, chocolate belga, pistache, ninho e caramelo salê. Custando R$ 8 a unidade, mas havendo disponibilidade para encomendas com torres de macarons de cores e sabores diferenciados.





Petite Surprise

Funcionamento : segunda-feira à sexta-feira das 9h às 21h; sábado e domingo das 8h às 21h

: segunda-feira à sexta-feira das 9h às 21h; sábado e domingo das 8h às 21h Onde : R. Dr. José Lourenço, 606 (Meireles)

: R. Dr. José Lourenço, 606 (Meireles) Mais informações: @petitesurprisebistro





Alê Felix Patisserie

Outra opção, é a Alê Felix Patisserie Confeitaria, especializada em macarons artesanais, nasceu da paixão da proprietária pela cozinha, cultivada desde a infância entre receitas e memórias afetivas ao lado de avós e tias. A empreendedora trabalhou e estudou confeitaria em Paris, onde conheceu a receita tradicional francesa.

Atualmente, a produção de macarons é feita manualmente, peça por peça, com opções de recheios clássicos como ganache e curd de frutas, além de versões brasileiras com brigadeiros, geleias típicas e creme brûlée, com destaque para o brigadeiro tradicional, que é o mais vendido. Cada unidade custa R$ 7,90. Enquanto reformula a equipe para melhorar o atendimento presencial, a confeitaria mantém a produção, os pedidos podem ser retirados ou entregues por redes sociais e iFood.

Funcionamento : quarta-feira das 12h às 20h; quinta-feira e sexta-feira 10h30min às 20h30min; sábado das 8h30min às 20h; domingo 8h30min às 13h

: quarta-feira das 12h às 20h; quinta-feira e sexta-feira 10h30min às 20h30min; sábado das 8h30min às 20h; domingo 8h30min às 13h Onde : Av. Des. Moreira, 2940 (Dionísio Torres) - Espaço temporariamente fechado. Entrega e/ou retirada através do instagram e ifood

: Av. Des. Moreira, 2940 (Dionísio Torres) - Espaço temporariamente fechado. Entrega e/ou retirada através do instagram e ifood Mais informações: instagram @alefelixpatisserie



Antoinette Boutique de Doces

Inspirada na rainha francesa Marie Antoinette, a Antoinette Boutique de Doces foi fundada em 2014 por Renata Valentim, que trocou a carreira de bióloga pela confeitaria. Como a proprietária descreve, a confeitaria está sempre aprendendo, inovando, evoluindo e entregando aos clientes o melhor da confeitaria francesa, mas bem recheada de carinho brasileiro. O carro-chefe são os macarons artesanais, feitos com receita original à base de farinha de amêndoas e recheados com sabores que vão de pistache e limão siciliano a doce de leite e brigadeiro. A casa também monta torres personalizadas para eventos.

Funcionamento : terça-feira à sexta-feira das 10h às 19h; sábado das 10h às 18h

: terça-feira à sexta-feira das 10h às 19h; sábado das 10h às 18h Onde : R. José Vilar, 1625 (Meireles)

: R. José Vilar, 1625 (Meireles) Mais informações: @antoinetteboutiquedoces





Biscoitices

Mais uma opção é Biscoitices - Macarons em Fortaleza se destaca pela produção artesanal de macarons, vendidos a partir de R$ 7, além de uma variedade de doces como bolos, cupcakes e biscoitos. A confeitaria aposta em sabores clássicos e criações exclusivas e comemorativas.