Confira a agenda cultural desta sexta-feira, 15 de agosto (15/8)

Foto: Reprodução/Instagram LEGIÃO COVER (NATHÃ MARIANI)

Nesta sexta-feira, 15, Fortaleza recebe show em tributo à Legião Urbana, que promete fazer o público "viajar no tempo" com os sucessos que marcaram época no Brasil. A banda cover se apresenta sob o comando do intérprete Nathã Mariani, que trabalha há quase 20 anos nesta homenagem.

Quando : sexta-feira, 15, às 21 horas

: sexta-feira, 15, às 21 horas Onde : Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 Seis Bocas)

: Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 Seis Bocas) Quanto : a partir de R$ 90

: a partir de R$ 90 Vendas em Uhuul.com (assinantes do OP possuem desconto de 40% no ingresso de valor inteiro na bilheteria e no site com o cupom OPOVO40)



Sons e Sinais

O Hub Cultural Porto Dragão está com inscrições abertas para o Workshop de Tradução Musical em Libras, que acontece durante três dias a partir desta sexta-feira, 15. A cada encontro, serão desenvolvidos um tema diferente, são eles: "Ritmo e Corporeidade" (dia 1), "Tradução Musical" (dia 2) e "Produção Técnica para o Palco e Coordenação de Equipe" (dia 3).

Quando : sexta-feira a domingo, dias 15, 16 e 17 de agosto; das 9h às 17 horas.

: sexta-feira a domingo, dias 15, 16 e 17 de agosto; das 9h às 17 horas. Onde : Sala 08 do Hub Cultural Porto Dragão (Rua Bóris, 90 - Centro)

: Sala 08 do Hub Cultural Porto Dragão (Rua Bóris, 90 - Centro) Quanto : a partir de R$ 110 para surdos e R$ 150 para ouvintes

: a partir de R$ 110 para surdos e R$ 150 para ouvintes Vendas pelo Sympla.com.br





Grande Roda de Samba

O Moto Libre promove nesta sexta-feira, 15, uma versão estendida e com maior line-up da festa de roda de samba tradicional da casa de festa. Desta vez, o espaço recebe três atrações que se apresentam a partir das 21h30min: Belinho, Dipas, Marcelo Di Hollanda e Mateus Farias. Os shows são divididos em três blocos com DJs entre a música ao vivo.

Quando : sexta-feira, 15, a partir das 21 horas

: sexta-feira, 15, a partir das 21 horas Onde : Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

: Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema) Quanto : R$ 33, vendas pelo Sympla.com.br

: R$ 33, vendas pelo Sympla.com.br Mais informações: @motolibrebar



Homenagem

As artistas Fhátima Santos e Raara Rodrigues se reúnem nesta sexta-feira, 15, para homenagear Nana Caymmi, que faleceu em maio deste ano. Neste encontro de gerações, as duas cantam sucessos como "Só louco", de Dorival Caymmi; "De volta ao começo", de Gonzaguinha; "Medo de amar", de Vinicius de Moraes; "Cais", de Milton Nascimento.

Quando : sexta-feira, 15, às 20 horas

: sexta-feira, 15, às 20 horas Onde : Belch Bar (Rua Lívio Barreto, 541- Dionísio Torres)

: Belch Bar (Rua Lívio Barreto, 541- Dionísio Torres) Quanto : R$ 20 (couvert)

: R$ 20 (couvert) Mais informações: 85 999733054



Black Sabbath

A banda Trítono apresenta nesta sexta-feira, 25, no House Garden Pub, um tributo especial à obra do príncipe das trevas, o Black Sabbath. O repertório traz clássicos do grupo na Era Ozzy, além de clássicos de sua carreira solo.