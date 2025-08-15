Confira a agenda cultural desta sexta-feira, 15 de agosto (15/8)

Nesta sexta-feira, 15, Fortaleza recebe show em tributo à Legião Urbana, que promete fazer o público "viajar no tempo" com os sucessos que marcaram época no Brasil. A banda cover se apresenta sob o comando do intérprete Nathã Mariani, que trabalha há quase 20 anos nesta homenagem.
Sons e Sinais
O Hub Cultural Porto Dragão está com inscrições abertas para o Workshop de Tradução Musical em Libras, que acontece durante três dias a partir desta sexta-feira, 15. A cada encontro, serão desenvolvidos um tema diferente, são eles: "Ritmo e Corporeidade" (dia 1), "Tradução Musical" (dia 2) e "Produção Técnica para o Palco e Coordenação de Equipe" (dia 3).
Grande Roda de Samba
O Moto Libre promove nesta sexta-feira, 15, uma versão estendida e com maior line-up da festa de roda de samba tradicional da casa de festa. Desta vez, o espaço recebe três atrações que se apresentam a partir das 21h30min: Belinho, Dipas, Marcelo Di Hollanda e Mateus Farias. Os shows são divididos em três blocos com DJs entre a música ao vivo.
Homenagem
As artistas Fhátima Santos e Raara Rodrigues se reúnem nesta sexta-feira, 15, para homenagear Nana Caymmi, que faleceu em maio deste ano. Neste encontro de gerações, as duas cantam sucessos como "Só louco", de Dorival Caymmi; "De volta ao começo", de Gonzaguinha; "Medo de amar", de Vinicius de Moraes; "Cais", de Milton Nascimento.
Black Sabbath
A banda Trítono apresenta nesta sexta-feira, 25, no House Garden Pub, um tributo especial à obra do príncipe das trevas, o Black Sabbath. O repertório traz clássicos do grupo na Era Ozzy, além de clássicos de sua carreira solo.