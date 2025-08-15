Logo O POVO+
Confira a agenda cultural desta sexta-feira, 15 de agosto (15/8)
Confira a agenda cultural desta sexta-feira, 15 de agosto (15/8)

Confira a agenda cultural desta sexta-feira, 15 de agosto (15/8)
LEGIÃO COVER (NATHÃ MARIANI) (Foto: Reprodução/Instagram)
Foto: Reprodução/Instagram LEGIÃO COVER (NATHÃ MARIANI)

Nesta sexta-feira, 15, Fortaleza recebe show em tributo à Legião Urbana, que promete fazer o público "viajar no tempo" com os sucessos que marcaram época no Brasil. A banda cover se apresenta sob o comando do intérprete Nathã Mariani, que trabalha há quase 20 anos nesta homenagem.

  • Quando: sexta-feira, 15, às 21 horas
  • Onde: Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 Seis Bocas)
  • Quanto: a partir de R$ 90
  • Vendas em Uhuul.com (assinantes do OP possuem desconto de 40% no ingresso de valor inteiro na bilheteria e no site com o cupom OPOVO40)

Sons e Sinais

O Hub Cultural Porto Dragão está com inscrições abertas para o Workshop de Tradução Musical em Libras, que acontece durante três dias a partir desta sexta-feira, 15. A cada encontro, serão desenvolvidos um tema diferente, são eles: "Ritmo e Corporeidade" (dia 1), "Tradução Musical" (dia 2) e "Produção Técnica para o Palco e Coordenação de Equipe" (dia 3).

  • Quando: sexta-feira a domingo, dias 15, 16 e 17 de agosto; das 9h às 17 horas.
  • Onde: Sala 08 do Hub Cultural Porto Dragão (Rua Bóris, 90 - Centro)
  • Quanto: a partir de R$ 110 para surdos e R$ 150 para ouvintes
  • Vendas pelo Sympla.com.br

 

Batuque do Dipas
Batuque do Dipas

Grande Roda de Samba

O Moto Libre promove nesta sexta-feira, 15, uma versão estendida e com maior line-up da festa de roda de samba tradicional da casa de festa. Desta vez, o espaço recebe três atrações que se apresentam a partir das 21h30min: Belinho, Dipas, Marcelo Di Hollanda e Mateus Farias. Os shows são divididos em três blocos com DJs entre a música ao vivo.

  • Quando: sexta-feira, 15, a partir das 21 horas
  • Onde: Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 33, vendas pelo Sympla.com.br
  • Mais informações: @motolibrebar 
A cantora Nana Caymmi faleceu nesta quinta, 1º, deixando um legado que vai da MPB ao bolero, e uma personalidade intensa na vida e na canção
Homenagem

As artistas Fhátima Santos e Raara Rodrigues se reúnem nesta sexta-feira, 15, para homenagear Nana Caymmi, que faleceu em maio deste ano. Neste encontro de gerações, as duas cantam sucessos como "Só louco", de Dorival Caymmi; "De volta ao começo", de Gonzaguinha; "Medo de amar", de Vinicius de Moraes; "Cais", de Milton Nascimento.

  • Quando: sexta-feira, 15, às 20 horas
  • Onde: Belch Bar (Rua Lívio Barreto, 541- Dionísio Torres)
  • Quanto: R$ 20 (couvert)
  • Mais informações: 85 999733054

Black Sabbath

A banda Trítono apresenta nesta sexta-feira, 25, no House Garden Pub, um tributo especial à obra do príncipe das trevas, o Black Sabbath. O repertório traz clássicos do grupo na Era Ozzy, além de clássicos de sua carreira solo.

  • Quando: sexta-feira, 15, às 22 horas
  • Onde: House Garden Pub (Rua Doutor José Lino, 126 - Varjota)
  • Quanto: R$ 30, vendas em Sympla.com.br
  • Mais informações: @housegardenpub
