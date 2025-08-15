Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 15 de agosto

21/03 a 20/04
Os encontros tensos da Lua Minguante com Sol e Mercúrio mostram a importância de rever sua relação com os aspectos práticos e financeiros da vida, cortando excessos e fazendo bom uso dos recursos. Mudanças na rotina serão essenciais, por isso, faça acordos com quem convive.
21/04 a 20/05
A Lua Minguante passa por seu signo, favorecendo o autocuidado e pedindo reflexão sobre os efeitos dos desafios em sua vida, com foco em melhorar o que for possível. Priorize seus laços familiares, mantendo conversas abertas e significativas.
21/05 a 20/06
A Lua Minguante transita pelo setor de crise, pedindo recolhimento para que seus pensamentos se organizem sem distrações e você consiga refletir com clareza sobre como lidar com os obstáculos. É o momento de rever suas metas de curto prazo e como pretende alcançá-las.
21/06 a 22/07
A Lua Minguante no setor das amizades e em tensão com Sol e Mercúrio, revela desafios para alinhar suas necessidades às dinâmicas dos grupos que fazem parte da sua vida. Use este momento para repensar sua forma de se relacionar com o coletivo, buscando manter o equilíbrio.
23/07 a 22/08
É um bom dia para revisar sua trajetória profissional, percebendo o que pode ser ajustado e o que precisa de novas estratégias para que seus objetivos avancem. Vale também corrigir problemas na gestão prática da rotina, buscando mais organização.
23/08 a 22/09
A Lua Minguante na área espiritual favorece reflexões que fortalecem o autoconhecimento e ajudam você a se desapegar de ideias idealizadas que não se sustentam na realidade. Observe os fatos com cuidado e evite alimentar frustrações.
23/09 a 22/10
A Lua Minguante passa pelo setor íntimo e reforça a necessidade de momentos de introspecção. Um convite para avaliar seus progressos e aprendizados, com foco no que pode ser aprimorado. Aproveite também para revisar seus hábitos financeiros, evitando possíveis exageros.
23/10 a 21/11
A Lua Minguante inspira uma reflexão profunda sobre a qualidade dos seus vínculos e como aprimorar suas interações cotidianas. Prefira agir com mais discrição e diplomacia, especialmente no convívio com grupos.
22/11 a 21/12
Com a Lua Minguante no setor do cotidiano, vale rever seus hábitos para perceber o que precisa ser deixado de lado e o que merece mais atenção no dia a dia. Aproveita para entender melhor sua relação com colegas de trabalho, que pode estar mais sensível nesta fase.
22/12 a 20/01
A Lua Minguante em tensão com Sol e Mercúrio no setor social sugere um momento de recolhimento, ideal para repensar suas relações em rede e no seu círculo de amizades. Como os contatos podem se mostrar conflituosos nesta fase, reflita sobre a qualidade dessas conexões e sobre o que você compartilha.
21/01 a 18/02
A Lua Minguante no setor familiar estimula revisões sobre sua vida privada. Aproveite para repensar sua conexão com o lar, resolver desafios domésticos e aprimorar a convivência. Este é um período de transformação a ser valorizado.
19/02 a 20/03
A Lua Minguante no setor das ideias reforça a importância da introspecção como um caminho para o amadurecimento e para aprimorar seus projetos pessoais. Com Sol e Mercúrio em tensão, revise seus hábitos cotidianos e redefina os limites de quem participa da sua vida privada.
O ANJO
Espírito de verdade, inteligência, prudência, gratidão e magnanimidade, serviçal e bondoso. Protege contra as armas e os animais ferozes. Dá felicidade nas empresas. O gênio contrário produz hipocrisia, ingratidão e deslealdade. Domina hipocrisia, ingratidão, perjúrio, mentira e rituais eróticos. A pessoa sob a ação deste anjo contrário culpa o destino por tudo de ruim que acontece e passa responsabilidades para os outros.
O SANTO
A solenidade da assunção da Virgem Maria é celebrada desde o século V, com o significado de "Nascimento para o Céu", ou, segundo a tradição bizantina, de "Dormição". Em Roma, essa festa era celebrada desde meados do século VII, mas foi preciso esperar até 1° de novembro de 1950, quando Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Maria. No credo apostólico, professamos a nossa fé na "ressurreição da carne" e na "vida eterna", fim e sentido último do caminho da vida terrena. Esta promessa de fé cumpriu-se em Maria, sinal de "consolo e esperança" (Prefácio). Trata-se de um privilégio, por ser ligado ao fato de ser mãe de Jesus: visto que a morte e a corrupção do corpo humano são consequências do pecado, não era oportuno que a Virgem Maria - isenta de pecado - fosse implicada nesta lei humana.