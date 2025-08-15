Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 15 de agosto

Áries 21/03 a 20/04 Os encontros tensos da Lua Minguante com Sol e Mercúrio mostram a importância de rever sua relação com os aspectos práticos e financeiros da vida, cortando excessos e fazendo bom uso dos recursos. Mudanças na rotina serão essenciais, por isso, faça acordos com quem convive.

Touro 21/04 a 20/05 A Lua Minguante passa por seu signo, favorecendo o autocuidado e pedindo reflexão sobre os efeitos dos desafios em sua vida, com foco em melhorar o que for possível. Priorize seus laços familiares, mantendo conversas abertas e significativas.

Gêmeos 21/05 a 20/06 A Lua Minguante transita pelo setor de crise, pedindo recolhimento para que seus pensamentos se organizem sem distrações e você consiga refletir com clareza sobre como lidar com os obstáculos. É o momento de rever suas metas de curto prazo e como pretende alcançá-las.

Câncer 21/06 a 22/07 A Lua Minguante no setor das amizades e em tensão com Sol e Mercúrio, revela desafios para alinhar suas necessidades às dinâmicas dos grupos que fazem parte da sua vida. Use este momento para repensar sua forma de se relacionar com o coletivo, buscando manter o equilíbrio.

Leão 23/07 a 22/08 É um bom dia para revisar sua trajetória profissional, percebendo o que pode ser ajustado e o que precisa de novas estratégias para que seus objetivos avancem. Vale também corrigir problemas na gestão prática da rotina, buscando mais organização.

Virgem 23/08 a 22/09 A Lua Minguante na área espiritual favorece reflexões que fortalecem o autoconhecimento e ajudam você a se desapegar de ideias idealizadas que não se sustentam na realidade. Observe os fatos com cuidado e evite alimentar frustrações.

Libra 23/09 a 22/10 A Lua Minguante passa pelo setor íntimo e reforça a necessidade de momentos de introspecção. Um convite para avaliar seus progressos e aprendizados, com foco no que pode ser aprimorado. Aproveite também para revisar seus hábitos financeiros, evitando possíveis exageros.

Escorpião 23/10 a 21/11 A Lua Minguante inspira uma reflexão profunda sobre a qualidade dos seus vínculos e como aprimorar suas interações cotidianas. Prefira agir com mais discrição e diplomacia, especialmente no convívio com grupos.

Sagitário 22/11 a 21/12 Com a Lua Minguante no setor do cotidiano, vale rever seus hábitos para perceber o que precisa ser deixado de lado e o que merece mais atenção no dia a dia. Aproveita para entender melhor sua relação com colegas de trabalho, que pode estar mais sensível nesta fase.

Capricórnio 22/12 a 20/01 A Lua Minguante em tensão com Sol e Mercúrio no setor social sugere um momento de recolhimento, ideal para repensar suas relações em rede e no seu círculo de amizades. Como os contatos podem se mostrar conflituosos nesta fase, reflita sobre a qualidade dessas conexões e sobre o que você compartilha.

Aquário 21/01 a 18/02 A Lua Minguante no setor familiar estimula revisões sobre sua vida privada. Aproveite para repensar sua conexão com o lar, resolver desafios domésticos e aprimorar a convivência. Este é um período de transformação a ser valorizado.