Gravurista cearense leva obras para expor em duas mostras na Europa

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 13-08-2025: Na foto, o artista visual, Silvano Tomaz, no ateliê de gravura da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu.

O cearense Silvano Tomaz vem ganhando destaque no cenário internacional. Com mais de 150 exposições realizadas, entre coletivas e individuais, ele foi selecionado para dois eventos: a 23ª Bienal Internacional de Gravura de Varna, na Bulgária, e a 12ª Triennale Mondiale de l'Estampe, na França.

A Bienal de Varna, iniciada em 14 de agosto e encerrando dia 30 de setembro, reúne artistas de diversas partes do mundo, com foco nas artes gráficas. Já a Trienal, marcada para 27 de setembro, é mais uma oportunidade para Silvano apresentar seu trabalho fora do País.

Nas mostras, o artista visual leva a gravura — área central de sua pesquisa — utilizando xilogravura e gravura em metal. Em Varna, exibe "Promessa Paga III" e "Promessa Paga IV", realizadas com água-forte e água-tinta. Na Trienal de Chamalières, apresenta a xilogravura "Promessa Paga II", parte da série "Ex-Votos". As obras integram sua pesquisa de mestrado, baseada nos ex-votos de Canindé.

Silvano destaca que seu processo criativo resulta do diálogo entre técnica e conceito. Na gravura em metal utiliza chapas de cobre ou zinco, criando imagens a partir de incisões precisas. Após a gravação, a matriz é entintada e impressa no papel com o uso de uma prensa.

Já na xilogravura, a imagem é esculpida em madeira, e apenas as partes em relevo recebem tinta. Segundo o artista, cada etapa é uma descoberta, com resultados imprevisíveis.

A gravura, seja em metal ou em madeira, é, segundo ele, uma linguagem viva, em que cada impressão representa uma nova interpretação do processo. Silvano espera que suas obras despertem mais do que apreciação estética: provoquem contemplação, questionamentos e conexões com o que muitas vezes é invisível ou esquecido.

Arte, ensino e intercâmbio cultural

Embora não esteja presente fisicamente na Bienal de Varna, o artista foi convidado a ministrar um curso de xilogravura durante a Trienal na França. Ele aguarda apoio do Governo do Ceará para viabilizar a viagem, com o objetivo de unir arte e educação. "Compartilhar meu processo com outros artistas e com o público é algo que valorizo muito. A troca é sempre enriquecedora e fortalece o intercâmbio cultural", afirma.

Sua participação nos eventos é fruto de anos de pesquisa e dedicação, além de refletir o crescente reconhecimento da arte cearense no exterior. Para ele, a produção artística do Ceará se destaca pela originalidade e pela abordagem de questões sociais e culturais locais, inserindo-se cada vez mais no circuito internacional. "A arte cearense está ganhando visibilidade. Isso fortalece nossa cena e mostra o potencial criativo do Estado", declara.

Silvano também relata os desafios enfrentados para enviar suas obras ao exterior, como a logística de embalagem e os trâmites alfandegários, que exigem planejamento e paciência. "Esses desafios fazem parte do caminho. Cada etapa vencida reforça o valor da persistência e do compromisso com a arte", comenta.

Além de artista, ele é professor de artes na rede pública do Ceará. Para Silvano, a sala de aula é um espaço de aprendizado mútuo que influencia diretamente sua produção artística. "Ensinar me faz refletir sobre minha prática. É um processo de troca constante que me alimenta criativamente", afirma o professor.

Com mais de duas décadas de carreira, ele comemora marcos como as exposições "Identidade aos 20" (2017) e "Panorâmica Gráfica" (2019), que celebraram sua trajetória e o fortalecimento da gravura no Ceará.

Olhando para o futuro, vê a arte como um processo em constante movimento. "Minha trajetória continuará ligada ao ensino e à pesquisa. Busco novas formas de expressão e sigo aberto a trocas, que sempre me inspiram", prevê.

Ele também planeja projetos imersivos que integrem arte, território e comunidade, promovendo experiências coletivas e transformadoras. Aos jovens artistas que sonham com uma carreira internacional, deixa um conselho direto: "Acredite na sua linguagem, mantenha uma produção consistente e seja autêntico. O reconhecimento vem com o tempo, mas a autenticidade é o que faz sua arte ser notada".





23ª Bienal Internacional de Gravura de Varna

Quando: em cartaz até 30 de setembro

em cartaz até 30 de setembro Onde: Galeria de Arte Gráfica de Varna (Rua Liuben Karavelov, 9002, Varna-Bulgária)

Galeria de Arte Gráfica de Varna (Rua Liuben Karavelov, 9002, Varna-Bulgária) Mais informações: www.printbiennial.com

12ª Trienal Mundial de Impressões de Chamalières

Quando: abertura sábado 27 de setembro, exposição segue em cartaz até 9 de novembro

abertura sábado 27 de setembro, exposição segue em cartaz até 9 de novembro Onde: 19 avenue des Thermes, 63400 - Chamalières, França

19 avenue des Thermes, 63400 - Chamalières, França Mais informações: www.mondialestampe.com

