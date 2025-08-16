Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 16 de agosto

21/03 a 20/04
A Lua Minguante na área material melhora sua visão sobre as finanças, ajudando você a aprimorar sua capacidade de gestão e a reduzir gastos desnecessários. Lua e Urano no campo da comunicação deixam sua mente mais curiosa e criativa, motivando o compartilhamento de ideias.
21/04 a 20/05
A Lua Minguante em seu signo traz reflexões profundas que ajudam você a fechar ciclos e se preparar para mudanças, exigindo mais discrição. A conexão entre Lua e Urano no setor material inspira novas formas de organizar suas obrigações cotidianas.
21/05 a 20/06
O processo de autoconhecimento promovido pela Lua Minguante na área de crise ajuda a enfrentar os desafios com mais análise e a encontrar soluções. Este é um bom momento para se abrir à renovação pessoal, já que Lua e Urano se encontram em seu signo.
21/06 a 22/07
A Lua Minguante inspira uma revisão profunda sobre suas interações sociais, aprimorando sua habilidade de se relacionar. Ao mesmo tempo, a conexão entre Lua e Urano na área de crise estimula seu raciocínio estratégico, dando ferramentas para transformar obstáculos em oportunidades de crescimento.
23/07 a 22/08
A fase é ideal para revisar seu desempenho profissional, com a Lua Minguante no setor do trabalho, identificando ajustes para prevenir desgastes futuro, devido à tensão com o Sol. O convívio social estimula boas ideias, fortalecendo trocas construtivas.
23/08 a 22/09
A Lua Minguante na área espiritual estimula você a buscar sentido nas experiências, gerando autoconhecimento. A tensão com o Sol, no entanto, é um alerta para não se prender aos desafios. O momento pede que você amplie seus horizontes profissionais.
23/09 a 22/10
A Lua Minguante no íntimo facilita um processo de renovação interior, pedindo recolhimento e discrição frente à tensão com o Sol. Aproveite para explorar novas perspectivas e questionar ideias que já não fazem mais sentido.
23/10 a 21/11
A Lua Minguante convida você a repensar o que precisa ser ajustado nas parcerias, principalmente diante de tensões que pedem equilíbrio. Buscar soluções fora do padrão pode ser o caminho para superar os desafios.
22/11 a 21/12
É tempo de rever hábitos e rotinas que afetam sua saúde, a fim de reduzir tensões e eliminar práticas prejudiciais. Parcerias criativas tendem a florescer, já que Lua e Urano se encontram na área dos relacionamentos.
22/12 a 20/01
A Lua Minguante em tensão com o Sol favorece um período de menos exposição, ideal para filtrar conexões e priorizar interações significativas. Aproveite para melhorar seus hábitos cotidianos, cultivando flexibilidade para se ajustar a novas dinâmicas.
21/01 a 18/02
A Lua Minguante na área familiar traz reflexões sobre a vida privada e os desafios recentes, exigindo mais discrição para não comprometer suas relações. Procure atividades fora da rotina, pois Lua e Urano se encontram na casa dos prazeres.
19/02 a 20/03
A Lua Minguante em tensão com o Sol cria o cenário ideal para reavaliar sua rotina e corrigir falha. O dia favorece ações que renovem a vida doméstica, com foco em atitudes criativas e práticas no cotidiano.
O ANJO
Protege nas viagens terrestres e marítimas. A sua influência produz caráter industrioso, empreendedor, amante de viagem; auxilia a vencer as dificuldades e dá bom sucesso nas empresas. Também influi sobre as descobertas perigosas ou nocivas à sociedade e põe obstáculos nas empresas. Influencia as descobertas perigosas para a sociedade, a má educação, a passividade quanto à violência, o sadismo e a perversão sexual.
O SANTO
Nasceu por volta de 969 na região da Panônia, atual Hungria. Filho primogênito do duque Gesa com uma princesa cristã, foi criado no seguimento de Cristo. Em 997, tornou-se rei após a morte do pai, que sonhava em unir seu povo em uma única nação cristã. Estêvão unificou 39 tribos, fundando o povo húngaro e consolidou o cristianismo como única religião deste povo. Criou dez dioceses, cuidou da fundação e da consolidação de muitas abadias, inspirando-se na reforma de Cluny. Fundou hospitais, asilos e creches para a população pobre, atendendo, especialmente, os abandonados e marginalizados. Soube consolidar as relações com os países vizinhos, mesmo mantendo vínculos com o imperador de Bizâncio, adquirindo também o dom da sabedoria. Rei Estêvão I faleceu em 1038.