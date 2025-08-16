Logo O POVO+
Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 16 de agosto
Vida & Arte

Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 16 de agosto

Áries

21/03 a 20/04

A Lua Minguante na área material melhora sua visão sobre as finanças, ajudando você a aprimorar sua capacidade de gestão e a reduzir gastos desnecessários. Lua e Urano no campo da comunicação deixam sua mente mais curiosa e criativa, motivando o compartilhamento de ideias.

Touro

21/04 a 20/05

A Lua Minguante em seu signo traz reflexões profundas que ajudam você a fechar ciclos e se preparar para mudanças, exigindo mais discrição. A conexão entre Lua e Urano no setor material inspira novas formas de organizar suas obrigações cotidianas.

Gêmeos

21/05 a 20/06

O processo de autoconhecimento promovido pela Lua Minguante na área de crise ajuda a enfrentar os desafios com mais análise e a encontrar soluções. Este é um bom momento para se abrir à renovação pessoal, já que Lua e Urano se encontram em seu signo.

Câncer

21/06 a 22/07

A Lua Minguante inspira uma revisão profunda sobre suas interações sociais, aprimorando sua habilidade de se relacionar. Ao mesmo tempo, a conexão entre Lua e Urano na área de crise estimula seu raciocínio estratégico, dando ferramentas para transformar obstáculos em oportunidades de crescimento.

Leão

23/07 a 22/08

A fase é ideal para revisar seu desempenho profissional, com a Lua Minguante no setor do trabalho, identificando ajustes para prevenir desgastes futuro, devido à tensão com o Sol. O convívio social estimula boas ideias, fortalecendo trocas construtivas.

Virgem

23/08 a 22/09

A Lua Minguante na área espiritual estimula você a buscar sentido nas experiências, gerando autoconhecimento. A tensão com o Sol, no entanto, é um alerta para não se prender aos desafios. O momento pede que você amplie seus horizontes profissionais.

Libra

23/09 a 22/10

A Lua Minguante no íntimo facilita um processo de renovação interior, pedindo recolhimento e discrição frente à tensão com o Sol. Aproveite para explorar novas perspectivas e questionar ideias que já não fazem mais sentido.

Escorpião

23/10 a 21/11

A Lua Minguante convida você a repensar o que precisa ser ajustado nas parcerias, principalmente diante de tensões que pedem equilíbrio. Buscar soluções fora do padrão pode ser o caminho para superar os desafios.

Sagitário

22/11 a 21/12

É tempo de rever hábitos e rotinas que afetam sua saúde, a fim de reduzir tensões e eliminar práticas prejudiciais. Parcerias criativas tendem a florescer, já que Lua e Urano se encontram na área dos relacionamentos.

Capricórnio

22/12 a 20/01

A Lua Minguante em tensão com o Sol favorece um período de menos exposição, ideal para filtrar conexões e priorizar interações significativas. Aproveite para melhorar seus hábitos cotidianos, cultivando flexibilidade para se ajustar a novas dinâmicas.

Aquário

21/01 a 18/02

A Lua Minguante na área familiar traz reflexões sobre a vida privada e os desafios recentes, exigindo mais discrição para não comprometer suas relações. Procure atividades fora da rotina, pois Lua e Urano se encontram na casa dos prazeres.

Peixes

19/02 a 20/03

A Lua Minguante em tensão com o Sol cria o cenário ideal para reavaliar sua rotina e corrigir falha. O dia favorece ações que renovem a vida doméstica, com foco em atitudes criativas e práticas no cotidiano.

O ANJO

Elemiah

Protege nas viagens terrestres e marítimas. A sua influência produz caráter industrioso, empreendedor, amante de viagem; auxilia a vencer as dificuldades e dá bom sucesso nas empresas. Também influi sobre as descobertas perigosas ou nocivas à sociedade e põe obstáculos nas empresas. Influencia as descobertas perigosas para a sociedade, a má educação, a passividade quanto à violência, o sadismo e a perversão sexual.

O SANTO

Santo Estêvão Da Hungria

Nasceu por volta de 969 na região da Panônia, atual Hungria. Filho primogênito do duque Gesa com uma princesa cristã, foi criado no seguimento de Cristo. Em 997, tornou-se rei após a morte do pai, que sonhava em unir seu povo em uma única nação cristã. Estêvão unificou 39 tribos, fundando o povo húngaro e consolidou o cristianismo como única religião deste povo. Criou dez dioceses, cuidou da fundação e da consolidação de muitas abadias, inspirando-se na reforma de Cluny. Fundou hospitais, asilos e creches para a população pobre, atendendo, especialmente, os abandonados e marginalizados. Soube consolidar as relações com os países vizinhos, mesmo mantendo vínculos com o imperador de Bizâncio, adquirindo também o dom da sabedoria. Rei Estêvão I faleceu em 1038.

 

