Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 16 de agosto (16/08)

Foto: Ghandi Guimarães/ divulgação Forcaos realiza edição no Centro de Treinamento do Pici

O ForCaos 2025 segue no sábado, 16, com edição no Centro de Treinamento do Pici. O evento celebra 10 anos da Escolinha de BMX do Pici e os 25 anos da banda Thrunda. Uma das ações é a apresentação da banda Thrunda, com repertório que passa pela discografia do grupo e músicas inéditas. A formação atual conta com Rodrigo Monte (vocal e baixo), Otávio Medeiros (guitarra) e Dhouglas do Vale (bateria).

Quando: sábado, 16, às 17 horas

sábado, 16, às 17 horas Onde: Centro de Treinamento do Pici (rua Franco Rocha, 451 - Henhrique Jorge)

Centro de Treinamento do Pici (rua Franco Rocha, 451 - Henhrique Jorge) Gratuito





K-pop 4ever

Fãs de K-pop podem aproveitar um mês temático no Terrazo Shopping, no Eusébio. Os sábados de agosto serão voltados ao gênero com oficinas e atividades para todas as idades. Neste sábado, 16, destaque para a Gincana K-pop, com brincadeiras inspiradas em doramas, quiz e oficina de scrapbook.

Quando: sábado, 16, a partir das 16 horas

sábado, 16, a partir das 16 horas Onde: Terrazo Shopping (av. dos Jardins, 864 - Coaçu - Eusébio)

Terrazo Shopping (av. dos Jardins, 864 - Coaçu - Eusébio) Gratuito

Mais infos: @terrazoshopping

Sambaile

A Estação das Artes recebe o Sambaile Festival. O evento começa com apresentação da DJ Jéssica Sales, às 16 horas. Em seguida, é a vez da roda de samba do grupo Melanina com o Samba Kanjerê. A proposta é celebrar as múltiplas vertentes do gênero. A noite segue com apresentações de nomes como Vanessa A Cantora, DJ Negona e Afreekassia.

Quando: sábado, 16, a partir das 16 horas

sábado, 16, a partir das 16 horas Onde: rua Dr. João Moreira, 540 - Centro

rua Dr. João Moreira, 540 - Centro Gratuito





Teatro

O Theatro José de Alencar recebe o espetáculo "Terra de quem rói". A peça infantil acompanha três ratinhos que despertam consciência crítica a partir da fome. Eles iniciam uma revolução e convidam o público a refletir sobre desigualdade. A montagem une palhaçaria clássica, dança, música e mágica. Com interpretação em Libras.

Quando: sábado, 16, às 17 horas

sábado, 16, às 17 horas Onde: rua Liberato Barroso, 525 - Centro

rua Liberato Barroso, 525 - Centro Quanto: R$20 (meia) e R$40 (inteira); vendas no Sympla

Festival

O evento Lollapali$o retoma as atividades em Fortaleza em edição que acontece nos dias 16 e 23 de agosto. O projeto é um festival de banda coverse será realizado no Espaço Live. A edição de 2025 apresenta tributos a Cazuza, Guns'n'Roses, Legião Urbana, Raul Seixas, Capital Inicial, entre outros.

Quando: sábado, 16, às 16 horas



sábado, 16, às 16 horas Onde: Espaço Live (rua Professora Raimunda Adélia, 115 - Antônio Bezerra)



Espaço Live (rua Professora Raimunda Adélia, 115 - Antônio Bezerra) Gratuito

