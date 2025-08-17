Logo O POVO+
Yoga na duna
Yoga na duna

FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-12-2024: Projeto de revitalização do piso de madeira do Complexo da Sabiaguaba. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) (Foto: FERNANDA BARROS)
Para unir prática de exercícios e conexão com a natureza, acontece neste domingo, 17, uma aula em grupo de Hatha Yoga próximo ao Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba. Os participantes devem levar tapete ou toalha, protetor solar e água. É recomendado o uso de roupas confortáveis.

Quando: domingo, 17, das 16h30min às 17h30min

Onde: rua Sabiaguaba, 832 - Sabiaguaba

Quanto: R$ 35; vendas no Sympla

Patati Patatá

Segue no estacionamento do Shopping Parangaba neste domingo, 17, o "Patati Patatá Circo Show". O espetáculo, liderado pela dupla de palhaços que conquistou o Brasil, une apresentações musicais, show de humor e performances circenses.

Quando: sexta-feira a domingo e feriados; horários diversos; visitação até setembro

Onde: estacionamento do Shopping Parangaba (rua Germano Franck, 300 - Parangaba)

Quanto: a partir de R$ 30; vendas no Sympla e bilheteria presencial

O Mar me Contou

A Biblioteca Estadual do Ceará (Bece) neste domingo, 17, uma sessão de contação de histórias comandada por Lia Braga. A afronarração "Histórias que o Mar me Contou" explora as águas encantadas de Iemanjá, a orixá e deusa negra da natureza, que ensina respeito, cuidado e preservação.

Quando: domingo, 17, às 10 horas

Onde: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (av. Pres. Castelo Branco, 255, Centro)

Gratuito

Desfazendo ideias

O humorista carioca Felipe Ferreira se apresenta neste domingo, 17, no Teatro Brasil Tropical. Nascido na Zona Norte, o jovem comediante brinca com problemas relacionados a própria vivência, como "duras" da polícia, barricadas, enchentes e perrengues com transporte público.

Quando: domingo, 17, às 19 horas

Onde: Teatro Brasil Tropical (av. da Abolição, 2323 - Meireles)

Quanto: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira); vendas no Sympla

Bob Esponja

Segue disponível no Shopping Iguatemi Bosque a exposição "Bob Esponja - A Experiência". O local reconstitui a Fenda do Biquíni e conta com cenários interativos.

Quando: segunda-feira a sexta-feira, das 14h às 22 horas; sábados, das 10h às 22 horas; e domingos, das 12h às 21 horas

Onde: Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Quanto: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira), vendas no Sympla

