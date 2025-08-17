Yoga na duna

Para unir prática de exercícios e conexão com a natureza, acontece neste domingo, 17, uma aula em grupo de Hatha Yoga próximo ao Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba. Os participantes devem levar tapete ou toalha, protetor solar e água. É recomendado o uso de roupas confortáveis.
Quando: domingo, 17, das 16h30min às 17h30min
Onde: rua Sabiaguaba, 832 - Sabiaguaba
Quanto: R$ 35; vendas no Sympla
Patati Patatá
Segue no estacionamento do Shopping Parangaba neste domingo, 17, o "Patati Patatá Circo Show". O espetáculo, liderado pela dupla de palhaços que conquistou o Brasil, une apresentações musicais, show de humor e performances circenses.
Quando: sexta-feira a domingo e feriados; horários diversos; visitação até setembro
Onde: estacionamento do Shopping Parangaba (rua Germano Franck, 300 - Parangaba)
Quanto: a partir de R$ 30; vendas no Sympla e bilheteria presencial
O Mar me Contou
A Biblioteca Estadual do Ceará (Bece) neste domingo, 17, uma sessão de contação de histórias comandada por Lia Braga. A afronarração "Histórias que o Mar me Contou" explora as águas encantadas de Iemanjá, a orixá e deusa negra da natureza, que ensina respeito, cuidado e preservação.
Quando: domingo, 17, às 10 horas
Onde: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (av. Pres. Castelo Branco, 255, Centro)
Gratuito
Desfazendo ideias
O humorista carioca Felipe Ferreira se apresenta neste domingo, 17, no Teatro Brasil Tropical. Nascido na Zona Norte, o jovem comediante brinca com problemas relacionados a própria vivência, como "duras" da polícia, barricadas, enchentes e perrengues com transporte público.
Quando: domingo, 17, às 19 horas
Onde: Teatro Brasil Tropical (av. da Abolição, 2323 - Meireles)
Quanto: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira); vendas no Sympla
Bob Esponja
Segue disponível no Shopping Iguatemi Bosque a exposição "Bob Esponja - A Experiência". O local reconstitui a Fenda do Biquíni e conta com cenários interativos.
Quando: segunda-feira a sexta-feira, das 14h às 22 horas; sábados, das 10h às 22 horas; e domingos, das 12h às 21 horas
Onde: Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)
Quanto: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira), vendas no Sympla