Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 18 de agosto

21/03 a 20/04
O céu da semana sugere rotinas mais dinâmicas e motivadoras com o Sol no setor do cotidiano, abrindo espaço para hábitos saudáveis que beneficiem corpo, mente e espírito. Demonstre abertura com quem convive e fortaleça os laços de forma sincera e construtiva.
21/04 a 20/05
O céu da semana realça seu lado leve e sociável com o Sol no setor das amizades, favorecendo a interação e a troca de experiências. O apoio mútuo tanto prático quanto emocional, tende a crescer. Aproveite também para celebrar os bons momentos em grupo.
21/05 a 20/06
O céu da semana ativa seu lado acolhedor e protetor, pois o Sol ilumina o setor familiar, aproximando as relações e fortalecendo o afeto. Aproveite essa energia para revitalizar suas relações, transformando o lar em um espaço funcional e prazeroso.
21/06 a 22/07
O céu da semana expande suas ideias com o Sol no setor comunicativo, favorecendo planos e conversas que impulsionam suas metas. Trocas e contatos tendem a ser produtivos. Ao superar inseguranças, você ganha mais confiança para se expressar.
23/07 a 22/08
O céu da semana reforça sua disposição e praticidade com o Sol no setor material, ajudando a organizar pendências e movimentar recursos. Planejar e executar tarefas em conjunto fortalece vínculos e amplia resultados.
23/08 a 22/09
O céu da semana fortalece sua segurança interior, pois o Sol ingressa em seu signo, você ganha clareza e força para alcançar seus objetivos. Aproveite essa energia para abraçar novas possibilidades profissionais.
23/09 a 22/10
O céu da semana favorece reflexões que ampliam seu autoconhecimento, identificando padrões que não fazem mais sentido. É tempo de reconhecer o que precisa ser transformado e se abrir às mudanças.
23/10 a 21/11
O céu da semana estimula seu espírito de união e colaboração, favorecendo encontros e atividades em grupo. Os laços afetivos se fortalecem com vivências significativas e trocas mais profundas.
22/11 a 21/12
O céu da semana destaca a presença do Sol no setor profissional, eleva sua disposição para assumir responsabilidades e buscar crescimento. Seus objetivos ficam mais claros e impulsionam novas oportunidades. As parcerias se fortalecem à medida que você investe energia em suas verdadeiras vocações.
22/12 a 20/01
O céu da semana é marcado pela entrada do Sol no setor espiritual, reforçando sua fé e seus valores, além de incentivar o autoconhecimento. Cuidados com o dia a dia ganham relevância, favorecendo ajustes na rotina e hábitos que elevem sua qualidade de vida.
21/01 a 18/02
O céu da semana incentiva atenção à vida íntima, priorizando momentos de autocuidado e escolhas que tragam prazer e bem-estar. Relações de confiança se tornam mais sólidas e ajudam a fortalecer sua autoestima. Este é um período propício para valorizar vínculos e investir no que realmente traz equilíbrio.
19/02 a 20/03
O céu da semana favorece interações construtivas no campo das relações, abrindo espaço para alinhar interesses e fortalecer a confiança. As trocas afetivas se mostram mais harmoniosas. O convívio íntimo proporciona apoio e acolhimento, reforçando a importância de laços que tragam tranquilidade emocional.
O ANJO
Domina amor, fama, ciências, artes e fortuna. Faz procurar estas coisas, dando altas aspirações e o talento necessário para chegar à celebridade. O gênio contrário provoca ambição e orgulho e leva pessoas a procurarem fortuna ilicitamente. Domina a prostituição, a fraude, o plágio, a extorsão e o excesso de ambição. A pessoa sob a influência deste anjo contrário será conhecida como ambiciosa, perigosa, sem equilíbrio e que nada realizou.
O SANTO
De família plebeia e pagã, nasceu em meados do século III, provavelmente no Golfo da Nicomédia (hoje, Turquia). Segundo santo Ambrósio, Helena era estalajadeira encarregada dos estábulos. A modéstia e delicadeza de Helena levaram o oficial Constâncio Cloro a apaixonar-se. No ano 280, ela deu à luz ao filho Constantino, que recebeu o título de César, mas seus pais tiveram que se divorciar porque a lei romana não reconhecia o casamento entre nobres e plebeus. Com a morte de Constâncio em 306, Constantino mandou buscar a mãe para junto de si na Corte. Dizem que Helena participava das celebrações religiosas usando roupas modestas, para se confundir com a multidão, e convidava os famintos para almoçar, servindo-os pessoalmente. Helena morreu em 329, aos 80 anos.