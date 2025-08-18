Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 18 de agosto (18/08)

Logo O POVO+
Projeto apresenta músicas da banda Pearl Jam com arranjo de orquestra (Foto: Kena Betancur/AFP)
Estão disponíveis os ingressos para apresentação do Pearl Jam Symphonic em Fortaleza. O evento acontece no dia 6 de setembro, no Teatro RioMar Fortaleza. O projeto, comandando pela banda Black Circle, executa clássicos do Pearl Jam com arranjo de orquestra em duas horas de show.

  • Quando: sábado, 6 de setembro, às 20 horas
  • Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
  • Quanto: a partir de R$ 96; vendas no Sympla

 

No Meireles, o Giz Cozinha Boêmia é opção para aproveitar a noite de segunda-feira em Fortaleza
Sarau do Giz

Toda segunda-feira acontece o tradicional "Sarau do Giz", no Giz Cozinha Boêmia. O momento conta com roda de choro com improviso e reúne músicos. O público também pode aproveitar o cardápio do local, que tem happy hour das 17 até às 20 horas. Entre as opções do cardápio, estão petiscos como Polvo Grelhado (R$ 72) e Porco em Tiras (R$ 39).

  • Quando: segunda-feira, 18, a partir das 19 horas
  • Onde: Giz Cozinha Boêmia (rua Professor Dias da Rocha, 579 - Meireles)
  • Mais informações: linktr.ee/gizcozinhaboemia

 

O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado morreu neste 23 de maio de 2025
Sebastião Salgado

A exposição "Gold - Mina de Ouro Serra Pelada" segue disponível para visitação na Caixa Cultural Fortaleza. A mostra reúne 54 imagens, registradas pelo fotógrafo Sebastião Salgado (1944 - 2025), do maior garimpo a céu aberto do mundo em Curionópolis, na Amazônia paraense. A curadoria é feita por Lélia Wanick, esposa de Sebastião.

  • Quando: terça-feira a sábado, das 10 às 20 horas; domingos e feriados, das 10 às 19 horas
  • Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)
  • Gratuito
