Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 18 de agosto (18/08)

Estão disponíveis os ingressos para apresentação do Pearl Jam Symphonic em Fortaleza. O evento acontece no dia 6 de setembro, no Teatro RioMar Fortaleza. O projeto, comandando pela banda Black Circle, executa clássicos do Pearl Jam com arranjo de orquestra em duas horas de show.
Sarau do Giz
Toda segunda-feira acontece o tradicional "Sarau do Giz", no Giz Cozinha Boêmia. O momento conta com roda de choro com improviso e reúne músicos. O público também pode aproveitar o cardápio do local, que tem happy hour das 17 até às 20 horas. Entre as opções do cardápio, estão petiscos como Polvo Grelhado (R$ 72) e Porco em Tiras (R$ 39).
Sebastião Salgado
A exposição "Gold - Mina de Ouro Serra Pelada" segue disponível para visitação na Caixa Cultural Fortaleza. A mostra reúne 54 imagens, registradas pelo fotógrafo Sebastião Salgado (1944 - 2025), do maior garimpo a céu aberto do mundo em Curionópolis, na Amazônia paraense. A curadoria é feita por Lélia Wanick, esposa de Sebastião.