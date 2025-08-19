Alfe: entidade completa cinco décadas de vida ativa

Na noite desta terça-feira, 19, as integrantes da mais antiga entidade que reúne mulheres dinâmicas em sua vida profissional vão estar historicamente em festa, na marca de 50 anos de vida ativa; O intuito é recordar momentos marcantes e a permanente ação em prol dos seus objetivos de crescimento do setor lojista, além da expansão de ideias e realizações de suas presidentes e associadas.

Presidida por Izabel Cristina Gonçalves Dias, a Associação de Lojistas e Líderes Femininas (Alfe) faz sua comemoração com início às 19 horas no Auditório Gervásio Pegado, da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL).

Destaca a presidente Izabel Dias que "o êxito alcançado nesta longevidade deve-se à dedicação e às ações exercidas com entusiasmo e seriedade pelas ex-presidentes que conduziram a entidade ao longo destes 50 anos". Ela lembra o testemunho de cada uma desempenhando seus mandatos e batalhando pela participação da Alfe nos eventos da cidade, na unidade, na amizade das associadas e no apoio e reconhecimento da CDL, sempre parceira.

A programação desta noite começa com os aplausos para a presidente e as ex-presidentes da Alfe, formando o Conselho Consultivo: Carminha Galdino, a primeira presidente - 1975/1977; Maria José Campos; Adsmane Franklin; Laíde Catunda; Idelzuite Carneiro; Maria José Linhares; Bárbara Freire; Marlene Cabral; Yolanda Araújo; Graça Ferreira; Rosa Virgínia Frota; Zelly Girão; Stefânia Pinheiro; Mary Alice Pessoa; Fátima Duarte; Selma Cabral; Graça Bringel; e Izabel Cristina Gonçalves Dias.

Depois, a programação registrará uma homenagem especial ao presidente da CDL, Francisco de Assis Cavalcante, e as seguintes personalidades: Alci Porto Gurgel; Cid Alves; Deusmar Queiroz; Beto Studart; Edy Rolim; Socorro França; Severino Ramalho Neto; Cristiane Leitão; Lêda Maria Feitosa Souto; Luiz Gastão; Bosco Macedo; Francisco Freitas Cordeiro; Honório Pinheiro; Eliane Brasil; João Araújo Sobrinho; Joaquim Cartaxo; Francisco Barreto; Iran Ribeiro; Pio Rodrigues; Priscila Costa; Sérgio Aguiar; e Tarcísio Matos.



