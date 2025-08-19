Confira a agenda cultural desta terça-feira, 19 de agosto (19/8)

Foto: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura/divulgação Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura inaugura exposição "O Olhar da Rua"

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), equipamento localizado na Praia de Iracema, inaugura a exposição "O Olhar da Rua", em alusão ao Dia da Luta da População em Situação de Rua e o Dia da Fotografia, celebrado nesta terça-feira, 19. A mostra, realizada pelo Núcleo de Cidadania e do Núcleo de Articulação Territorial do CDMAC, reúne 30 fotografias produzidas por participantes do ciclo formativo realizado em julho.

Quando : terça-feira, 19, às 16 horas

: terça-feira, 19, às 16 horas Onde : Auditório e Espaço Mix do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Auditório e Espaço Mix do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito





CineMaterna

A nova edição do projeto CineMaterna acontece nesta terça-feira, 19, no RioMar Kennedy, com exibição do filme "Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda". O longa é dirigido por Nisha Ganatra com as atrizes Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan no elenco. A sessão especial é voltada para famílias com bebês de até 18 meses e conta com iluminação suave, som reduzido e temperatura ajustada. A sala de cinema também tem trocadores com fraldas, pomadas e lenços umedecidos.

Quando : terça-feira, 19, às 14 horas

: terça-feira, 19, às 14 horas Onde : RioMar Kennedy (Avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)

: RioMar Kennedy (Avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy) Quanto: R$ 18,15 (meia-entrada e ingresso promocinal); vendas no site Ingresso.com



Semana de Arte

A II Semana de Arte do Tribunal de Contas do Ceará acontece entre quarta, 20, e quinta-feira, 21. Entre os destaques do primeiro dia, está a roda de conversa "Fortaleza: a cidade em letras e artes". O momento terá a presença de Fausto Nilo e Dodora Guimarães, além de oficina de aquarela ministrada por Sandra Montenegro.

Quando : quarta-feira, 20, das 9h30min às 14h30min

: quarta-feira, 20, das 9h30min às 14h30min Onde : TCE (rua Sena Madureira, 1047 - Centro)

: TCE (rua Sena Madureira, 1047 - Centro) Gratuito



Contação de histórias

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) realiza, no ABC do Mondubim, contação de histórias com o coletivo Chuáá Chuvosa. O repertório da data conta com histórias sobre natureza e valores pessoais, como os livros "Um Camaleão Indeciso" e "O Pote de Baiaré". O projeto conta com apoio de profissionais da psicologia e pedagogia.

Quando : terça-feira, 19, às 14 horas

: terça-feira, 19, às 14 horas 0nde : ABC do Mondubim (rua Nossa Senhora da Conceição, 151 - Mondubim)

: ABC do Mondubim (rua Nossa Senhora da Conceição, 151 - Mondubim) Gratuito



Pré-estreia

O Cineteatro São Luiz recebe a pré-estreia do filme "C.I.C - Central de Inteligência Cearense". O longa-metragem, dirigido por Halder Gomes e estrelado por Edmilson Filho, acompanha o personagem agente Karkará. O primeiro super espião brasileiro precisa enfrentar missões arriscadas com bom humor. A primeira exibição terá participação do diretor cearense Halder Gomes.

Quando : terça-feira, 19, às 19 horas

: terça-feira, 19, às 19 horas Onde : Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 7 (meia-entrada) e R$ 14 (inteira); vendas no Sympla e na bilheteria do equipamento cultural



