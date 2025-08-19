Confira a agenda cultural desta terça-feira, 19 de agosto (19/8)

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), equipamento localizado na Praia de Iracema, inaugura a exposição "O Olhar da Rua", em alusão ao Dia da Luta da População em Situação de Rua e o Dia da Fotografia, celebrado nesta terça-feira, 19. A mostra, realizada pelo Núcleo de Cidadania e do Núcleo de Articulação Territorial do CDMAC, reúne 30 fotografias produzidas por participantes do ciclo formativo realizado em julho.
CineMaterna
A nova edição do projeto CineMaterna acontece nesta terça-feira, 19, no RioMar Kennedy, com exibição do filme "Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda". O longa é dirigido por Nisha Ganatra com as atrizes Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan no elenco. A sessão especial é voltada para famílias com bebês de até 18 meses e conta com iluminação suave, som reduzido e temperatura ajustada. A sala de cinema também tem trocadores com fraldas, pomadas e lenços umedecidos.
Semana de Arte
A II Semana de Arte do Tribunal de Contas do Ceará acontece entre quarta, 20, e quinta-feira, 21. Entre os destaques do primeiro dia, está a roda de conversa "Fortaleza: a cidade em letras e artes". O momento terá a presença de Fausto Nilo e Dodora Guimarães, além de oficina de aquarela ministrada por Sandra Montenegro.
Contação de histórias
O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) realiza, no ABC do Mondubim, contação de histórias com o coletivo Chuáá Chuvosa. O repertório da data conta com histórias sobre natureza e valores pessoais, como os livros "Um Camaleão Indeciso" e "O Pote de Baiaré". O projeto conta com apoio de profissionais da psicologia e pedagogia.
Pré-estreia
O Cineteatro São Luiz recebe a pré-estreia do filme "C.I.C - Central de Inteligência Cearense". O longa-metragem, dirigido por Halder Gomes e estrelado por Edmilson Filho, acompanha o personagem agente Karkará. O primeiro super espião brasileiro precisa enfrentar missões arriscadas com bom humor. A primeira exibição terá participação do diretor cearense Halder Gomes.