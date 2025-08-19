Festival de Gramado vira vitrine para histórias de diferentes brasis

Foto: Edison Vara/FESTIVAL DE GRAMADO/DIVULGAÇÃO Gabriel Mascaro, Denise Weinberg e Rodrigo Santoro no 53º Festival de Cinema de Gramado

Pela primeira vez em 53 anos, o clássico tapete vermelho do Festival de Gramado mudou de cor. Sob a temperatura de oito graus da Serra Gaúcha, o tom azul claro se estendeu sobre a famosa Rua Coberta da cidade para receber a exibição especial de "O Último Azul". Dirigido pelo pernambucano Gabriel Mascaro, o filme venceu o histórico Leão de Prata no 75º Festival de Berlim e estreou no Brasil na tela do Palácio dos Festivais na última sexta-feira, 15.

Apesar de ter no papel principal Denise Weinberg, grande atriz da TV, do cinema e do teatro, o momento acabou sendo protagonizado por Rodrigo Santoro, que faz uma participação pequena no filme. Além de colocar suas mãos na Calçada da Fama, recebeu o Troféu Kikito de Cristal em homenagem à uma carreira que segue conciliando cinema nacional com o estrangeiro.

Denise interpreta Tereza, uma senhora que está em fuga pelos rios amazônicos porque não aceita o destino que a vida urbana lhe deu. Essa floresta aquífera tem uma força muito própria dentro das imagens e dos sons que povoam os silêncios da jornada, como se fossem um chamado que ela demora para dar razão. A atriz encontra um jeito especial de materializar esses sentimentos ao carregar na voz aflição e raiva, mas sem romper sua resiliência.

O ritmo melancólico constante pode afastar o espectador que está esperando sair do cinema impressionado, especialmente com a "rivalidade" direta que o filme vai travar com "O Agente Secreto", filme elétrico do Kléber Mendonça Filho que também concorre a uma vaga no Oscar. Refletindo sobre etarismo, ditaduras e a crueldade do tempo, "O Último Azul" abdica da urgência para deixar que seu espectador saia da sala suspenso, encantado ou apavorado. De todo jeito, não sai o mesmo. A estreia nos cinemas brasileiros está marcada para o dia 28 deste mês.

Do Paraná, "Nó", de Laís Melo, trouxe ao palco uma das atrizes mais interessantes que surgiram nos últimos tempos. Saravy interpreta Glória, uma mulher divorciada que precisa conciliar as obrigações da maternidade com sua tensão num emprego que pouco lhe valoriza. Embora morna, a trama constrói uma discussão envolvente sobre a sobrecarga exigida à mulher em qualquer espaço que ocupe.

No dia seguinte, o mergulho foi longe ao buscar um cearense em meio ao caos do Rio de Janeiro. Dirigido por Douglas Soares, "Papagaios" se inspira no fenômeno comum da televisão brasileira dos "papagaios de pirata", pessoas que ficam atrás dos repórteres durante as filmagens, com o único e "honrado" objetivo de serem vistas.

Gero Camilo demonstra sua ampla habilidade com um personagem desafiador. Apesar da sua camada mais cômica, de um homem caricato que leva muito à sério uma atividade tão fútil, há também um lado trágico e melancólico. Sua solidão é suspensa quando conhece Beto, personagem também à margem urbana que é interpretado por Ruan Aguiar, ator em ascensão na televisão.

Em conversa com O POVO, Gero comenta que chegou a considerar se afastar das atividades de cinema por não se "sujeitar mais à forma como a indústria audiovisual no Brasil trata os corpos políticos. A homenagem no Cine Ceará ano passado foi para mim uma celebração e um espaço para que, se necessário, eu já falasse sobre isso". Sua fala faz referência às narrativas hegemônicas produzidas de forma majoritária pelo Sudeste, criticando diretamente métodos invasivos de preparadores de elenco que acabam tolhendo talentos de um trabalho coletivo.

Sua passagem por Gramado, porém, terminou com a energia de um ator que já viveu tantas experiências de norte a sul, e que está pronto para mais. Com desastre e humor sempre tão entrelaçados, "Papagaios" tem elementos suficientes para engajar públicos às vezes tão distantes: do cinema e da televisão. A estreia está prevista para 2026.

O repórter viajou a convite do Festival de Gramado

Cobertura

A cobertura do 53º Festival de Cinema de Gramado no O POVO segue até o dia 23 de agosto, quando serão anunciados os filmes vencedores.