Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 19 de agosto

21/03 a 20/04
O céu da semana sugere rotinas mais dinâmicas e motivadoras com o Sol no setor do cotidiano, abrindo espaço para hábitos saudáveis que beneficiem corpo, mente e espírito. Demonstre abertura com quem convive e fortaleça os laços de forma sincera e construtiva.
21/04 a 20/05
O céu da semana realça seu lado leve e sociável com o Sol no setor das amizades, favorecendo a interação e a troca de experiências. O apoio mútuo tanto prático quanto emocional, tende a crescer. Aproveite também para celebrar os bons momentos em grupo.
21/05 a 20/06
O céu da semana ativa seu lado acolhedor e protetor, pois o Sol ilumina o setor familiar, aproximando as relações e fortalecendo o afeto. Aproveite essa energia para revitalizar suas relações, transformando o lar em um espaço funcional e prazeroso.
21/06 a 22/07
O céu da semana expande suas ideias com o Sol no setor comunicativo, favorecendo planos e conversas que impulsionam suas metas. Trocas e contatos tendem a ser produtivos. Ao superar inseguranças, você ganha mais confiança para se expressar.
23/07 a 22/08
O céu da semana reforça sua disposição e praticidade com o Sol no setor material, ajudando a organizar pendências e movimentar recursos. Planejar e executar tarefas em conjunto fortalece vínculos e amplia resultados.
23/08 a 22/09
O céu da semana fortalece sua segurança interior, pois o Sol ingressa em seu signo, você ganha clareza e força para alcançar seus objetivos. Aproveite essa energia para abraçar novas possibilidades profissionais.
23/09 a 22/10
O céu da semana favorece reflexões que ampliam seu autoconhecimento, identificando padrões que não fazem mais sentido. É tempo de reconhecer o que precisa ser transformado e se abrir às mudanças.
23/10 a 21/11
O céu da semana estimula seu espírito de união e colaboração, favorecendo encontros e atividades em grupo. Os laços afetivos se fortalecem com vivências significativas e trocas mais profundas.
22/11 a 21/12
O céu da semana destaca a presença do Sol no setor profissional, eleva sua disposição para assumir responsabilidades e buscar crescimento. Seus objetivos ficam mais claros e impulsionam novas oportunidades. As parcerias se fortalecem à medida que você investe energia em suas verdadeiras vocações.
22/12 a 20/01
O céu da semana é marcado pela entrada do Sol no setor espiritual, reforçando sua fé e seus valores, além de incentivar o autoconhecimento. Cuidados com o dia a dia ganham relevância, favorecendo ajustes na rotina e hábitos que elevem sua qualidade de vida.
21/01 a 18/02
O céu da semana incentiva atenção à vida íntima, priorizando momentos de autocuidado e escolhas que tragam prazer e bem-estar. Relações de confiança se tornam mais sólidas e ajudam a fortalecer sua autoestima. Este é um período propício para valorizar vínculos e investir no que realmente traz equilíbrio.
19/02 a 20/03
O céu da semana favorece interações construtivas no campo das relações, abrindo espaço para alinhar interesses e fortalecer a confiança. As trocas afetivas se mostram mais harmoniosas. O convívio íntimo proporciona apoio e acolhimento, reforçando a importância de laços que tragam tranquilidade emocional.
O ANJO
Sua influência dá bondade, generosidade e paciência; faz descobrir segredos da natureza e propaga as luzes e a indústria. Dá o gosto de conhecer coisas úteis, a possibilidade de executar os trabalhos mais difíceis e inventar procedimentos aproveitáveis para as artes. O gênio contrário é o inimigo das luzes; é amigo da negligência, da preguiça e do descuido.
O SANTO
Nasceu em 14 de novembro de 1601, no norte da França, em uma família camponesa e religiosa. Estudou em colégio de padres jesuítas e, nos intervalos, ia à capela rezar. Devota a Maria, secretamente consagrou-se a ela. Em 1625, recebeu a ordenação. Viajou por uma França brutalizada pela Guerra dos Trinta Anos. Fundou a Congregação de Jesus e Maria dedicada especificamente à formação dos sacerdotes. Na cidade universitária de Caen, fundou seu primeiro seminário, uma experiência que logo se espalhou para outras dioceses. Quando ocorreu a epidemia da peste, Eudes percorreu quase todas as vilas dando assistência aos doentes. Costumava dizer, em tom de brincadeira: "Dessa carcaça até a peste tem medo", dizia. João Eudes morreu no dia 19 de agosto de 1680.