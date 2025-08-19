Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 19 de agosto

Áries 21/03 a 20/04 O céu da semana sugere rotinas mais dinâmicas e motivadoras com o Sol no setor do cotidiano, abrindo espaço para hábitos saudáveis que beneficiem corpo, mente e espírito. Demonstre abertura com quem convive e fortaleça os laços de forma sincera e construtiva.

Touro 21/04 a 20/05 O céu da semana realça seu lado leve e sociável com o Sol no setor das amizades, favorecendo a interação e a troca de experiências. O apoio mútuo tanto prático quanto emocional, tende a crescer. Aproveite também para celebrar os bons momentos em grupo.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O céu da semana ativa seu lado acolhedor e protetor, pois o Sol ilumina o setor familiar, aproximando as relações e fortalecendo o afeto. Aproveite essa energia para revitalizar suas relações, transformando o lar em um espaço funcional e prazeroso.

Câncer 21/06 a 22/07 O céu da semana expande suas ideias com o Sol no setor comunicativo, favorecendo planos e conversas que impulsionam suas metas. Trocas e contatos tendem a ser produtivos. Ao superar inseguranças, você ganha mais confiança para se expressar.

Leão 23/07 a 22/08 O céu da semana reforça sua disposição e praticidade com o Sol no setor material, ajudando a organizar pendências e movimentar recursos. Planejar e executar tarefas em conjunto fortalece vínculos e amplia resultados.

Virgem 23/08 a 22/09 O céu da semana fortalece sua segurança interior, pois o Sol ingressa em seu signo, você ganha clareza e força para alcançar seus objetivos. Aproveite essa energia para abraçar novas possibilidades profissionais.

Libra 23/09 a 22/10 O céu da semana favorece reflexões que ampliam seu autoconhecimento, identificando padrões que não fazem mais sentido. É tempo de reconhecer o que precisa ser transformado e se abrir às mudanças.

Escorpião 23/10 a 21/11 O céu da semana estimula seu espírito de união e colaboração, favorecendo encontros e atividades em grupo. Os laços afetivos se fortalecem com vivências significativas e trocas mais profundas.

Sagitário 22/11 a 21/12 O céu da semana destaca a presença do Sol no setor profissional, eleva sua disposição para assumir responsabilidades e buscar crescimento. Seus objetivos ficam mais claros e impulsionam novas oportunidades. As parcerias se fortalecem à medida que você investe energia em suas verdadeiras vocações.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O céu da semana é marcado pela entrada do Sol no setor espiritual, reforçando sua fé e seus valores, além de incentivar o autoconhecimento. Cuidados com o dia a dia ganham relevância, favorecendo ajustes na rotina e hábitos que elevem sua qualidade de vida.

Aquário 21/01 a 18/02 O céu da semana incentiva atenção à vida íntima, priorizando momentos de autocuidado e escolhas que tragam prazer e bem-estar. Relações de confiança se tornam mais sólidas e ajudam a fortalecer sua autoestima. Este é um período propício para valorizar vínculos e investir no que realmente traz equilíbrio.